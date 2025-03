„Baltojo lotoso“ gerbėjai nustėro: žinomas lietuvių aktorius seriale įkūnijo rusą

Pasirodo, A. Federavičius seriale suvaidino rusų kilmės personažą.

Aktorius seriale įkūnijo veikėją Valentiną, kuris įstrigo Tailande ir negali grįžti namo dėl Vladimiro Putino invazijos į Ukrainą.

Akyliausiems ši detalė tikrai neprasprūdo – socialiniuose tinkluose ėmė plisti pasipiktinimas.

„Jis vaidina kaip rusas?! Gėda Lietuvai“, – rašė viena internautė.

„Kas čia per š? Gėda, kad lietuvis tokio dydžio seriale vaidina ruskį“, – stebėjosi kita internautė.

Visgi į tai dėmesį atkreipė ne visi, o kai kurie šį faktą galbūt tiesiog praleido.

„Pagaliau kažkas atstovauja Lietuvai!“, – džiaugėsi viena internautė.

„Tikras Lietuvos perlas“, – rašė kita.

Nors A. Federavičius 2012–2013 metais lankė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, karjeros aukštumų jis siekia Los Andžele.

A. Federavičius žinomas ir dėl kitų savo vaidmenų, tarp jų – vaidmuo britų seriale „Paskutinė karalystė“ (angl. The Last Kingdom), „Laiko ratas“ (angl. Wheel of Time) ir „Šetlandas“ (angl. Shetland).

Pirmasis „White Lotus“ sezonas, pasirodęs 2021 m. liepą, buvo nufilmuotas Havajuose ir sulaukė net 20 „Emmy“ nominacijų 13-oje kategorijų, iš kurių laimėjo 10 – daugiau nei bet kuris kitas serialas tais metais.

Antrasis sezonas, debiutavęs 2022 m. gruodį, buvo perkeltas į Siciliją, tačiau taip pat sulaukė ypatingos sėkmės – pelnė 23 „Emmy“ nominacijas bei laimėjo 5 apdovanojimus.