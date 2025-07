Močiutės vestuvėms Zanzibare ruošiasi su nerimu: „Jaunikis Zitai per geras ir per jaunas“

Tądien Paje miestelio paplūdimyje buvo tikras sujudimas. Stalų nešiojimas, indų barškėjimas ir lietuviškų patiekalų kvapas visiems praeinantiems pranešė, kad vyks kažkas ypatingo. Todėl aplink ėmė būriuotis vietiniai gyventojai, turistai iš Lietuvos ir kitų užsienio šalių.

Zanzibaro paplūdimyje – lietuviškais patiekalais nuklotas stalas

„Tiek dėmesio sulaukti nesitikėjom. Juk vis dėlto visa šventė buvo simbolinė. Tačiau aplinkinius vis tiek masino tiek pasiruošimas šventei, tiek jos eiga.

Turbūt įdomiausia buvo matyti kitiems nepažįstamus, nežinomus patiekalus ir užkandžius, kurių dalį vežėmės iš Lietuvos, o dal gaminome čia pat, Zanzibare. Jie susilaukė susidomėjimo“, – pasakojo virtuvės šefas, verslininkas Rokas Galvonas.

Virtuvės šefas pasakoja, kad vestuvių valgių ruošimas, kaip ir įprasta, vyko nuo ankstyvo ryto. Šeimininkė Virgutė ir Rokas kepė vištas, ruošė sūrius, dekoravo lėkštes, kad šventė būtų ne tik smagi, bet ir skani visiems susirinkusiems. Keliautojams paliko įspūdį vietinių valgymo įpročiai ir ypatingas mėgavimasis maistu.

„Lietuviški grybukai, obuolių sūris, tinginys – kiek jie tų skonių patyrė... Vietiniai gyventojai viską ėmė, ragavo.

Įdomiausia buvo, kaip jie ragavo vištieną, su kokiu pasimėgavimu... Nebuvo nei kaulelio nukritusio. Man krito į akis tai, kad vietiniai žmonės, klajokliai masajai prie stalo yra labai mandagūs, vaišinasi tik paraginti, džiaugiasi ir dėkoja už kiekvieną kąsnį“, – pasakoja laidos „Močiučių Zanzibaras“ dalyvė močiutė Aušra.

„Mačiau, kaip berniukas padėjo saldainį ir bėgo vištos pasiimt. Nes mėsos jie gauna, kaip žinia, kartą per savaitę. Kitą kartą ir per mėnesį vieną kartą. Tai tikrai moka vertinti gaunamą maistą“, – Aušrelei pritaria ir baba Virga.

Močiutes stebino masajų „merginimo“ šokiai

Į Zitos ir Davido vestuves sugužėję svečiai ne tik džiaugėsi jiems močiučių paruoštais skanėstais, bet ir supažindino su savąja kultūrą. Čia pat paplūdimyje klajoklių masajų genties vyrai ėmė atlikti lietuvių akim neįprastus judesius.

„Šoko kažkokius viliotinius. Kiekvienas iš tų masajų leido kažkokius skirtingus garsus. Vienas kaukia, kitas šūkčioja, kitas urzgia... Jie ten visi skirtingi. Tada šoka į aukštį. Kas aukščiau iššoks, gal didžiausią dėmesį gaus?“, – įspūdingų šokių reikšmę bando įspėti močiutė Aušra.

Tuo metu močiutė Virginija sako, kad toks vietinių „merginimas“ ją net išgąsdino: „Nematyti dalykai... Jisai prišoko prie manęs ir priėjęs gargaliavo. Nemoku atkartot, tokiu gerkliniu balsu. Ir į mane žiūri taip smailiai. Kaip kavalierius lyg mergintų paną. Nu kokia aš pana... (juokiasi).“

Vestuvės – iš išskaičiavimo?

Turbūt svarbiausias visiems kylantis klausimas – kaip gi Zita sugalvojo tokioje tolimoje šalyje vyro ieškoti? Pati močiutė sako, kad tokia dalia jei teko norinti pagelbėti besiplečiančiam verslui.

„Rokutis pasakė, kad restoranui atidaryti reikia su vietiniu apsiženyt, tai ką aš dabar... Praktikos jau turiu, nepabijojau. Tokios šventės, tokių vestuvių net neįsivaizdavau. Prie vandenyno... Jūra kojytes skalauja. Tiesiog pasaka, – nuotykį prisimena Zita. – iš jo pusės buvo žmonių, ir iš mano atėjo. Buvo tikras šeimos balius.“

Ir jaunikį Zita išsirinko ne šiaip sau – tokį, kad kitoms baboms akys ant kaktos iššoko. Gerokai už Zitelę jaunesnis, raumeningas ir, kaip pasakose, atjojo į pajūrį ant žirgo.

„Nesvarbu, kad žirgas ne baltas, bet vyras tikrai neblogas pasirodė. Tik per vestuves baikas krėsti pradėjo... Labai stipriai įsikabino į ranką ir pakankino mane truputį. Ką tai reiškia, nežinau. Turėjau iškentėt labai stipriai, – apie neįprastą jaunikio elgesį pasakoja Zita. – Gal kažkokį ženklą davė. Tikriausiai jaudinosi pamatęs stiprią moterį.“

Tačiau močiutės neslėpė nerimo artėjant vestuvėms. Aušra pastebėjo, kad jaunikis kiek per jaunas Zitai, bet išvaizdus ir vertas dėmesio. „Jaunikis Zitai gal ir per geras. Per jaunas, pavydu babom“, – juokėsi Virginija.

Kaip atrodė lietuviškos vestuvės pajūryje? Koks elgesys išgąsdino babą Virgą? Ir kokias kančias per vestuve patyrė močiutė Zita?