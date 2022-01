„Lietuvos balsas. Kartos“ užkulisiai: Nijolė Pareigytė metė aukštakulnius į šoną ir filmavosi basomis

Kiekvieną sekmadienį scenoje atsiskleidžia ne tik muzikiniai talentai, bet ir netikėtos naujai surinktos mokytojų komandos savybės. Vaidas Baumila, Benas Aleksandravičius – BA, Ieva Prudnikovaitė ir grupės „69 danguje“ merginos – skirtingus žanrus ir kartas atstovaujantys muzikos profesionalai jau spėjo sukurti ypatingai smagią atmosferą ne tik kamerose, bet ir už jų. Bene labiausiai patrakusi iš mokytojų, kitų mokytojų teigimu – Nijolė Pareigytė – Rukaitienė, kuri vienas iš aklųjų perklausų stebėjo...basomis.

„Na, turbūt visi dirbantys šou srityje žino, kaip per ilgus filmavimus išvargina aukštakulniai, ypač tokie masyvūs“, – šypsosi Nijolė. – O ir šiaip aš mėgstu būti basomis: vasarą, kai tik įmanoma, dedu basutes, aukštakulnius į šoną ir vaikštau be jų. Jau nuo vaikystės dievinau jausti žolę, samanas, man tai yra visiška laisvė ir visiška laimė. Taip pat ir mano dukrytei: bėgioti kieme basomis per akmenėlius jai yra didžiausias džiaugsmas“.

Šalia Nijolės sėdintis Benas pastebi ir daugiau smagių Nijolės įpročių. „Visų pirma, ji yra labai linksma, mes visada prisikvatojam iki ašarų. O ir šiaip nerimsta: jeigu filmavimo metu nekalba, tai būtinai, ką nors daro: tai suknelę taisosi, tai plaukus.

O jeigu nori pasakyti kažką svarbaus, ji visada atsistoja“, – juokiasi Benas ir prisipažįsta, kad Nijolė jau netgi sugalvojo jam pravardę. „Ji mane vadina „little Ben“ (liet. mažuoju Benu).

„Komandoje yra puiki atmosfera: nepaisant viso didelio azarto, blokų, pasiginčijimų, mes puikiai sutariame, jaučiuosi kaip namie, todėl taip – pabūti basomis, atsipalaiduoti, jei to reikia, tikrai nėra jokia problema“, – apie projekto užkulisius pasakoja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.

Daugiau nei pusės milijono žiūrovų dėmesio praėjusį sekmadienį sulaukęs projektas „Lietuvos balsas. Kartos“ vėl tęsis šį sekmadienio vakarą, 19 val. 30 min., per LNK.