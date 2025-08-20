Mantas Stonkus negalėjo patikėti savo pavardę pamatęs per visą televizijos studijos sieną

Rugsėjo 4-ąją LRT eteryje įvyks naujo projekto premjera. „Stonkus tiesiogiai“ – humoristinė, pramoginė aktualijų ir pokalbių laida, lietuviškas „late night show“ atitikmuo. Šioje laidoje derės netikėti svečiai, šalies aktualijos ir, be abejo, humoras.
„Kiekvienoje laidoje M. Stonkus kalbins du laidos svečius, apie kuriuos pastaruoju metu daug kalbama. Jie gali būti pasižymėję savo srityje, laimėję apdovanojimus ar sulaukę daug visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio. Tai gali būti mokslininkai, sportininkai, politikai, mokytojai, gydytojai, kunigai, narai-suvirintojai ir net Beata Nicholson“, – taip naują projektą pristato laidos prodiuseris, populiarios laidos „Dviračio šou“ kūrėjas Haroldas Mackevičius.
Kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp aktualijų ir pramogos, jis pasakoja, tiesioginės laidos svečiai bus parinkti skirtingų sričių. Pavyzdžiui, universiteto rektorius ir bėgimo su kliūtimis Lietuvos rekordininkas.
„Žinoma, jei jiedu – ne vienas ir tas pats asmuo“, – juokauja prodiuseris ir išduoda, kad kiekvienas pokalbis bus papildomas iš anksto nufilmuotais trumpais komiškais vaizdo intarpais arba skečais bei laidos svečių reakcijomis.
Laidos kūrėjai įsitikinę, kad pokalbių šou, o ir pats laidos vedėjas M. Stonkus leis į naujienas, aktualijas ir jų herojus pažiūrėti linksmiau.
Tiesioginės, autorinės laidos vedėju tapęs M. Stonkus pripažįsta, kad naujasis projektas – itin simboliškas ir asmeniškas. Juk jo televizijos karjera prasidėjo dar 2009-aisiais, kai po vaidybos egzamino buvo pakviestas į kūrybinį legendinės dviratininkų komandos – H. Mackevičius ir šviesios atminties Gintaro Ruplėno bei Vytauto Šerėno – biurą „pasibandyti“.
„Pastato mane vidury kabineto, sako: „Nu parodyk, ką moki.“ O prieš mane – trys akmeniniai veidai, rimti kaip ant Rašmoro kalno: Mackevičius, Ruplėnas, Šerėnas. O aš tarp stalų vartausi kaip gyvatė ant karštos keptuvės, prakaitas upeliais, bandau iš jų išspausti bent vieną šypseną, – tą dieną prisimena Mantas. – Kai jau visai nusilpau ir pasakiau – viskas, Ruplėnas ramiai tarė: „Juokingai.“ Ir tiek. Jokio aplodismento, jokio konfeti – tik sausas „pirmadienį filmuosim“.
Per tuos beveik 17 metų Mantui teko vesti įvairiausių laidų: nuo neaiškių filmavimų už picą iki didžiausių projektų, arenų ir tiesioginių transliacijų.
„Buvo ilga kelionė. Kai įėjau į studiją, pamačiau šviesas, per visą sieną užrašytą savo pavardę, neslėpsiu, gumulėlis užspaudė gerklę, tikrai, – prisipažįsta. – Esu sentimentalus, jautrus žmogus, man atrodo labai simboliška, kad šiandien, po 17 bendro darbo metų, esame lygiaverčiai partneriai, kolegos, drauge tikintys naujo projekto sėkme“.
Mantas be nuoskaudos prisimena prieš dvylika metų televizijos vilkų pasakytus žodžius: „Esi dar per jaunas tokiam projektui“. Anuomet įsižeidęs, šiandien jis sako gerai suprantantis, ką jie turėjo omenyje.
„Galiu patvirtinti, mano investicija – daug ir tikslingai atliko darbo – atsipirko, turiu savo žaidimo aikštelę, kurioje galiu būti toks, koks esu – aš, Mantas Stonkus“, – sako ir džiaugiasi, kad laidą kuria su itin stipria scenaristų ir redaktorių komanda, kuri pasistengs, kad jam per tiesioginį eterį nereikėtų galvoti apie tai, apie ką nereikėtų galvoti. O tai juk suteikia laisvės improvizacijai.
„Stonkus tiesiogiai“ kiekvieną ketvirtadienį nuo rugsėjo 4 d. per LRT TELEVIZIJĄ.