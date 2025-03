Realybės šou dalyvių „siaubas“ Deividas Bendžius: „Esu ne kritikas, o sofos ekspertas“

Išskirtiniame interviu, bendraudamas su „Go3“ atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, realybės šou ekspertas Deividas Bendžius atskleidė kokia buvo pirmoji pažintis su šiuo žanru, nuo ko prasidėjo apžvalgų kūryba, kokio netikėto prašymo yra sulaukęs bei davė patarimų būsimiems dalyviams ir jų heiteriams:

– Deividai, ar galima jus pavadinti realybės šou ekspertu?

– Gal aš labiau žiūrovas esu. Per mane „pereina“ daug realybės šou, tiksliau visi pagrindiniai Lietuvoje, tai gal ir galima taip pavadinti.

– Ar tiksliau būtų kritikas?

– Aš esu „sofos“ kritikas. Stengiuosi apžvalgose viską per humorą leisti. Nesinori perspausti, tad nesu toks kritiškas kritikas, tiksliau būtų „sofos ekspertas“ (juokiasi). Žmonės man kartais rašo, kad žiūri apžvalgas ir tą patį pagalvoja žodis žodin ką aš ir pasakiau, tad esu toks pats ekspertas kaip ir visi kiti.

– Kiek pačiam yra svarbu atitikti visuomenės nuomonę? Ar dažniau norisi įnešti naujų vėjų?

– Aš nesitaikau prie nuomonių. Įprastai nebūnu matęs nė vieno epizodo prieš filmavimus, tad ir kitų nuomonės iš anksto žinoti negaliu. Pats neprikuriu per daug, bet aišku būna, kad montuojant tam tikrus dalykus sureguliuoju, pamažinu, jeigu per daug prikalbėjęs buvau. Tokiu atveju iškerpu, kad nebūtų per aštriai pasakyta, bet specialiai, kad taikytis prie kažko, tai tikrai to nedarau. Gyvai žiūrint ir gyvai įrašinėjant natūraliai viskas gaunasi.

– Realybės šou kūrėjai prasitarė, kad dalis dalyvių privengia ar net prisibijo paties apžvalgų, kaip vertini savęs apibūdinimą „realybės šou dalyvių siaubas“?

– Gal ir yra taip kažkiek (šypsosi). Juk visiems mums būna, kad ir kokią storą „skūrą“ turėtum, jeigu kažką apie tave pasako tą minutę būna ir „nefaina“. Beveik visi dalyviai ateina pažiūrėti mano apžvalgų, kai kurie net ir susimoka rėmėjų platformose, kad pirmieji pamatytų, parašo man žinutes ir dėkoja, kad smagu jiems prisiminti vieną ar kitą situaciją. Tas prisibijojimas, tai man sunku patikėti, kad yra tikras. Kai kurios dalyvės, net būdamos realybės šou jau kalba, kaip išėjusios žiūrės mano apžvalgas, tad ar tikrai jos bijo? Aš ką matau ekrane, tą pasakau savo žodžiais, neprikuriu kažko. Jeigu dalyvis ar dalyvė prisidirbo, tai vadinasi prisidirbo patys (šypsosi).

– Koks buvo pirmasis pamatytas realybės šou?

– „Kelias į žvaigždes“ man įstrigo atmintyje, taip pat „Akvariumo“ pažiūrėt Akropolyje, močiutė buvo atvežusi ir pamatėme tada Džordaną Butkutę, tai buvo kažkas tokio wow! Čia juk tie, kur per teliką rodo, šaukiau aš jai. Paskui sekė „Baras“ vienas ir kitas, bet po truputį slopo mada realybės šou.

– Kokie realybės šou paskatino vėl pradėti domėtis šiuo žanru?

– Savo apžvalgas pradėjau nuo estų realybės šou „Mergvakaris“ ir „Bernvakaris“ ir tik paskui perėjau prie lietuviškų. Tiesa, estų realybės šou kartais būdavo per sunku žiūrėti, nes ir svetimos gėdos jausmas apimdavo ir tų žmonių net gaila būdavo.

– „Tobulas mačas.2025“ jau rodomas, bet prasitarei, kad nematei dar nė vienos laidos. Ko tikiesi iš šio sezono?

– Aš tikiuosi, kad bus daug veiksmo. Tik man yra nerimo, kad senieji ankstesnių šou „vilkai“ gali persistengti ir padaryti tą šou lėkštą. Tikiuosi, kad nebus kažkokios specialiai vaidybos prikurta, o geras mišinys naujokų ir senbuvių. Aš pats dar nė vieno epizodo nemačiau ir stengiuosi vengti „Go3“ informacijos visur, nes apžvalgas planuoju pradėti tik nuo balandžio 1d. ir nesinori „užsiraut ant spoilerių“. Vengiu, bet ką pamatyti, kad ir netyčia.

