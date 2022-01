 „Lietuvos balsas. Kartos“ dalyvaujantys rokeriai „Still Runners“: „Nusimauti kelnes – mums ne naujiena“.

Nustebo, kad galės groti gyvai

Matas Srėbalius, Audrius Pakšys ir Daumantas Lukošiūnas – šie trys vaikinai įpratę groti tamsiuose triukšminguose vakarėliuose, kuriuose dažnai nėra jokių taisyklių. Viena iš jų didžiausių vertybių – natūralumas, tikrumas ir ištikimybė savo kuriamai muzikai, todėl keliems grupėms nariams kilęs smalsumas išbandyti visiškai kitokią – televizinę – sceną tapo išbandymu visai grupei.

„Diskutavome, ar toks projektas nebus priešingybė mūsų įsitikinimams, ar verta tam skirti daug brangaus laiko. Galų gale, sužinojęs, kad nusprendėme dalyvauti, grupę paliko būgnininkas. Pripažinsiu – pradžioje abejonių kilo ir man pačiam, tačiau sužinojus, kad projekte galima pasirodyti gyvai, viskas apsivertė aukštyn kojomis ir netgi pranoko lūkesčius“, – pasakoja grupės vokalistas Matas Srėbalius ir džiaugiasi, kad paskutinę akimirką, likus vos savaitei iki perklausų, juos išgelbėjo prie grupės prisijungęs naujas būgnininkas, multiinstrumentalistas Daumantas Lukošiūnas.

„Televizija tikrai mūsų nepakeis, o šis projektas yra labai kokybiška, profesionali platforma pasirodyti ir išmokti kažko naujo“, – sako Matas.

Nori skleisti „rokenrolą“

Kaip ir priklauso tikriems rokeriams, „Still Runners“ scenoje taip pat mėgsta pakvailioti ir paprovokuoti žiūrovus.

„Bandome gyventi gyvenimą, kuris mus įkvėptų. Pavyzdžiui, gana spontaniškai išlekiam pakoncertuoti į vieną ar kitą šalį, stengiamės, kad kelionė taptu ne tik koncertu, bet ir smagiu nuotykiu: mėgstame visas kvailiones įamžinti ir vėliau pasidalinti su fanais. Iš tiesų, būtent koncertai užsienyje labiausiai ir „nurauna“: ten lengviau atsipalaiduoti, būti savimi“, – pasakoja Matas.

Paklausus, koks šėlionių momentas labiausiai įsiminė, Matas prisipažįsta, kad jų buvo tiek daug, kad net sunku kažką išskirti. „Stengiamės skleisti „rokenrolo“ dvasią. Galbūt todėl filmuojant klipą nusimauti kelnes mūsų bosistui yra tikrai ne naujiena. Taip jau neseniai nutiko lankantis Portugalijoje“, – šypsosi Matas iš „Still Runners“.

Dar vienas iš nenuoramos bosisto Audriaus „pokštų“ – ir kriketo šalmas, kurį jis mėgsta dėvėti koncertų metu. Pamačius grupės pasirodymus, tampa aišku – kodėl. „Audrius nevengia „šokinėti“ į publiką, nuo kolonėlių, pasivolioti ant scenos – niekada nežinai, ką iškrės“, – šypsosi kiti grupės nariai.

Įkvėpė tėvų muzikinis skonis

Grupės vaikinai džiaugiasi, kad rokas paskutiniu metu sparčiai atsigauna. Paklausus, kas padarė įtaką jų pačių muzikiniam keliui, Matas Srėbalius neslepia, kad bent jo atveju tai – tėčio įtaka.

„Užaugau su „Pink Floyd“ ir panašia muzika, todėl tai be abejo mane paveikė. Na, o, pavyzdžiui, bosistas Audrius atėjo iš sunkiosios muzikos, „metalo“ pasaulio. Aišku, sunku išskirti, kas mus labiausiai suformavo, bet, jei reikėtų taip greitai įvardinti asmeniškai mane tris labiausiai įkvėpusias grupes, tai būtų „Muse“, „Nothing, but Thieves“ ir „Queens of the sone age“, – vardija vokalą ir gitarą grupėje valdantis Matas ir pabrėžia, kad jų grupei be galo svarbu atlikti ne tik coverius, bet ir kuo daugiau savo kūrybos dainų. „Pagaliau ir močiutė per televiziją pamatys, ką ten grojame“, – juokiasi muzikantas.

Kokių šėlionų „Still Runners“ parošė LNK žiūrovams? „Audrius ir Daumantas galvojo, kad geras pokštas, būtų pasirinkti „69 danguje“. Aš turiu kitų variantų. Kaip bus, jei atsisuks – pamatysite“, – paslapčių neišduoda Matas.

