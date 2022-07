Deividas Česnauskis prisiminė santykių su žmona pradžią: „Nenutuokiau, kad ji buvo Mis Lietuva“

Kaip ir kiekvieną vasaros šeštadienį, Lietuvos ryto TV žiūrovus savaitgalio rytą žadins gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje kaskart širdis ir sielas atviram pašnekesiui atveria žinomi šalies pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonės. Laidos vedėja, aktorė, moteriškos filosofijos „Pasimatuok jūrą“ įkūrėja Justė Zinkevičiūtė žada, jog ir šią vasarą netrūks intriguojančių bei atvirų pokalbių apie gyvenimą, darbus ir poilsį kartu su žinomais pramogų, mados ir verslo pasaulio žmonėmis, o atostogų ritmo akiračiui praplėsti, laidoje vien kurortais prie jūros nebus apsiribota, aplankant ir kitas Lietuvos vietas, kur atostogauja šalies garsenybės.

Būtent su tokiu tikslu jau septintosios laidos kelionės stotelė – pušų nubučiuoti Druskininkai ir čia įsikūrusi „Eglės sanatorija“, kur poilsiauja ir jėgas po darbų atgauna viena gražiausių Lietuvos šeimų Vaida ir Deividas Česnauskiai su vaikais.

Tris atžalas auginanti pora visai neprimena pavargusių tėvelių. Priešingai, prašmatnūs, visada pasitempę, romantiški ir vis dar įsimylėję, o į Druskininkus išsiruošė su misija paminėti šeimos švenčių maratoną, mat kaip sako Deividas, geriausios atostogos tos, kurios praleidžiamos būnant visiems kartu.

„Vasaros metu mūsų šeimoje gausu gimtadienių. Kaip ir būtų kur kas paprasčiau visus juos sudėti į vieną bendrą šventę, tačiau negali, nes kiekvienas norime asmeniškai sulaukti dėmesio, todėl man, kaip šeimos švenčių organizatorei, tenka dideli iššūkiai. Visas atostogas lydi futbolas, tačiau man patinka, kai yra palengvinta kasdieninė buitis. Ypač kai nereikia sukti galvos, ką gaminti, o vaikai patys gali rinktis, ką nori tą dieną valgyti“, – laidos filmavime pasakojo Vaida.

Nenuostabu, jog visos Česnauskių šeimos penkeriukės gyvenimas sukasi aplink didžiausią aistrą – futbolą. Tėčio pėdomis noriai seka ir sūnūs. Kol tėvai mėgaujasi procedūromis, jie iš rankų nepaleidžia kamuolio ir vos tik gavę progą – lekia „Eglės sanatorijos“ pievomis jo paspardyti. Net ir mažoji dukra, kol kas svajojanti užaugus tapti princese, jau dabar matuojasi marškinėlius su futbolo atributika.

„Niekas jų nevertė žaisti, jie patys augo su futbolu, stebėjo mane dar žaidžiantį varžybose. Dabar vaikai auga disciplinuoti, patys darosi treniruotes, jų nepraleidžia ir niekam versti jų dėl to nereikia. O ryšys su dukra yra visai kitoks nei su sūnumis. Su berniukais gali kažkur griežtesnį žodį pasakyti, bet su mergaite iš karto susileidi. Jeigu ji ko paprašo ar kažkaip kitaip išreiškia savo emociją, sunku susilaikyti“, – prisipažino Deividas.

Prieš keturiolika metų aukso žiedus sumainiusi pora neslepia, kad tuomet, kai susipažino, mažai ką vienas apie kitą žinojo. Vaida atvirauja, jog futbolas jai tebuvo tik eilinis sportas, kuriam neskirdavo didelio dėmesio, tačiau dabar net ir pati išbėga į aikštelę ir pamėgina prisijaukinti kamuolį.

„Aš visiškai nebuvau futbolo aistruolė. Į futbolą atėjau per Deividą ir su juo pasirašiau gyvenimo kontraktą. Pati pradėjau žaisti futbolą tam, kad geriau žinočiau taisykles, tačiau nuo to karto, kai įžengiau į aikštę ir įmušiau pirmąjį savo įvartį net ne su koja, o su pilvu, supratau, kad tikrai nebekomentuosiu ir būsiu tiesiog tylioji palaikytoja. Santuoka nėra tik pasižadėjimas mylėti laimėje ir nelaimėje, tai yra darbas. Iš tikrųjų, santykius puoselėti, palaikyti ir įkvėpti juose aistros niekas iš šalies nepadės, turime dėl to stengtis patys“, – tvirtos sąjungos paslaptimi dalinosi Vaida.

Deividas taip pat prisipažįsta, kad kai jo gyvenimo kelias susikirto su Vaidos, jis nežinojo apie jos turimą „Mis Lietuva 2002“ titulą, tačiau tuomet vyrišką širdį pavergęs moteriškas grožis niekur neblėsta, o tik auga su bėgančiais metais.

„Kai pirmą kartą susipažinau su Vaida, net nenutuokiau, kad ji buvo Mis Lietuva, bet jaunystės grožis tuomet, žinoma, kad pavergė mane. Dabar ji su metais darosi tik gražesnė, kaip geras išlaikytas vynas. Dažnai manęs klausia, kaip suprantu meilę. Sunku žodžiais nusakyti šią išraišką, bet tai yra faktas ir jo paneigti aš negaliu“, – gražių žodžių žmonai negailėjo futbolo agentas.

Kaip Vaidai ir Deividui Česnauskiams pavyksta išlaikyti darnius santykius, nepaskęsti rutinoje ir nepritrūkti kantrybės auginant tris aktyvius ir vietoje nenustygstančius vaikus – jau šį šeštadienį, 8 val. 30 min. per Lietuvos ryto TV!

