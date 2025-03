Neįtikėtina lietuvės patirtis „Netflix“ biure: išgirdę, ką ji pasakoja, dirbti čia norės visi

Šią bene kūrybiškiausios ir sėkmingiausios bendrovės filosofiją, kartu su viena įtakingiausių verslo teoretikių Erin Meyer, R. Hastingsas apžvelgia ir knygoje „No Rules Rules“. Įmonėje pusketvirtų metų dirbusi lietuvė Evelina Cupido Heinis liudija, kad knygoje išties apžvelgiama realybė už uždarų „Netflix“ durų. Ši įmonė, sako ji, – ne kiekvienam, tačiau visiems, čia įžengusiems koją, atsiveria unikalios galimybės ir žinių bagažas, kurio neįgysi niekur kitur.

Komanda – it talentų avilys

„Jie sako, kad mes nekonkuruojame, mes tiesiog susikoncentruojame į savo produktą ir konkuruojame patys su savimi“, – pradėjusi pasakoti apie darbą šioje korporacijoje užsimena E. Cupido Heinis. Būtent tai, veikiausiai, ir yra esminis šios įmonės skiriamasis bruožas – visada būti priekyje kitų, nuolat tobulinant savo produktą ir kuriant inovacijas dar neatrastose srityse. O štai čia ir prasideda įdomybės. Įmonė į savo komandą priima tik aukščiausio lygio ekspertus. Kitaip tariant, čia nesutiksi žmogaus, kuris atlaidžiai žiūrėtų į savo darbą – daugelis puikiai žino savo profesinius tikslus bei kokią vertę jų veikla sukuria įmonei. Konkurencija čia, sako ji, – tikrai jaučiama. Tačiau, priešingai nei galėtume pamanyti, ji nėra griaunanti jėga, atvirkščiai – auginanti ir skatinanti atsiskleisti.

„Turime įsivaizduoti, kad kambarys pilnas geriausių žmonių, ekspertų iš viso pasaulio, nes jie samdo ne lokaliai, o globaliai. Jeigu surandamas tinkamas žmogus, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje ar Pietų Amerikoje, bet eksperto reikia čia Europoje – Amsterdame, Berlyne ar Ispanijoje – jie jį atsiveš ir perkraustys jį fiziškai. Tad natūralu, kad visi darbuotojai turi savo požiūrį, įsitikinimus ir matymą. Tai taip, konkurencijos yra, tai nėra ta aplinka, kur tu gali atsipalaiduoti. Bet sakyčiau, kad ta konkurencija yra sveika.

Pavyzdžiui, kai pradėjau čia dirbti, man mano kolegos ir vadovai pirmą mėnesį vis kartodavo tą pačią frazę, kuri man buvo pirmas kultūrinis šokas, – „we will set you up for success“ (liet. paruošime tave sėkmei). Ir čia yra tas atsakomybės prisiėmimas už darbuotoją, kurį samdai, – suteikti jam visas galimybes, visus įrankius sužydėti ir sėkmingai dirbti toje rolėje. Ne kartą esu girdėjusi kolegas ir vadovus klausiant: ką mes galime padaryti, kad pagerintume esamą situaciją? Čia egzistuoja požiūris, kad mes esame ne šeima, o komanda – įmonė sudaro sąlygas tarsi sportininkui, kad jis galėtų pasiekti savo maksimumą ir kad galėtų tame lygyje išlikti“, – pasakoja E. Cupido Heinis.

Tokioje aplinkoje, sako pašnekovė, dirbti galėtų tikrai ne kiekvienas specialistas. Įmonė renkasi savo darbą mylinčius ir atsakingai pareigas vertinančius darbuotojus, kurie ryžtingai imasi iniciatyvų. Šiam tikslui pasiekti reikia didžiulės atsakomybės. Šių savybių, pastebi įmonės buvusi darbuotoja, išsiugdyti gali nepavykti, todėl bendrovė labai atsargiai renkasi komandos narius.

