Justė Zinkevičiūtė grįžta į TV ekranus: su miško terapeute Mila Monk leidžiasi į kitokį pasivaikščiojimą

Miško maudynėse moterys patirs tokį buvimą miške, kuris veikia terapiškai. Tačiau kuo tai skiriasi nuo paprasto pasivaikščiojimo?

„Tai yra lėtas ir dėmesingas buvimas miške, mes visą dėmesį sutelkiame į aplinką. Gidas pakviečia dalyvius pasinerti į miško atmosferą“, – pasakos Mila.

Tokių patirčių metu dalyviai netgi teigia grįžtantys mintimis į vaikystę. Jie prisimena kaip žaisdavo lauke, pamiršta rūpesčius.

Ką Justė Zinkevičiūtė ir Mila Monk suras bevaikščiodamos po mišką? Sužinosite laidoje „Švarūs miestai“.

Be to, mišką svarbu ir liesti. Ten tiek faktūrų, kad labai svarbu patirti jį ir per odą. Taip pat Mila su savimi nešasi padidinamąjį stiklą, kad būtų galima patyrinėti mikro pasaulį.

„Iš taip arti medžio žievės dar nesu mačiusi“, – nustebs laidos vedėja.

Mila didelį dėmesį skirs nuvirtusiems medžiams, virtuoliams. Anot jos, šie medžiai anaiptol nėra negyvi, kaip galbūt kai kas galvoja.

„Gamtininkai juos vadina gyvastinga mediena“, – pridurs ji.

Taip pat laidoje – pokalbis su UAB „Koelner Vilnius“ direktoriumi Dariumi Šiliausku, „Architektų gildija“ vadovu, atestuotu architektu Roku Mazuroniu, o apie žaliąją ekonomiką pasakos „Inovacijų agentūra“ investicijų vertinimo vadovė Gintarė Kuncaitytė.