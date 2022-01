Dėl netinkamos mitybos traumas patyręs Nerijus Juška savo gyvenime ėmėsi atsarginio plano

Šįkart laidoje „Sėkmė tavo rankose“ svarbiausiomis gyvenime išmoktomis pamokomis ir sėkmės receptais dalysis Lietuvos baleto primarijus Nerijus Juška (45 m.).

Devynerių metų baleto šokėjo karjerą pradėjęs Nerijus niekada nėra pagalvojęs, jog norėtų gyvenime užsiimti kitokia veikla.

Scena, pasirodymai, žiūrovai, baletas visada buvo jo didžiausia aistra, gyvenimo džiaugsmas ir prasmė.

Vis dėlto, pačiu netikėčiausiu metu šokėjo gyvenime viena po kitos koją kišti ėmė traumos.

Nerijus pripažins, jog pagrindinė traumų priežastis buvo ne kas kita, o netinkama mityba.

Kūnas, negaudavęs reikalingų medžiagų, ėmė ir neatlaikė didžiulių krūvių.

Pasak Nerijaus, jeigu jis tik galėtų atsukti laiką atgal, viską darytų kiek kitaip – labiau rūpintųsi sveika mityba, įvairiais papildais ir vitaminais.

Būtent tada, kai traumos nebeleido tęsti profesionalo karjeros, žinomo vyro galvoje gimė planas B – jis pasiryžo įkurti savo baleto mokyklą. Jos įkūrimas buvo geriausia alternatyva, leidusi Nerijui tęsti savo draugystę ir meilę šokiui.

Per savo ilgą šokėjo karjerą sukaupęs daugybę neįkainojamos patirties, dabar žinomas vyras gali ja dalytis su kitais tokių pačių svajonių turinčiais vaikais.

Baleto primarijus bus atviras – visa ši sėkmė jį lydi dėl to, jog siekdamas savo svajonių, jis visada labai daug dirba, o be to, dar šalia turi ir pačią geriausią komandą, padedančią kiekviename žingsnyje. Tai ir jo mokykloje dirbantys profesionalai mokytojai, ir visada naujų idėjų kupina bei palaikymą spinduliuojanti jo žmona.

Apie tai, jog kiekvienoje gyvenimo situacijoje svarbu turėti atsarginį planą, laidos pabaigoje kalbės ir „Citadele“ banko valdybos narės Rūta Ežerskienė.

Pasak specialistės, visada svarbu tam tikrą pinigų sumą atsidėti nenumatytiems atvejams arba pasinaudoti įvairiais draudimo sprendimais.

Tyrimų duomenys rodo, jog lietuviai gana dažnai draudžia savo turtą, tačiau rečiau rūpinasi savo sveikatos draudimu.

Ir nors dažnai girdime posakį, jog sveikata yra didžiausias mūsų turtas, realybėje šia tiesa vadovaujasi, deja, dar tik trečdalis mūsų šalies gyventojų.

Kokių gali būti atsarginių planų ir kodėl juos verta turėti, pamatysite laidoje „Sėkmė tavo rankose“ jau šį šeštadienį 9 val. per LNK televiziją.