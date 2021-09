TV8 eteryje rodomoje medicinos laidos „Sveikas rytojus“ plastikos chirurgo Vyginto Kaikario kuruojamoje rubrikoje „Sveikas grožis“ buvo kalbama apie estetines problemas, atsirandančias susiduriant su nepageidaujamu dvigubu pagurkliu. Tai dažnai vargina tiek vyrus, tiek moteris. V. Kaikaris teigia, jog dažniausiai pagurklio atsiradimą sąlygoja amžius, daug įtakos turi genetika, o paskutiniu metu – ir netaisyklinga kūno padėtis.

Tam kad smakro ir apatinio žandikaulio linijos būtų dailios, įprastai plastinės operacijos metu pašalinama apie 10-15 g riebalų. Retesniais ir sudėtingesniais atvejais – net iki 60 g, o kai kuriems žmonėms kartu atliekama ir odos patempimo operacija.

„Šiai dienai daugelis žmonių susiduria su pagurklio problema, ypač kai nuotolinio darbo prie kompiuterio metu nėra išlaikoma taisyklinga kūno pozicija, jog kaklas būtų patemptas. Kartais vien riebalų nusiurbimo neužtenka, ypač kai yra amžiaus sąlygoti pakitimai. Nuo 50-ies metų reikia tą odą ir pakelti, o tada prasideda sunkioji plastinė artilerija – veido tempimo operacijos. Jeigu žmogus yra jaunas, jo žandikaulis genetiškai nėra per trumpas, tuomet riebalų nusiurbimas yra tinkama procedūra“, – laidoje pasakojo med. m. dr. Vygintas Kaikaris.

Komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis pastebi, jog net ir žurnalų viršelius puošiančios žinomos žvaigždės ar profesionalūs modeliai susiduria su įvairiais kompleksais. Gyventi su vienu tokiu teko ir jam pačiam, kuomet matomas atspindys veidrodyje ėmė smukdyti asmeninį pasitikėjimą savimi.

„Kadangi dirbu renginiuose, filmavimuose, fotosesijose, aš tiesiog matydavau save kadruose ir mane erzino kabantis papildomas daiktas po galva. Tai mane nervavo, todėl norėjau kažkokiu būdu tai išspręsti. Be to, manau, jog karantino laikotarpiu visi šiek tiek atsipalaidavome ir nemanau, kad aš čia vienas pažaidžiau su skaniu maistu ir to svorio atsirado šiek tiek daugiau. Tai ir tas pagurklis drastiškai įsiverždavo į kadrą“, – laidoje atviravo Saugirdas.

Pavargęs nuo kompleksų, Saugirdas ėmė ieškoti efektyvių spendimų būdų. Jam buvo atliktos pagurklio riebalų nusiurbimo bei antakių pakėlimo operacijos. Pasak vyro, nors tai buvo pirmoji operacija jo gyvenime, atsigulti po skalpeliu išdrįso, nes tai buvo vienintelis būdas siekiant išspręsti turėtas problemas.

„Aš bandžiau ir lipolitikų injekcijas, ir lazerio procedūras, bet rezultatas būdavo trumpalaikis. Ką buvo įmanoma padaryti be didelių intervencijų – aš praktiškai viską išbandžiau, o tie keli dūriai, kuriuos padarė Vygintas Kaikaris, buvo paskutinė stotelė ir vienintelis dalykas, kuris parodė maksimalų rezultatą. Po operacijos net pas nustebau, jog turiu žandikaulio liniją, nes 39-erius metus jos neturėjau“, – su šypsena laidoje pasakos žinomas vyras.

Saugirdui operaciją atlikęs plastikos chirurgas Vygintas Kaikaris pripažįsta, kad dar per pirmąją konsultaciją su pacientu visada aptaria alternatyvias problemos sprendimo galimybes, nes padailinti smakro linijas galimai įvairiai. Tai gali būti kaklo raumenų stangrinimo pratimai, specialūs masažai, net šalčio aplikacijos. Operacija dažniausiai būna viena iš paskutinių rekomenduojamų priemonių, nors chirurginė intervencija – itin efektyvi, o rezultatas gana greitas ir akivaizdus.

„Saugirdo problema buvo tame, kad jis genetiškai neturi viršsvorio, jo smakras yra geras ir yra užtektinai smakro linijos, kad išsitemptų oda, tačiau gnybio testas buvo teigiamas. Tai toks testas, kuomet sugnybus pasmakrėje tarp pirštų pajauti ne tik odą, bet ir riebalą.

Operacijos rezultatai bus geri tik tada, kai oda suspės susitraukti paskui netektą tūrį. Jeigu oda yra glebi ir pacientui pašalinsi riebalus, oda liks kaboti“, – pasakojo plastikos chirurgas.

Kad būtų pasiektas pageidaujamas rezultatas, tam tikrais atvejais gydytojai reikalauja, jog prieš operaciją pacientas numestų svorio, o po operacijos – laikytųsi sveikos gyvensenos rekomendacijų. Jau seniai žinoma, kad ilgalaikių rezultatų galima pasiekti tik tada, kai gydytojo ir paciento jėgos suvienijamos.

„Jeigu pacientas yra pasiruošęs estetinei operacijai, mes prašome, kad kūno masės indeksas neviršytų 30, nes kitu atveju, plastikos chirurgas atsisakys daryti operaciją – tokiu atveju rezultatas netenkintų nei paciento, nei chirurgo.

Jeigu pacientas galvoja, kad padarysime operaciją ir taip dings problema, o jisai vėl galės valgyti ką nori, elgtis kaip nori, tai bet koks rezultatas bus labai trumpalaikis“, – laidoje pasakojo V. Kaikaris.