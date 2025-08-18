Žygimanto Gečo karjeroje – pokyčiai: neria į naują veiklą

Šis žaidimas – lietuviška legendinio amerikiečių žaidimo „Family Feud“ versija. Originalus formatas, gimęs dar 1976-aisiais Jungtinėse Amerikos Valstijose, jau beveik penkis dešimtmečius linksmina žiūrovus visame pasaulyje. Šiandien jį rodo daugiau nei 50 šalių – o nuo šiol prie jų prisijungia ir Lietuva.
„Džiaugiamės, kad šis pasaulinio lygio pramoginis formatas, kurį žino milijonai, atkeliavo į Lietuvą – ir tai vyksta būtent LRT eteryje, kur kuriamas kokybiškas, visai šeimai skirtas turinys“, – sako LRT prodiuseris Rolandas Masiulis.
Žaidime „Spėk ir atspėk“ dvi komandos varžosi tarpusavyje, bandydamos atspėti populiariausius atsakymus į klausimus, kuriuos prieš tai pateikėme šimtui Lietuvos gyventojų. Čia svarbu ne faktų tikslumas, o tai, kaip mąsto lietuviai.
Todėl pagrindinį prizą galima laimėti ne žiniomis, o nuojauta, greita reakcija ir, žinoma, sėkmė. Laimėtojai pagrindinį prizą gali skirti geriems darbams, paramai, edukacijai ar savo svajonių įgyvendinimui. Laidos vedėjas Žygimantas Gečas žada greitą tempą, gyvas emocijas ir ne vieną netikėtą situaciją.
„Čia viskas vyksta greitai – atsakymai kartais nustebina ne tik žiūrovus, bet ir pačias komandas, nes visi jie gali būti teisingi... arba visiškai nelogiški!“ – šypsosi Ž. Gečas.
Pirmąją savaitę žaidimą „Spėk ir atspėk“ išbandys žinomi atlikėjai, aktoriai ir televizijos veidai. Jie pasirodys visiškai kitokioje šviesoje – kaip žaismingi, impulsyvūs ir net labai azartiški komandos nariai. Spontaniški atsakymai, įtemptos dvikovos ir nuoširdus juokas – garantuoti.
Jeigu ir jūs norite tapti šio žaidimo dalimi – suburkite 4 žmonių komandą ir pildykite dalyvio anketą. Daugiau informacijos ir registraciją rasite ČIA. „Spėk ir atspėk“ – nuo rugsėjo 1 d., darbo dienomis 17 val. 30 min. per LRT.