„Kada tu aplikuoji į siūlomą poziciją, pirmiausia gauni perskaityti kultūrinį memo (liet. atmintinę) ir įsivertinti, ar tu pats galėtum dirbti šioje aplinkoje. Ir netgi kai vyksta interviu, priešingai nei kitose įmonėse, jie sukuria saugią, dinamišką aplinką, kuri labiau primena pokalbį, o ne interviu. Tačiau darbuotojų atrankos

atliekamos tikrai kruopščiai, procesas yra gana ilgas ir detalus. Man asmeniškai teko sudalyvauti, berods, 8 interviu dėl pirmos pozicijos, o kai aplikavau antrai – turėjau bene 10 interviu su skirtingais žmonėmis.

„Netflix“ darbuotojas atitinka tam tikrą profilį – žmogus turi būti lankstus, greitai prisitaikantis prie pokyčių, nes čia vienintelis pastovus dalykas yra pokyčiai. Ir tikrai – aš čia dirbau 3,5 metų, tai pradėjus dirbti vyko vienas procesas, o kai išeidinėjau – buvo visai kiti procesai. Todėl turi būti pasiruošęs tiesiog paleisti, prisitaikyti, taip pat dirbti su įvairiais žmonėmis – čia tikrai vertinama kultūrų, požiūrių ir ekspertizių įvairovė. Mano atveju, lietuviškas darbštumas ir uolumas, atsakingumas buvo vertingos savybės, kurios man padėjo sėkmingai veikti tuometinėje rolėje“, – sako E. Cupido Heinis.

Patys atsako už save ir nebijo klysti

Kai komandą sudaro savimi pasitikintys ir atsakingi žmonės, ir į nesėkmes žiūrima kitomis akimis. Lietuvoje, sako pašnekovė, vis dar bijome padaryti klaidų, investuoti į kažką, kas tėra eksperimentas, negarantuojantis sėkmės. Tai yra mūsų kultūrinis bruožas. O „Netflix“ į tai žiūri visiškai kitaip.

„Neklysta tie, kurie daro pasikartojančius veiksmus kiekvieną dieną. Bet jeigu esi dinamiškoje rolėje ir tu nori kažką sukurti, mąstai kūrybiškai, tai klaidos yra visiškai normali proceso dalis. Utopija yra galvoti, kad žmonės nepadarys klaidų. Man netgi buvo labai įdomu, kai tikrai didelę patirtį turintis žmogus, daug metų dirbantis „Netflix“, tiesiog pakelė ranką ir pasakė: tai mano klaida, aš nepagalvojau apie tai. Dėmesys čia kreipiamas į problemos sprendimą ir išmoktas pamokas, o mokėjimas prisiimti atsakomybę už klaidas tik parodo profesionalumo ir pasitikėjimo savimi lygį“, – stebisi E. Cupido Heinis.

Neįprasta ir tai, kad kiekvienas darbuotojas čia turi laisvę pats priimti sprendimus. E. Cupido Heinis pasakoja, kad įmonėje nesutiksi dažnai korporacijoms būdingo mikrovadovavimo (angl. micromanagement), kai komandos vadovas tikrina ir naviguoja kiekvieną darbuotojo veiksmą. Juk čia kiekvienas yra ekspertas, galintis prisiimti atsakomybę ir užduotis įgyvendinti savarankiškai.

„Tikrai labai įdomi patirtis, kai niekas netikrina tavo darbo, niekas neperklausia, ar padarei, ar viską sutvarkei. Už savo projektus esi atsakingas šimtu procentų. Aš dirbau su turinio vertimais ir žinojau, kad mano galutinis darbo rezultatas yra subtitrai, kurie žiūrovams suteiks galimybę mėgautis turiniu, nepaisant originalios turinio kalbos. Manau, kad visi įmonės darbuotojai supranta jų veiklos įtaką įmonei ir jaučia didelę atsakomybę už rezultatus, kuriuos jie sukuria“, – pabrėžia buvusi įmonės darbuotoja.

Be to, įmonės vadovai, pasakoja ji, stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje darbuotojas gali laisvai prieiti pasikalbėti, kurti ryšį ir jaustis lygiaverčiu žaidėju.

„Pats Reedas Hastingsas yra labai prieinamas vadovas. Kai jis būdavo Amsterdamo biure, apie tai pranešdavo ir pasiūlydavo užrezervuoti susitikimą su juo. Jis mėgsta gerti kavą, todėl dažnai būna prie kavos aparatų, o tu gali prie jo prieiti ir su juo pasikalbėti. Čia prasideda įmonės kultūra. Nuo vadovų“, – prisimena pašnekovė.

