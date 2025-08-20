Atskleista, kas ves „Žvaigždžių duetus“: į premjerą – tiesiai iš lėktuvo

Dabar jau aišku – legendinį projektą kartu su G. Savicku ves televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė. „Tiesiogine prasme – iš lėktuvo į studiją“, – šypsosi Ugnė, vos spėjusi grįžti iš JAV į pirmąjį filmavimą. Tiesa, kelionę į JAV jai teko sutrumpinti – jos vyras Marius JAV pasiliko dar dviem dienoms.
„Nusileidau likus pusantros valandos iki atvykimo į LNK. Skridau tik su rankiniu bagažu, kad sutaupyčiau laiko, bet oro uoste jį paėmė, nes netilpo į saloną, o pakeliui jis pasimetė su visais namų raktais. Todėl tiesiai iš lėktuvo teko važiuoti į parduotuvę kontaktinių lęšių ir pas draugę išsimaudyti“, – šypsosi Ugnė.
„Buvo daug rizikos ir nerimo, nes persėdimai buvo du ir itin trumpi, plius ne Europos sąjunga, ilgiau užtrunka pasienio kontrolė. Bet paskui nusprendžiau, kad geriau lėktuve scenarijų skaityti, negu nerimauti“, – pasakoja ji.
Tačiau jau po pirmų filmavimo minučių visas stresas atlėgo.
„Kai prasideda televizinė magija, televizinis adrenalinas, padeda susikoncentruoti, susikaupti, viską padaryti“, – premjeriniame filmavime Ugnė atrodė pailsėjusi, puikios nuotaikos ir pilna entuziazmo.
Pasak Ugnės, kai tik užsidega kameros, pamiršti visus kelionių nuovargį: „Jauti tik šventę ir atsakomybę. Vesti tokį projektą yra ne tik iššūkis, bet ir didžiulis džiaugsmas.“
Vedėja neslepia – galimybė vesti „Žvaigždžių duetus“ jai atrodo kaip nerealiai išsipildžiusi svajonė. „Mokykloje žiūrėjau „Žvaigždžių duetus“ nuo pirmojo sezono. Nedrįsau net svajoti, kad vieną dieną stovėsiu šioje scenoje kaip vedėja. Visą gyvenimą norėjau būti televizijoje, bet „Žvaigždžių duetai“ atrodė kaip nepasiekiama svajonė“, – sako ji.
LNK jau pranešė, kad nuo naujojo sezono po septynerių metų pertraukos į eterį grįžta legendinis projektas – „Žvaigždžių duetai. Nauja era“. Jame dalyvaus net dešimt ypatingų duetų: krepšininkas Edvinas Šeškus su Auguste Vedrickaite, nuomonės formuotojas Naglis Bierancas su Adrina, aktorius Arnas Ašmonas su Ieva Juozapaityte, turinio kūrėjas Tadas Kanapeckas (Varkė Labdarkė) su Dainotu Varnu, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė su Alanu Chošnau, gydytoja Viktorija Navickienė su Edgaru Lubiu, verslininkas Laurynas Suodaitis su grupe „Žemaitukai“, nuomonės formuotoja Lina Talžūnaitė su Dovi Mi, ūkininkas Mindaugas Diliautas su Laisva bei laidų vedėja Meda Borisaitė su Anyanya.
Komisijoje – Vytautas Lukočius, Ieva Prudnikovaitė, Paulius Vaitiekūnas ir Liepa.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – jau nuo rugsėjo 7-osios per LNK.
Žvaigždžių duetailaidaUgnė Siparė
Rodyti daugiau žymių