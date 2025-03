R. Žiogas atsivėrė apie sunkią vaikystę: ji priminė nuolatinę kovą už būvį

Tačiau naujojo projekto dalyviams neužteks tik gerai pasirodyti prieš komisiją ar sulaukti žiūrovų simpatijų. Tuo, kad yra geriausi savo regiono karaoke dainininkai, jie turės įtikinti ir… dirbtinį intelektą. Dalyviams bedainuojant, žiūrovai savo ekranuose nuolat matys ir dirbtinio intelekto vertinimą, kuris atskleis, kaip atlikėjams sekasi prilygti originaliai dainos versijai, pataikyti į natas.

Žemaičių vakarėliai – kitokie nei likusios Lietuvos

Remigijus veda renginius visoje Lietuvoje, tad jis kaip niekas kitas gerai žino, kuo skiriasi kiekvieno mūsų regiono šventės.

„Jeigu žemaičiams pasakoma, kad dabar bus šokiai, jie jau nuo pirmo akordo kyla taip, tarsi būtų gavę įsakymą. Jiems klausimų nekyla – tarsi pasiūlymas šokti būtų be pasirinkimo laisvės. Tačiau tai įrodo, kad jie tavimi pasitiki“, – pasakoja jis.

Tuo tarpu aukštaičiai, prieš pradėdami linksmybes, dar turiu įsitikinti, ar programa – tikrai gera. Skirtingos ir regionų reakcijos, kurių R. Žiogas sulaukia po renginio.

„Žemaičiai į viską žiūri paprastai, tačiau komplimentus sako subtiliai – daug gražių žodžių iš jų neišgirsi. Savo emocijas jie išreiškia dalyvavimu“, – sako jis.

Anot Remigijaus, besikeičiant kartoms, keičiasi ir žemaičių vakarėlių muzika. Tad pastaruosius 10 metų populiarus ne tik Žilvinas Žvagulis, bet ir „Žemaitukai“.

„Žemaičiai labai palaiko tuos, kurių dainose suskamba žemaitiška tarmė, jaučiama žemaitiška dvasia“, – pastebi R. Žiogas.

Sunkioje vaikystėje gelbėjo žemaitiškas užsispyrimas

Nors Remigijaus tėvai – iš Naujosios Akmenės, žemaitiškas savo šaknis jis geriausiai įžvelgė iš Viekšnių kilusioje močiutėje.

„Ji – tikra žemaitė, labai užsispyrusi. Manau, kad toks žemaitiškas užsispyrimas gyvenime tikrai padėjo ir man“, – sako jis.

Remigijaus vaikystė nebuvo lengva. Priešingai – ji priminė nuolatinę kovą už būvį. Renginių vedėjas ir pats yra minėjęs, kad vaikystėje buvo „perspektyvus banditas“ – visiškai priešingas tam žmogui, kurį šiandien, paminėjus jo vardą, žinome mes.

Visgi, anot Remigijaus, prie jo užsispyrimo siekti maksimumo, prisidėjo ir jo šaknys: „Dažnai kalbama, kad svarbu rodyti emocijas, neužsidaryti, tačiau žemaičiai jų rodo mažai – jie dažniau imasi veiksmų, stengiasi nepasiduoti emocijoms. Jie nelaukia, kol kažkas kažką paduos ar už juos padarys – tai nuo mažens buvo įskiepyta ir man. Nori valgyti – eik, kask bulves, jas skusk ir pasidaryk. Ir dabar taip pat – ar šilta, ar šalta, patogu ar nepatogu, man tai neturi reikšmės. Tai tikrai padeda.“

Anot jo, žemaičiai iš prigimties yra linkę ieškoti sprendimų, o tam, kad jų netenkinanti situacija pasikeistų, iškart imasi veiksmų.

Tad ir Remigijus savo gyvenime imdavosi iniciatyvos jau nuo mažiausių dienų. O greitai jis atrado ir savo talentą – renginių organizavimą.

„Mano pirmasis renginys įvyko dar 6-oje klasėje, per klasės žiburėlį. Įvairių renginių organizavimu susidomėjau nuo vaikystės – organizuodavau ir bėgimus iš pamokų, ir matematikos olimpiadas. Todėl, neverta stebėtis, kad ir mokytojai nežinojo, kas iš manęs išeis. O mano močiutė taip ir mirė nesupratusi, ką anūkas veikia ir veiks gyvenime“, – sako jis.

