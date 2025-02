Po žmonos pasirodymo „Kaukėse“ – netikėta M. Vitulskio reakcija: „Namai buvo labai dideliame šurmulyje“

Praėjus kelioms dienoms po visų emocijų, Merūnas vis dar negali patikėti, kaip juos apsuko Erika. Daug dirbanti, įvairiuose projektuose dalyvaujanti ir visur besisukanti Erika Vitulskienė sugebėjo puikiai sumėtyti pėdas.

„Nors turiu absoliučią klausą, o ir visi kolegos muzikantai sakė, kad iš karto atpažino Vitulskienę, aš esu visiškai neįžvalgus. Tai taip ir buvo – aš toks kaip oblius, nieko nesiorientuodamas, žiūriu, berods, ketvirtą laidą, į telefoną įlindęs kažką girdžiu fone, ir Agurkas sako: „Vieną kartą balkone bandžiau auginti agurkus ir pomidorus, bet nieko neišėjo.“ O po to agurkėlis sako, kad mėgsta šokti. Atsisuku į Eriką ir sakau: „Jei nežinočiau, kaip esi užsiėmusi, sakyčiau, kad tu esi agurkėlis.“ Ji taip švelniai pradėjo šypsotis pro lūpų kraštą... Ach, tu rupūže, pasakiau, tokia buvo mano reakcija. Vaikai juokėsi, žvygavo, visa šeima buvo nustebinta. Kad mūsų šeimoje dar vienas dainininkas, tikrai negalvojau“, – nuostabos iki šiol neslepia Merūnas.

Vienas žinomiausių šalies atlikėjų ne kartą įsitikino, kad Erika moka puikiai slapstytis ir yra surengusi ne vieną siurprizą. „Čia turbūt dėl to, kad be galo ja pasitikiu, net savimi taip nepasitikiu. Ir ji labai tuo naudojasi, net kelis kartus mane apgavo, kai už užuolaidos laukė visa mano draugų kompanija. Siurprizus ji labai mėgsta“, – sako atlikėjas.

Ne kartą ir šou „Kaukės“ paminėta, kad Erika labai daug dirba, turi savo mados namus, rūpinasi Merūno koncertine veikla, dalyvauja LNK iššūkyje „Pagauk bangą“. Tad natūraliai nekilo minčių, kodėl Erika kažkur pradingsta.

„Ji yra, kaip aš ją vadinu, pranciškonas – kaip viduramžiais vienuoliai perrašinėdavo knygas, tai ji tiek laiko skiria savo darbui. Per savaitę bent kelis vakarus iki vėlumos dirba. Tikrai žinau, kiek ji atsiduoda darbui“, – pasakoja Merūnas.

Todėl neretai pats M. Vitulskis lieka su vaikais, leidžia Erikai pasiimti „atostogas“ nuo šeimos, išvykti į Kauną, pabūti sodyboje su draugėmis. Bet būtent dėl to ir nekilo per daug minčių, kur yra dingusi žmona, kai ši nuo visų slėpėsi filmavimuose.

„Tai dėl to kažkaip neišgyvenu, žinau, kad viskas saugu, viskas gerai, niekur neprapuls. O kad dar įsitempusi įrašinėja, dainuoja kažką, ruošia šeimai siurprizą, nė per nago juodimą neįtariau. Šiaip mano Erikutė iš tų žmonių, kurie nelabai meluoja, net švento melo ji nelabai pripažįsta, ji yra pats teisingiausias, teisiausias, sąžiningiausias žmogus, kokį teko pažinoti. Ir čia be jokių meilikavimų. Kai ji ryžtasi tokiems fokusams ar siurprizams, žinau, kad jai per save perlipti labai sudėtinga. Nes ji išgyvena, kai apgaudinėja mus, bet turiu omeny, kad apgaudinėja gerąja prasme. Ji tai daro meistriškai, bet tai labai retai nutiko, nes ji labai retai kada pameluos ar kažką nutylės. Ji su visais elgiasi taip, kaip nori, kad su ja elgtųsi“, – pasakoja Merūnas.

Neapsakomai žmonos Erikos nustebintas, Merūnas pripažįsta ir pats sulaukęs pasiūlymo dalyvauti „Kaukėse“, tačiau negalėjo dėl itin įtempto grafiko. Tačiau neatmeta, kad tokiu pasiūlymu ateityje tikrai susiviliotų.

Vis dėlto Merūnas yra sutvertas scenai, o Erikai tai – didžiausia fobija. Apie tai ji papasakojo ir „Kaukių“ žiūrovams, kad teko įveikti didžiulę baimę ir labai pasikalbėti su savimi. Tai buvo nemenkas psichologinis išbandymas Erikai, kuria atlikėjas neapsakomai didžiuojasi.

„Erika labai vengė to vidinio monstro, dainavimo, ir ji labai išgyvena, jei reikia kažkokią garsą išleisti ar kalbėti viešai. Nors matau, kad jos akys dega, ji tiki, kai daro vieną ar kitą dalyką. Tiesiog ji neturi pasitikėjimo dainuoti, tačiau kad ji perlaužė save – labai ja didžiuojuosi. Mano turbūt didžiausias vidinis demonas – šokti, labai nemėgstu šokti, ir kai teko dalyvauti šokių projekte, man buvo kaip baisus sapnas“, – prisimena Merūnas.

„Kaukėse“ šiais metais Merūnui Vitulskiui neabejotinai didžiausią įspūdį paliko Agurkėlis: „Agurkėlis buvo visa ko esmė man šiame projekte“.

Tiesa, Agurkėlis iškrito prieš pat finalą. „Kaukių“ finale liko trys dalyviai – Jūrų Vėplys, Tigras ir Zebras.