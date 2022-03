„Mūsų vidinė gal tokia būsena buvo po buvusių televizijos projektų. Mes galvojom – ar mes tikrai galim? Ar mums to reikia? Be to, dvejojom ar neatrodys, kad mes lendam į televiziją vien tam, kad lįstumėm. Juokais galiu pasakyti, kad buvo taip: važiavome pasakyti ne, o atsibudome grimo kėdėje, kai mane dažė būti Justinu Jaručiu, o Gabiją – Jessica Shy. Nežinau, gal prieš mus buvo panaudota hipnozė, bet dabar norime padėkoti režisierei Gintarei Nemanytei-Lungienei! Nes iš tiesų dabar būtume žiūrėję „Muzikinę kaukę“ ir gailėjęsi, kad mes irgi galėjom stovėti toje scenoje“, – sužadėtinei antrina Žygis.

Tiesa, abu grupės nariai neslepia, kad juos gąsdino ne tik gyvas dainavimas, bet ir faktas, jog mygtuko parinkti atlikėjai bus jiems neįkandami: „Mes tikrai bijojom, kad mums pakiš tokį variantą, kad bus oho ir turėsime tai daryti. Tiesa, taip ir buvo! Bet dabar, einant link projekto pabaigos, galvojam, kad smagu gauti tuos iššūkius, apie kokius net nebūtumėm pagalvoję anksčiau. Dabar mes einam kiaurai ugnį ir stengiamės įveikti visas kliūtis“, – pasakoja Gabija. Tuo metu Žygis sako, kad kiekvienas pasirodymas reikalauja labai daug darbo ir pasiruošimo. Todėl patys matydami kaip tobulėja, džiaugiasi ryžęsi šiai avantiūrai.

Praėjusį šeštadienį BTV televizijos projekte „Muzikinė kaukė“ nutiko tai, ko niekas nesitikėjo. Po komisijos balsavimo pirmoje vietoje atsidūrė atlikėja Eglė Jakštytė-Eley įkūnijusi Kastyti Kerbedį, o grupė „Zygga“ liko ketvirti. Tačiau visų nuostabai, visi dalyviai, savo penkis balus skyrė Gabijai ir Žygiui, taip užtikrindami, kad šie pakiltų į pirmąją vietą.

„Mes labai norėjom dainuoti nugalėtojo dainą, bet tokio palaikymo nesitikėjom. Jaučiamės labai įvertinti ir tai reiškia, kad tikrai padarėm kažką gerai“, – džiaugiasi Gabija.

„Mes esame naujokai šitame pasaulyje. Man atrodo, viena yra sudominti komisiją, bet visai kas kita – kolegas. Nes atrodė, kad jie visi tikrai susitarę mus palaikė. Aš net sakyčiau, kad daug fainiau gauti tokį palaikymą iš savo kolegų, nei iš komisijos. Nes, juk, tik mes, dalyviai, matome kaip sunkiai dirbame, repetuojame, ruošiamės. Todėl šitas įvertinimas mums labai daug reiškia“, – sako Žygis.

Sužadėtiniai ir grupės „Zygga“ nariai neslepia, kad kiekvieną kartą grįžę po filmavimo dar daugybę valandų dalinasi emocijomis ir tik tuomet, auštant rytui, eina ilsėtis. Deja, ilgai džiaugtis pirmuoju laimėjimu laiko jie neturėjo. Šį kartą mygtukas lėmė jiems įkūnyti Jennifer Lopez ir reperį Pitbull.

„Čia tai gavom dar vieną išbandymą!“ – sako Gabija ir priduria: „Šiaip esu nemažai gyvenime šokusi ir galiu pasakyti, kad šokti yra lengva, dainuoti – būna visaip, bet šitus abu elementus sujungti į vieną yra neapsakomai sunkus darbas. Man net sunku nusakyti kaip menkiausias judesiukas ar mostelėjimas ranka iš karto apsunkina dainavimą. Mano keliai buvo nubalnoti. Man teko vietoj antkelių klijuoti kojines su lipniom juostom, nes nebegalėjau jų padėti ant žemės. Tai yra vienas didžiausių iššūkių, kol kas, šiame projekte“, – atviravo atlikėja.

Tuo metu jos partneris, Žygis, susidūrė su kitais sunkumais:

„Aš Pitbullį pavadinau žmogumi vaiduokliu, nes tame pasirodyme jis tai atsiranda, tai vėl dingsta. Čia sunkiausia buvo perteikti jo energiją. Nes tas kelias sekundes kai jis atsiranda scenoje jis turi išeiti su tokia didele energija, kad jį visi prisimintų likusį pasirodymą. Be to, turėjau keblumų su žodžiais. Stebint atrodė, kad jis dainuoja angliškai, staiga pamiršta žodžius ir pradeda repuoti ispaniškai. Juokinga, bet išsirašiau tekstą taip kaip girdėjo ausis, su lietuviškomis raidėmis.“

Viso projekto metu mažai komisijos balų surinkusi grupė „Zygga“ po šio šeštadienio pakilo balų lentelėje. Todėl nenuostabu, kad dabar jie neketina nuleisti kartelės.

Taip pat šį šeštadienį „Muzikinėje kaukėje“ išvysite kaip aktoriui Tadui Gryn sekėsi įkūnyti išraiškingų formų atlikėją Nicky Minaj, o Inga Norkutė pirmą kartą uždainuos anglų kalba. Nepraleiskite neįtikėtino muzikos šou „Muzikinė kaukė“ šeštadienį,19 val. 30 min., tik per BTV.