Vis dėlto būtent jo žemaitiška drąsa R. Žiogui padėjo atsirasti ten, kur jis yra dabar: „Mano aplinkoje žmonės buvo paprasti – be aukštojo išsilavinimo, be ypatingų užgaidų. Gyvendavo iš to, kas duota. Aš pirmasis šeimoje sukėliau daug lūkesčių, norų, vilčių. Apie savo svajones kalbėjau drąsiai ir pats jas pildžiau.“

Kokie mainai įvyko tarp Remigijaus ir Nijolės Pareigytės-Rukaitienės?

O kad Remigijus yra nepakartojamas mokytojas, ne kartą viešai yra sakiusi ir dainininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Anot žinomos moters, būtent Remigijus ją supažindino su renginių vedėjų pasauliu.

„2015 metais mes kartu su Nijole dalyvavome viename projekte. Čia susibendravome – jai mano humoras, sarkazmas ir bajeriai buvo prieš širdies. Aš pradėjau ją kviesti į renginius dainuoti, o tuomet ji man papasakojo, kad ir pati norėtų vesti renginius“, – pasakoja jis.

Taip tarp Nijolės ir Remigijaus įvyko savotiški mainai. Remigijus su ja dalijosi per daugelį metų sukauptomis renginių vedėjų paslaptimis, o Nijolė jam atskleidė kitokį muzikinį pasaulį.

„Nusprendėme būti duetu, tačiau tam man reikėjo išmokti dainuoti. Pradėjau lankyti Stepono Januškos pamokas, o ir pati Nijolė atskleidė manyje vokalinius sugebėjimus – ir pats netikėjau, kad šiuos duomenis turiu. Todėl ir dabar, kai kartu dirbame, scenoje dainas atliekame kartu. Pasirodome jau 10 metų – mums viskas dera, tarpusavyje dirbti lengva. Kartu turime net 8 dainas“, – vardija R. Žiogas.

Tiesa, dainavimo užuomazgų Remigijaus gyvenime buvo pasitaikę ir anksčiau – tą jis yra išbandęs tiek bažnyčioje, tiek su skautais.

„Esu net ruošęsis „Dainų dainelei“, tačiau tuo metu man mutavo balsas – vėliau prie to nebegrįžau. Su Nijolės pagalba, šį savo gebėjimą atradau iš naujo – reikia tik pasirinkti patogią intonaciją, ir galiu dainuoti. Niekada nebūsiu atlikėjas, esu renginių vedėjas. Bet, kai renginiuose reikia padainuoti, tą darau su malonumu“, – teigia jis.

R. Žiogas per metus praveda maždaug 100 renginių. O per 22 metus savo veiklos metus, jis gali džiaugtis ir kitu titulu. Jis – vyriausias renginių vedėjas (ne komikas ar televizijos veidas) tiek pagal metus, tiek pagal stažą. Anksčiau dėl šio titulo jis konkuravo tik su jau anapilin išėjusiu „Žemaituko“ Lino Vaitkevičiaus tėvu, kuris taip pat vesdavo vestuves.

Naujajame projekte nudžiugino natūralumas

O štai dabar Remigijus su nekantrumu laukia „LT Karaoke“ projekto. O ypač todėl, kad žemaičiams karaoke – dar neatrasta pramoga! Tiesa, jo rolė čia bus kita – Remigijus taps komisijos nariu.

„Žemaičiams dar reikia prie karaoke priprasti, kadangi jie galvoja, kad, jei dirbi laukuose, tai ir dirbk laukuose – dainuoti tikrai negali! Todėl džiaugiuosi, kad šiame projekte žemaičiams tai bus pirmas kartas – galbūt būtent to jiems ir reikėjo“, – sako jis.

Nepaisant to, Remigijus teigia, jog projekte išvysime itin muzikai atsidavusius žmones.

„Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad čia dalyvaus žmonės, kurie myli tai, ką daro. Ir jiems visai nesvarbu – jie jaunesni ar vyresni, ar kokia yra tikroji jų profesija. Viskas natūralu. O mes, žemaičiai, tai labai vertiname. Mums svarbu, kad žmogus būtų kuo paprastesnis, natūralesnis, nevaidintų žvaigždės. Gera būti Žemaitijos komisijoje, nes čia niekas nieko nevaidina – visi nuoširdūs“, – pokalbį baigia jis.