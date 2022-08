Netikėtomis aplinkybėmis atsiradęs vaidmuo A. Bružui tapo išsigelbėjimu: „Didžiulį dėkingumą jaučiu iki šiol“

Uždraustos kelionės, susitikimai su artimaisiais ar didžiausiomis pramogomis tapusios kelionės iki artimiausio paštomato – šio laikotarpio tikrai nepamiršime niekas.

Vieną pagrindinių vaidmenų apie visa tai pasakojančiame seriale „Mano meilė karantinas“ sukūrė ir žinomas TV laidų vedėjas bei aktorius Audrius Bružas. Tas pats Audrius, kuris su projektu „Metam monetą“ vasarą visus televizijos žiūrovus kvietė kelionėms po pasaulį.

Dabar žinomas aktorius mus ims džiuginti ir dar vienu, kardinaliai kitokiu savo amplua – kaip Zigmas, karantino dienas leidžiantis tarp keturių sienų.

Kontrastai – didžiuliai, tačiau pats aktorius šypsosi. Prie to yra pratęs ne tik jis, bet ir tie žiūrovai, kurie lydi jį visą, jau 20 metų trunkančią profesionalią jo aktoriaus karjerą.

„Nesu linkęs projektų lyginti, nes vieniems patinka viena, kitiems – kita. O man pačiam kiekvienas projektas yra unikalus, išskirtinis ir vienintelis. Ir taip būtų net tokiu atveju, jei serialas vyktų 3 ar 4 metus – kiekviena serija man vis tiek būtų unikali“, – sako A.Bružas, tačiau sutinka papasakoti, kuo patirtis seriale „Mano meilė karantinas“ buvo ypač įsimenanti.

E.Vėlyviui ir jo komandai dėkingas jaučiasi iki šių dienų

Dešimties dalių nuotykių komedijoje laukia ne tik didelė humoro dozė, bet ir priminimas apie tai, ką, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, statuso, amžiaus ar lyties, išgyvenome mes visi.

Serialą apie karantiną E.Vėlyvis nusprendė kurti vos šiam prasidėjus, o į pagalbą žinomas režisierius pasikvietė tokią pat stiprią profesionalų komandą.

Gavęs pasiūlymą prie jos prisijungti, niekada žodžio kišenėje neieškantis A.Bružas prisimena – galimybė atsirado būtent tada, kai jau atrodė, kad bus visiškai „šakės“.

„Tai buvo tarsi aklai vištai grūdas! Pandemijos metu dalyvauti seriale, kai 99,99 proc. aktorių darbo neturėjo išvis, buvo kažkas neįtikėtino. Visai komandai jaučiau didelį dėkingumą ir jį jaučiu iki šiol“, – sako jis.

Įdomu tai, kad nors abu Lietuvos kino pasaulyje sukasi jau daugybę metų, serialas A.Bružą ir E.Vėlyvį suvedė pirmąkart – iki tol jiedu kartu dirbę nebuvo.

„Kadangi režisieriaus profesionalumas – aukščiausio lygio, visa tai buvo be galo įdomi patirtis. Tokie pat profesionalūs buvo ir likę kolegos, visas kūrybinis branduolys – ir Andrius Žiurauskas, ir visi kiti. Jaučiau didžiulę atsakomybę, o kartu, kaip aktoriui, ši patirtis užkėlė kartelę viską įgyvendinti maksimaliai. Pagalvojus apie šį serialą užplūsta tik geri, stiprūs prisiminimai“, – prisiminimais dalijasi aktorius.

Karantinas ir pačiam A.Bružui atnešė atradimų

Seriale „Mano meilė karantinas“ A.Bružas kuria Zigmo vaidmenį. Kaip aktorius yra sakęs anksčiau, pastarasis neprapuola jokiose gyvenimo situacijose – net ir patekęs į izoliaciją, Zigmas sugeba iš jos išsikrapštyti. O tiksliau – pasprukti iš ligoninės ir atvykti slėptis į pavyzdingo piliečio, 17 metų nematyto kurso draugo Aliaus (akt. A.Žiurauskas) namus. Ir viskas vardan to, kad tęstų gyvenimą!

Bružo tikinimu, šiame seriale ne vienas atpažinsime save, savo kaimyną, kolegą ar giminaitį: „Personažas, kol pats jo nesukuri, neturi jokių savybių, charakteristikos ar veržlumo. O jį kurti ir padaryti gyvu – be galo įdomu. Ypač todėl, jog serialą stebintis žiūrovas į jį imtų žvelgti kaip į sau artimą, pradėtų su juo tapatintis. Prastuose darbuose, žiūrovai sako, jog „matosi, kad vaidina“. O kai personažus atpažįsta ir realiame gyvenime, vadinasi, viskas taip, kaip ir turi būti. Bet realybėje nesu nė vienas personažas, kurį sukūriau.“

Bekalbėdamas aktorius prisimena ir neseniai perskaitytą Darvino frazę, kad išlieka ne stipriausi ar protingiausi, o tie, kurie geba prisitaikyti.

Būtent taip prisitaikyti, kaip pandemijos metu tą bandė padaryti A.Bružo seriale kuriamas Zigmas, aktorius karantino laikotarpiu sugebėjo prisitaikyti ir pats. O tiksliau – atrasti tai, ko nemanė galintis atrasti.

„Niekada nebūtume pagalvoję, kad su „Kitu kampu“ rodysime savo spektaklius internete, įvairių situacijų pasiūlymus gaudami tiesiog iš susirašinėjimo, tuo pat metu vykstančio su žiūrovais. Buvo sunku suvokti – ir aš prie to nepratęs – kad esi prieš kamerą vienas, be aktorių, be scenos, be žiūrovų. Tačiau tai buvo gera mankšta ir treniruotė – gebėjome labai greitai reaguoti į susiklosčiusią situaciją. Mūsų nuostabai, turėjome labai daug pasirodymų“, – prisimena jis.

Nors prie karantino ir prisitaikė, aktorius vis dėlto neslepia – šio laikotarpio kartoti jis tikrai nenorėtų. Tačiau nesišypsoti, stebint talentingojo E.Vėlyvio serialą „Mano meilė karantinas“, ir A Bružo vaidmenį jame, daugeliui taip pat taps neįmanoma.

Prisiminkime beprotiškiausius karantino momentus, o stebėdami aktorius – atpažinkime ir save bei savo artimą!

„Mano meilė karantinas“ – jau šiandien, 20 val. 30 min. per TV3.