Ukrainietė „X faktoriaus“ dalyvė prikausto net praeivių dėmesį: veidą puošia išskirtinės tatuiruotės

Iš Dnipro kilusiai Sofijai, kuri scenoje prisistato Goldy pseudonimu, yra 27 metai. Dėmesį traukia efektinga Sofijos išvaizda – merginos kūną bei veidą puošia tatuiruotės, dėl kurių ji sulaukia labai daug dėmesio iš praeivių. Sofija jau šį sekmadienio vakarą pasakos, kad ją pamatę nepažįstami žmonės nenuleidžia akių, o kartais nužiūrinėja net ir labai įkyriai.

„Iki karo Ukrainoje kūriau muziką ir dėsčiau vokalą. Tačiau, kaip ir daugelis ukrainiečių, pabėgau nuo karo. Visiškai atsitiktinai atsidūriau Lietuvoje – per pažįstamų pažįstamus“, – pasakojo Sofija.

Ukrainoje Sofija kūrė savo dainas, yra išleidusi net muzikinį vaizdo klipą. Tačiau jos svajonės tuo nesibaigia – mergina trokšta išgarsėti ir svetur!

„Mano šeima pasiliko Ukrainoje. Bandžiau įkalbėti tėtį, seseris, sakiau važiuoti, kol yra galimybė. Bet tėtis nesutiko – sakė, kad Ukrainoje yra jo namas, jis čia gyveno ir čia pasiliks… O aš išvažiavau į nežinią. Ir dabar manęs dažnai klausia, ką darysiu vėliau – liksiu čia, ar grįšiu namo... O aš neturiu žalio supratimo“, – atviravo ukrainietė.

Scenoje mergina atliko Ukrainos žvaigždės Jamala hitą „1944“. Po dainos plojantiems žiūrovams ukrainietė nuoširdžiai dėkojo lietuviškai. „Ši daina man labai graži bei jautri. Matėsi, kiek daug pastangų jūs įdėjote ją atlikdama“, – pasirodymą komentavo teisėjas Saulius Urbonavičius-Samas.

„Tai, kad jūs dainavime esate ne naujokė, yra akivaizdu. Tačiau, mano nuomone, šiame pasirodyme buvo du dalykai, kurie jums sutrukdė. Vienas yra jaudulys, o antras dalykas – ši daina jūsų vokaliniams duomenims yra per stipri. Žinau tą jausmą, kai norime dainuoti tai, kas mums be proto patinka. Esu pats ne kartą su tuo susidūręs. Tiesiog mūsų genetika kartais neleidžia to padaryti“, – pasirodymą komentavo M.Mikutavičius.

Ką pasakys kiti teisėjai? Ar Sofija pateks į kitą etapą? Tą sužinosime jau šį vakarą.