Turi laisvę rinktis poilsio laiką

Dar viena labai svarbi dedamoji, padedanti siekti aukštų rezultatų, – atvirumas ir tiesioginis grįžtamasis ryšys. Darbuotojai čia skatinami kalbėti atvirai ir dalintis konstruktyvia kritika, kuri neturėtų būti asmeniška, o orientuota į tobulėjimą.

„Jie turi stiprią grįžtamojo ryšio kultūrą ir visi nauji darbuotojai, kurie prisijungia, dalyvauja mokymuose, kaip reikia jį duoti ir priimti, ko tikėtis ir kaip apskritai į tai žiūrėti. Aš išmokau, kad grįžtamasis ryšys yra geriausias dalykas, nes tau pasako, kaip ir kur tu gali tobulėti, kur tau dar reikia pasimokyti, paaugti. Tai yra trumpiausias kelias į augimą ir sėkmę. Duoti grįžtamąjį ryšį taip pat reikia atsakingai – tu turi neįžeisti, nekritikuoti, o pateikti savo įžvalgas taip, kad žmogus galėtų augti kaip profesionalas ir rezultate sukurtų vertę įmonei“, – tikina pašnekovė.

Lygiai taip, kaip darbuotojas turi laisvę priimti sprendimus ir atsakyti už savo veiksmus, taip pat jis gali laisvai rinktis ir poilsio laiką. Įmonėje atostogos neribojamos ir griežtai nereglamentuojamos – ilsiesi tiek, kiek esi vertas, ir jauti, kad reikia. Tačiau, pabrėžia pašnekovė, darbuotojai tuo tikrai nepiktnaudžiauja.

„Įmonė vadovaujasi politika, kad gali imti atostogų tiek, kiek tau reikia, bet tai yra grįsta pasitikėjimu ir atsakomybe – jeigu tu atlieki savo darbus laiku, nepalieki klaidų, planuoji veiklas atsakingai – gali pats nutarti, kaip tau geriausiai išnaudoti savo laiką. Aišku, iš tavęs tikimasi, kad tu savo darbus padarysi, prisidėsi prie iniciatyvų, duosi šimtą procentų, bet jie taip pat žino, kad tau reikės kažkur ir pasikrauti, kad tau reikės laiko sau. Prašyti atostogų čia nereikia – pavyzdžiui, per savaitinį susitikimą tiesiog pasakai savo komandai, kad aš tomis dienomis nebūsiu, ar kas nors gali mane pavaduoti? Aš pati vadavau kolegas, kartą ir keturias savaites. Čia vyrauja stiprus bendruomeniškumo, vienas kito supratimo, atsakomybės jausmas“, – pasakoja pašnekovė.

Dabar E. Cupido Heinis dirba seniausioje Olandijos komercinėje televizijoje verslo analitike, o jos patirtis „Netflix“ įmonėje čia yra itin vertinama, nes darbo kultūra, kuria ji vadovavosi dirbdama ten, neegzistuoja niekur kitur – tai padeda, sako ji, „įnešti kitokių matymo kampų“: „Netflix“ yra absoliutūs rinkos lyderiai, viską nuo jų reikia kopijuoti, viską reikia imti iš jų, nesistengti su jais konkuruoti, tiesiog mokytis iš jų, nes jie investuoja labai didelius pinigus į inovacijas, jie greitai mokosi, prisitaiko prie rinkos pokyčių. Todėl iš jų reikia tik imti pavyzdį ir žiūrėti, kas tinka tavo įmonei, ką galima pritaikyti sau.“

Daugiau apie „Netflix“ išskirtinę darbo kultūrą bus galima išgirsti šių metų birželio 5–6 dienomis vyksiančioje „EBIT“ vadovų konferencijoje, į kurią atvyksta „No Rules Rules“ knygos bendraautorė Erin Meyer. Ji yra INSEAD – vienos iš pirmaujančių tarptautinių verslo mokyklų – profesorė. Savo darbuose E. Meyer siekia suprasti, kaip sėkmingiausi pasaulio vadovai įveikia kultūrinius skirtumus globalioje aplinkoje.