Sandra Žutautienė prasitarė: su būsimu vyru susipažino „TV pagalbos“ laikais

Sandra išgarsėjo tuomet, kai ėmė spręsti visos Lietuvos problemas „TV pagalboje“. O prieš kelis metus ji atrado save jau kitoje veikloje – muzikoje. Dabar moteris jau ne vienerius metus koncertuoja su savo mylimuoju Viktoru Vaikšnoru.

O kuri veikla jai pačiai patinka labiau – dainuoti ar gelbėti žmones?

„Abi, nes yra vienas bendras dalykas. Tiek gelbėdama žmones, tiek dainuodama aš būnu tarp žmonių. Man reikia būti tarp žmonių. O be to, į koncertus pas mus labai dažnai ateina „TV pagalbos“ pašnekovų“, – sakys ji, o kaip kartą dėl to yra nudegusi, Sandra atskleis laidoje.

Būtent „TV pagalbos“ laikais ji susipažino ir su savo būsimu vyru Viktoru. „Jis atsidarė restoraną, o aš atvažiavau su savo operatoriumi ten pavalgyti – ten mes ir susipažinome“, – pasakos ji.

Po pažinties su mylimuoju, pasikeitė ir pati Sandra. Ne tik tapo dainininke, bet ėmė jausti pokyčius ir viduje. Pavyzdžiui, pradėjo mokytis sakyti „ne“.

„Anksčiau absoliučiai nemokėjau sakyti „ne“, bet dabar jau šiek tiek išmokau. O jeigu matau, kad nepavyks pasakyti „ne“, viską permetu Viktorui“, – šypsosis S. Žutautienė.

Laidoje ji prabils ir apie savo vestuves, kurios įvyks per jos gimtadienį, gruodžio 5-ąją, Kaune. Negana to, jų metu bus iškeltas koncertas!

„Svarstėme įvairius variantus. Iš pradžių galvojome kažkur pabėgti, nes tradicinių vestuvių taip pat nenorėjome. Juk, kaip bebūtų, aš tokias jau esu turėjusi. Tačiau, jei pabėgtume, pyktų tėvai, draugai. Todėl nusprendėme vestuves padaryti tokias, kokiose patys jaustumėmės geriausiai. O geriausiai jaučiamės tuomet, kai koncertuojame, esame prie žmonių. Todėl nusprendėme padaryti viską viename – ir vestuvių koncertą, ir puotą“, – sakys ji.

Tiesa, ramybę santykiuose Sandrai atnešė ir sužadėtuvės su mylimuoju. „Džiaugiuosi ir dėl to, kad nereikės Žutautui mokėti už per ilgą pavardės nešiojimą“, – juokaus ji.

Kaip per pastaruosius metus pasikeitė Sandros mityba? Kodėl moteriai užtenka vos 2–3 valandų miego? Ar ji pasiilgsta darbo televizijoje?