– Iš pastarųjų metų apžvalgų, kuris realybės šou labiausiai įsiminė ir dėl ko?

– Man labiausiai patiko „Tobulų mačų“ saga jeigu galima taip pavadinti. Šis formatas man pats priimtiniausias, viskas vystosi ir rutuliojasi labai greitai. „Mano ID“ irgi vertas dėmesio, bet manau galėtų būti dar geresniu, nes pirmajam sezone man asmeniškai trūko kelių smulkių siužeto pakreipimų. Kiek girdėjau bus ir naujas sezonas bei filmavimas vyks ne Lietuvoje, tad gal tikrai nustebins iš gerosios pusės ne tik mane.

– Ar pats ryžtumeisi eiti į realybės šou?

– Aš eičiau į realybės šou, bet ne į pažinčių. Juk per senas jau tam esu (juokiasi). Man 32 metai. Eičiau į „išgyvenimo“ žanro šou.

– Fiziniai ar moraliniai išgyvenimai vilioja?

– Manau, kad su moraliniais susitvarkyčiau, o fiziniai išbandymai gali tapti ir iššūkiu.

– Turi jaunesnį brolį, kuris yra ir aktorius ir muzikantas, kaip reaguotum jeigu jis nuspręstų dalyvauti realybės šou?

– Manau, kad Mantas niekada neitų į realybės šou, bet jeigu nuspręstų dalyvauti, tai mudu su juo visais klausimais bendraujame labai atvirai. Mes pasakome vienas kitam ir kritinę nuomonę, tai jeigu jis sugalvotų dalyvauti kokiam nors „Mače“, tai gautų rykščių kaip ir visi gauna (juokiasi balsu).

– Realybės šou pritraukia vis daugiau žiūrovų Lietuvoje. Kokios šio renesanso priežastys?

– Viena iš priežasčių, kad keitėsi televizijos rinka, atsirado platformos ir daugiau laisvės, erdvės kur gali patalpinti įvairesnį turinį. Nedaug laiko praėjo nuo „sugrįžimo“, bet jaučiu, kad atsiranda mada. Aš nenoriu prisiimti visų nuopelnų, bet tikiu, kad irgi prisidedu kažkiek, nes pažiūri mano apžvalgas ir šimtas tūkstančių, ir pusantro šimto tūkstančių, paskui tikėtina, kad grįžta dar kartą pažiūrėti ir patį realybės šou į „Go3“ televiziją. Tai yra internetinis turinys ir kuo daugiau jo yra, tuo geriau visiems, nes žiūrovas gali atsirinkti ką nori žiūrėti.

– Ar sulauki prašymų iš dalyvių būti švelnesniu?

– Man yra net iš policijos skambinę, kai mane „pridavė“ viena dalyvė, bet viskas išsisprendė po minutės pokalbio telefonu. Per visą mano apžvalgų istoriją, tik kartą yra buvę, kad kreipėsi dalyvė ir pasakė, kad šiuo metu turi kitą profesiją ir nenorėtų, kad būtų aptarinėjamas jos pasirodymas prieš kelis metus nufilmuotame realybės šou. Į jos prašymą atsižvelgiau, nes tikrai nesu kažkoks gyvulys, kad man svarbu būtų tik apkalbėti visus ir pasijuokti. Laikau savo žmogišku žmogumi ir suprantu, kad per kelis metus gali pasikeisti gyvenimo situacija.

– Gal turėtum patarimų heiteriams ir realybės šou dalyviams?

– Reikia suprasti, kad heiteris tavęs nepažįsta ir nėra su tavimi niekaip susijęs, tad kaip gali rūpėti visiškai nepažįstamo žmogaus nuomonė? Aš dabar pasakysiu vieną dalyką dėl kurio galimai supyks visi heiteriai, bet juk vienu ar kitu atveju visi heiteriai yra tavo fanai. Tu jų per jėgą neatsitempi, jie patys grįžta pas tave. Rašo, kad „Bendžius yra du....“, o paskui vėl grįžta ir valandą žiūri mano apžvalgas. Jiems galbūt būtų faina, jeigu kažkas nepasisektų, bet vis tiek jie yra gerbėjai ir juk ne veltui internete yra komentarų skiltis (šypsosi).

– Ką palinkėtum visiems būsimiems realybės šou dalyviams?

– Svarbiausia eiti, daryti. Atsiminkite jūs, vienaip ar kitaip, esate žvaigždės, sukuriate pramogą man, visiems žiūrovams šou. Palinkėčiau jums drąsos ir kartais naudotis protu, tam tikrose specifinėse situacijose (juokiasi). Nors kita vertus jeigu tą akimirką norite kažką padaryti ir jums yra smagu, tai siūlyčiau, taip ir padaryti. Man ir visiems žiūrovams nuo to bus tik smagiau.