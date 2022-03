Pirmoji „Lietuvos talentų“ intriga – jau šį sekmadienį: žiurkėnas pradingo iliuzionisto burnoje

Sezono intriga – prie „Lietuvos talentų“ teisėjų komandos prisijungusi dainininkė, aktorė bei dainų kūrėja Inga Jankauskaitė.

Žiūrovų itin mylima scenos žvaigždė komentuos dalyvių pasirodymus bei spręs, kas yra vertas keliauti toliau į kitą etapą.

Projekto teisėjų kėdes taip pat užims atlikėjas bei vienas iš „galvOK“ žaidimo kapitonų Marijonas Mikutavičius ir humoristas, TV laidų vedėjas Justinas Jankevičius.

Laidą ves žiūrovus iki ašarų prajuokinantis, o kartu ir dalyvius visuomet palaikantis duetas, Mindaugas Stasiulis ir Mindaugas Rainys.

Vieną ryškiausių pasirodymų pirmajai „Lietuvos talentų“ laidai ruošia iliuzionistas Algimantas Frankonis.

Šiame šou magas savo laimę bandys jau trečiąjį kartą. Kol kas nė vienam magijos pasaulio atstovui nepavyko laimėti „Lietuvos talentų“.

Gal tą padaryti pagaliau pavyks Kaišiadoryse gimusiam, tačiau Vilniuje gyvenančiam A.Frankoniui?

Iliuzionistas scenoje demonstruos interaktyvų moderniosios magijos šou, kuriame susipins šmaikštumas, vaidyba ir magijos žanrai.

Savo triukų metu A.Frankonis niekuomet nepamiršta ir publikos.

Šis kartas nebus išimtis. A.Frankonis sugebės kaip reikiat priblokšti teisėjus – scenos profesionalai neslėps, kad tokio triuko jie tikrai nesitikėjo...

Ir pats iliuzionistas pasakos, kad jo atliekami triukai – aukštasis magijos pilotažas. Išmokti jų A.Frankoniui prireikė net 5 metų!

„Šį triuką norėjau padaryti jau seniai. Jis yra labai sudėtingas ir aš šiek tiek bijojau, kadangi tokiems triukams reikia labai didelio rankų miklumo. O kur dar sugalvoti scenarijų ir tai, ko niekas nėra matęs“, – pasakos „Lietuvos talentų“ dalyvis.

Magijos pasaulyje A.Frankonis yra puikiai žinomas ir vertinamas, o triukai – pagrindinė jo pragyvenimo veikla jau 8 metus.

Supratęs, kad negali be to gyventi, magas netgi metė darbą IT sektoriuje. O dabar jis dažnai stebina privačių renginių svečius, rengia viešus pasirodymus, o bendravimas su žiūrovais jam – vienas malonumas.

„Savo hobį paverčiau darbu. Tačiau iš tiesų, nė negaliu to pavadinti darbu – mėgaujuosi kiekvienu pasirodymu. Esu dėkingas, kad galiu daryti tai, ką noriu. Tai svajonė, kuri išsipildė“, – džiaugiasi iliuzionistas, magijos pasaulį atradęs būdamas vos 22 metų.

A.Frankonis „Lietuvos talentų“ scenoje demonstruos puodelio ir kamuoliuko triuką. Tai – vienas seniausių pasaulyje triukų, jau daugybę metų stebinantis magijos mylėtojus. O sekmadienį pagrindiniu triuko akcentu taps iš kažkur atsidūręs žiurkėnas Spirgutis, kurį A. Frankonis pradangins… savo burnoje!

„Tuoj verksiu… Kol jis man neparodys Spirgučio – kviečiu policiją“, – pokštaus teisėja I.Jankauskaitė.

„Kiekvieno pasirodymo esmė yra palikti įspūdį. Aš užskaitau, man patinka keistumynai“, – sakys J.Jankevičius.

Tačiau ar A.Frankonis pateks į kitą etapą? Ar jam pavyks sužavėti teisėjus šokiruojančiu triuku?

Tą sužinosite jau šį sekmadienį, pirmojoje šio sezono „Lietuvos talentai“ laidoje, 19 val. 30 min. per TV3.