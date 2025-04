Asmeninį gyvenimą nuo viešumos sauganti aktorė J. Zinkevičiūtė: „Turėjau daug progų išgarsėti skandalais“

„Turi būti ypatingai sąžiningas su savimi, neišduoti savo vertybių, neperžengti ribų ir neleisti to daryti kitiems“, – įsitikinusi aktorė, per daug neatviraujanti apie savo asmeninį gyvenimą.

Kaip ir kiekvieną šeštadienio popietę, taip ir šią „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus prie ekranų kviečia įdomių istorijų ir netikėtų avantiūrų laida „Pirmi kartai“.

Šįkart, paskutinėje sezono laidoje, laukia atviras pokalbis su aktore, televizijos laidų vedėja Juste Zinkevičiūte, kurios pirmasis kartas laukė mažų Tibeto mastifų veislės šuniukų, iš veislyno „Raudonasis žvaigždynas“, draugijoje „Woof Yoga“ studijoje.

„Neabejojau, kad bus smagu, bet tiek daug gyvasties ir šypsenos iš savęs tikrai nesitikėjau“, – emocijomis dalijosi Justė.

Tikrų emocijų netrūksta ir vasarą į televizijos eterį sugrįžtančioje Justės vedamoje gyvenimo būdo laidoje „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“.

Būtent ten žinomi Lietuvos žmonės kalbinami jų poilsio oazėse, vaikštant prie jūros, mėgaujantis saulės spinduliais paplūdimyje, ragaujant gardžiausius pajūrio restoranų patiekalus, važinėjant dviračiais, uoste skaičiuojant bures, plaukiojant jachtoje ar kur kitur, kur nuveda pats pokalbis.

„Noriu tikėti, kad kai visa komanda susirenka filmuoti tos laidos – tai būna viena didžiulė graži šventė. O ir patys pašnekovai kartais taip atsipalaiduoja, kad net nepajaučia, kaip atsiveria jautrioms temoms.

Mes nekuriame kvailų antraščių, bet kartais jie sako, kad neplanavo apie tai kalbėti, o štai – pokalbis užsimezgė ir atsivėrė. Bet gal todėl, kad būna vasara, kai visų emocija kitokia, o tas nuoširdumas ir veda mus į priekį“, – teigė Justė.

Jūra yra neatsiejama Justės gyvenimo dalis. Nidoje užaugusi moteris jau ne vienerius metus vysto „Pasimatuok jūrą“ prekės ženklą, kurio asortimentą šiemet papildė papuošalai, sukurti ne tik skleisti moteriškumo filosofiją, bet ir priminti, kad jūros aura gali lydėti ištisus metus.

„Tai yra mano vardo prekės ženklas, kuris neša jūros emociją, kuri nutupia ant džemperio, kepuraitės, krepšio. Vasaros metu visi labai nori matuotis jūrą, bet mano tikslas – žiemą taip pat turėti priminimą, jog ta jūra yra visada kartu su manimi. Taip gimė papuošalų kolekcija, kurią pavadinau „Marena“, kad besipuošdama turėtum tylų jūros priminimą visas dienas per metus“, – pasakojo aktorė.

Nors veiklų Justei netrūksta – ji veda laidas, kuria tinklalaidę, vaidina teatre – savo asmeninio gyvenimo moteris nelinkusi afišuoti. Patirtus išgyvenimus bei emocijas ji kur kas mieliau sudeda į kūrybą, aplenkdama skandalus ir neišduodama savųjų vertybių.

„Nuo pat pradžių, kai mane parodė per televiziją, supratau, kad nenoriu ypatingai daug dalintis savo asmeniniu gyvenimu. Noriu, kad žmonės mane žinotų dėl kūrybos, dėl to, ką veikiu. Gyvenime turėjau daug progų išgarsėti skandalais ir pasikelti sau reitingus, bet suprantu, kad tie skandalai praeis, o tu turi būti ypatingai sąžiningas su savimi, neišduoti savo vertybių, neperžengti savo ribų ir neleisti kitiems to padaryti“, – teigė Justė.

Kitoje laidos temoje ilgametė TV laidų vedėja, gydytoja Irena Pivoriūnienė žiūrovams pasakos, kodėl balandis yra laikomas pavasarinio nuovargio mėnesiu. Pasak jos, žiemos sezonu imuninė sistema išsenka dėl kovos su virusais ar temperatūrų svyravimų, todėl daugelis, atėjus pavasariui, jaučiasi pavargę.

Didžiosios Britanijos mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas, atrado, kad būtent polifenoliai-antioksidantai žmogaus organizme stiprina imunitetą, kovoja su vėžinėmis ląstelėmis bei laisvaisiais radikalais ir slopina uždegimines reakcijas.

Jų darbo rezultatas – maisto papildas, į kurio sudėtį įeina ekstraktai iš superproduktų – brokolių, granatų, ciberžolės ir žaliosios arbatos, o atliktas nacionalinis klinikinis Pomi-T tyrimas pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai ir antioksidantai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus organizmo uždegimo procesus, lemiančius įvairių lėtinių ligų atsiradimą bei vystymąsi.

„Polifenoliai trukdo laisviesiems radikalams naikinti ląsteles, o laisvieji radikalai pasigamina vartojant alkoholį, rūkant, taip pat patiriant stresą. Net paprastas buitinis ginčas šešioms valandoms sustabdo imuninę sistemą, kadangi imuninė sistema turi išsivalyti nuo kortizolio pasekmių“, – teigė I. Pivoriūnienė.

Trečioji laidos tema kvies suklusti visus, kuriuos vargina sąnarių skausmai. Nuo 45-erių metų amžiaus žmogaus kūnas susiduria su senėjimo problemomis, o osteoartritas – viena jų, kuomet kremzlinė dalis sąnaryje mažėja, praranda savo elastingumą, nebesutepa kelio sąnario.

Tuomet, kaului liečiantis su kaulu, vyksta trintis, kuri sukelia skausmą. Daugelis jį bando malšinti analgetikais ar nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, bet specialistai įspėja apie nepageidaujamus poveikius ir rekomenduoja pirmiau rinktis gelius, tokius kaip „FlexiSEQ“.

„Aš niekada nesakau, kad vaistai yra išeitis. Vieną jie mažins, bet kitą – ardys. Priešuždegiminiai vaistai turi neigiamos įtakos kraujagyslių sistemai, skrandžio bei širdies veiklai, todėl geliai – alternatyva, kuri gali palengvinti skausmus. Tik juos geriausia tepti ne ant paties sąnario, o iš šonų, ne ant kaulo, o tose vietose, kur yra kremzlės“, – patarimu dalijosi kineziterapeutė Erika Eičė.

