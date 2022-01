Projekte „Muzikinė kaukė“ dalyvaujanti aktorė Eglė Ancevičiūtė prisipažino apie savo baimes

Muzikiniam šou įgavus pagreitį aktorei jau teko įkūnyti ne vieną pasaulio garsenybę, tačiau tai, kad ji yra aktorė ir dainų kūrėja Eglė pranašumu nevadina. „Kartais galvoju, kad aktorinis man kiša koją, nes aš gan rimtai žiūriu į savo specialybę ir kuriamus vaidmenis. Kartais ta perdėta atsakomybė įtempia mane. Todėl labai daug turiu dirbti su savimi, kad atsipalaiduočiau.“

Nors esame įpratę girdėti, kad daugelis aktorių apie šią profesiją svajojo nuo jaunų dienų, Eglė sako, kad aktorystė jos gyvenime atsirado atsitiktinai. Viename dainuojamosios poezijos konkurse prie jos priėjo režisierius ir tiesiog leptelėjo, kad jai reikėtų išbandyti save aktoriniame. Tuo metu jauna mergina kaip tik baiginėjo mokyklą. Tiesa, pirmaisiais metais Eglė įstojo į lietuvių filologiją, tačiau ten neradusi savęs po metų studijas nutraukė ir pasirinko muzikos ir teatro akademiją. Gąsdinančios ir kartais labai liūdnai pasibaigusios istorijos apie aktorinio studentus Eglės neatbaidė. „Esu girdėjusi istorijas apie tai kaip akademijoje žmones sulaužo ir negaliu pasakyti, kad pati to nepatyriau. Aš irgi turėjau daug sunkumų ir turėjau daug ištverti, ir išmokti, kad įgaučiau bent minimalaus pasitikėjimo savimi ir galėčiau egzistuoti šioje specialybėje. Mūsų diena akademijoje baigdavosi 10 val. vakaro ir prasidėdavo 7 val. ryte. Nekalbu apie tai, kad per naktį dar turėdavom paruošti etiudus, padaryti visus namų darbus, būdavo net taip, kad per tokį trumpą laiką turėdavom perskaityti visą knygą. Yra tekę net nakvoti akademijoje tiesiog tarp dekoracijų. Buvo tikrai didelis krūvis ir mes buvome kaip kariuomenėje. Bet aš negaliu skųstis, nes mano dėstytojai, Anužiai, buvo nuostabūs. Aš visada jaučiau palaikymą. Manau, dėl to ir ištvėrėm tą krūvį, ir tą asmeninio gyvenimo neturėjimą bei visišką susiliejimą su akademija“ – studijų metus prisimena moteris.

Dabar Eglė aktyviai kuria savo muziką ir neseniai pristatė naujausią savo kūrinį – lyrišką dainą „Pulsas“. Vis dėlto ji prisipažįsta, kad studijų laikais šią savo aistrą buvo apleidusi ir tik baigusi studijas, subrendusi kaip asmenybė ir supratusi kokia muzika nori dalintis su kitais vėl grįžo prie kūrybos.

Eglė yra kilusi iš nedidelio Joniškio miestelio ir užaugo didelėje šeimoje. Todėl nenuostabu, kad kiekviename gyvenimo etape iš artimiausių žmonių jaučia didelį palaikymą. Maža to, kai pradėjo vaidinti televizijos seriale, jos mama turėjo atlaikyti pažįstamų ir kaimynų klausimų laviną. „Čia toks nedidelio miestelio fenomenas, ten visi kaip viena didelė bendruomenė kur visi vieni kitus pažįsta. Kai pasirodžiau seriale, visi labai stebėjo, kaip seksis mano personažui ir bandė mamos išklausti įvairiausių detalių. Jaučiu tą žmonių buvimą šalia manęs, net jeigu kai kurių ir nepažįstu. Ir dabar, kai dalyvauju „Muzikinėje kaukėje“, labai daug palaikymo žinučių gaunu“, – sako Eglė.

Aktorė ir dainų kūrėja sako, kad muzikinio BTV projekto gerbėja tapo tik praėjusiais metais ir neslepia, kad tyliai pasvajodavo čia dalyvauti. „Dabar galvoju, kad aš gal šiek tiek išsibūriau sau šią svajonę. Esu sulaukusi ne vieno pasiūlymo dalyvauti viename ar kitame televizijos projekte, tačiau taip sukrisdavo, kad arba laikas būdavo netinkamas, arba tekdavo atsisakyti dėl tam tikrų priežasčių. Kai man paskambino projekto režisierė, gėriau kavą Italijoje. Man tai buvo magiška akimirka. Žinoma, aš iš karto nesutikau, bet širdimi pajaučiau, kad dalyvausiu. Galvojau, reikia pasiduoti šiai avantiūrai, o po to žiūrėsim, kaip seksis. Dabar kartais pagalvoju, kad gal sunku arba kažkas yra ne mano jėgom, nes kai kurie personažai labai sudėtingi. Tačiau po kiekvieno pasirodymo jaučiu didelį pasimėgavimą, kad vėl pavyko nugalėti save.“

Penktojoje laidoje nenuspėjamas projekto mygtukas Eglei lėmė įkūnyti vyrą, R&B atlikėją bei prodiuserį Free Finga.