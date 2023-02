Londone išdalinti BAFTA kino apdovanojimai: triumfavo vokiečių karo filmas ir „Salos vaiduokliai“

Vokiečių režisieriaus Edvardo Bergerio filmas „Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“) pradėjo vakarą kaip daugiausiai, 14 nominacijų, pelnęs filmas užsienio kalba per visą BAFTA akademijos istoriją. „Netflix“ drama triumfavo su septyniais apdovanojimais, įskaitant geriausio filmo ir geriausio režisieriaus apdovanojimą E.Bergeriui, taip pat už originalią muziką ir operatoriaus darbą.

E.Bergeris dėkojo savo dukrai Matildai už tai, kad ji jo „abejones pavertė pasitikėjimu“, pasakiusi jam, kad jis turi sukurti filmą pagal stiprų 1929 metais sukurtą Ericho Marios Remarque‘o romaną, kurį ji skaitė mokykloje. Filmo prodiuseris Malte Grunertas sakė, kad britų liaupsės vokiečių kalba sukurtam filmui yra „tiesiog neįtikėtinos“, be to, filmas surinko devynias „Oskaro“ nominacijas – „Oskaro“ apdovanojimai rengiami kovo 12 dieną. Kalbėdamas apie šiuolaikinius karus, įskaitant Rusijos invaziją į Ukrainą, jis sakė, kad filmas ir romanas rodo, jog „karas yra kas tik nori, tik ne nuotykis“.

Vokiečių filmas buvo lyginamas su Ang Lee kovos menų drama „Sėlinantis tigras, tūnantis drakonas“ („Crouching Tiger, Hidden Dragon“), kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Michelle Yeoh ir kuri 2001 metais taip pat pelnė 14 BAFTA nominacijų. M.Yeoh šiemet buvo nominuota geriausios aktorės kategorijoje už nušiurusios skalbyklos savininkės, virstančios į pasaulį gelbstinčią heroję, vaidmenį beprotiškai išradingame filme „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All At Once“).

M.Yeoh sukurtas kung-fu mokslinės fantastikos filmas buvo nominuotas 10-čiai BAFTA apdovanojimų, bet laimėjo tik vieną – už montažą. Geriausios aktorės kategorijoje ji pralaimėjo Cate Blanchett, vaidinusiai sunkumų patiriančio klasikinės muzikos dirigentės Lydios Tar vaidmenį filme „Tar“.

„Tai nepaprasta. Nieko nepasiruošiau (sakyti), nes šie metai buvo tokie nepaprasti moterims“, – sakė australų aktorė, įsitikinusi, kad apdovanojimas atiteks kuriai nors iš nominuotų jos kolegių.

Taip pat su 10 nominacijų, tačiau su daugiau apdovanojimų Londone pasirodė airiška tragikomedija „Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“) su Colinu Farrellu ir Brendanu Gleesonu. Tarp keturių filmo laimėjimų – geriausias antrojo plano aktorius Barry Keoghanas ir geriausia antro plano aktorė Kerry Condon, kuriai po nesusipratimo scenoje iš pradžių prizas nebuvo įteiktas. „Salos vaiduoklių“ režisierius Martinas McDonaghas, vienas iš nedaugelio JK nominantų šių metų svarbiausiems apdovanojimams, nepaisant to, kad filmas labai airiškas, laimėjo geriausio britiško filmo apdovanojimą ir geriausio originalaus scenarijaus apdovanojimą.

„Kurti liūdną filmą neturėtų būti taip smagu“, – sakė jis.

Nugalėjęs favoritą C.Farrellą, geriausio pagrindinio aktoriaus prizą laimėjo JAV aktorius Austinas Butleris už tai, kad filme „Elvis“ visapusiškai įkūnijo rokenrolo karalių.

„Tai man reiškia visą pasaulį, – ceremonijoje sakė A.Butleris, vis dar kalbėdamas E.Presley balsu, kurį išmoko Bazo Luhrmanno filmui.