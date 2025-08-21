Jubiliejiniame „Teleloto“ žaidimo sezone – nauja, bet jau susižaidusi vedėjų pora

Sėkmė nuo pačių pradžių
Nors tiek Milda, tiek Oskaras turi daugybę įvairių veiklų – pagrindine jų abu vadina aktorystę. Pastaroji juos ir sujungė.
„Jau ketvirtą sezoną kartu dirbame improvizacijų teatre „Improwoodas“, kartu žengiame į sceną bei nežinią. Be abejo, tai mums pravertė ir atrankos metu – nereikėjo laužti ledų, galėjome atvirai vienas kitam išsakyti nuomonę, pasitarti“, – bendros darbinės patirties privalumus vardina Oskaras.
Tačiau net ir gerai susižaidusiai porai prireikė kruopštaus pasiruošimo. Aktoriai pasakoja, kad gilindamiesi į struktūrą ir dinamiką peržiūrėjo daugybę „Teleloto“ laidų. O kad būtų smagiau – pirko ir bilietų.
„Laimėjau „Topo centro“ dovanų kortelę. Tai gavau pilną žaidimo patirtį“, – juokiasi dar prieš įžengiant į filmavimo studiją sėkmės sulaukusi Milda.
Visada šalia
„Teleloto“ be pertraukų vyksta jau tris dešimtmečius, o žaidėjų ir laimėtojų galima rasti bene kiekvienoje Lietuvos šeimoje. Šią loteriją visuomet šalia jautė ir naujieji vedėjai.
„Įsijungi televizorių – ten laida, apsipirkinėji parduotuvėje – prieš akis rožiniai bilietai. Beveik visi aplinkui yra nors kartą žaidę, nors kartą dovanoję ar gavę dovanų „Teleloto“. Atrodo, kad jis visada buvo ir visada bus“, – savo įspūdžiais dalijasi Milda.
O Oskaras prideda, kad su loterija susiduria ir kituose darbuose: „Neseniai vedžiau vestuves, kuriose jaunieji vietoj gėlių prašė nešti „Teleloto“. Jie fotografuojasi su tais keliais šimtais bilietų, aš stoviu už kadro ir galvoju: „O kad jūs žinotumėt, jog šventėje turite ir būsimą vedėją“.
Didžiausi laimėjimai – supantys žmonės
Tiek Milda, tiek Oskaras teigia su nekantrumu laukiantys, kada „Teleloto“ žaidėjams įteiks savo pirmąjį Aukso puodą. Tačiau gyvenime pinigus vertina tik kaip vieną iš laimės dedamųjų.
„Būsiu labai banalus – mano didžiausias laimėjimas yra šeima. Kai matau aplink besiblaškančius kolegas, dar ieškančius kelio, aš esu ramus, nes turiu labai aiškią kryptį ir tikslą – namus. Palaikančią žmoną ir vaikus“, – sako Oskaras.
Jam antrina ir Milda: „Mane supa žmonės, kurie yra geri, dori, įdomūs, draugiški. Tai yra mano didžiausia sėkmė. Jie ir vidinis balsas, kurio klausau, gražiai veda mane per gyvenimą“.
Milda Noreikaitė bei Oskaras Wyganowski keičia 5 metus „Teleloto“ žaidėjus kelyje į sėkmę lydėjusius Renatą ir Deivį Norvilus.
„Esame labai dėkingi Renatai ir Deiviui už atsidavimą, energiją, šilumą. Jie padėjo sukurti šventę daugybės lietuvių namuose. Linkime, kad sėkmė, kurios tiek metų linkėjo kitiems, lydėtų juos pačius“, – buvusiems vedėjams dėkoja loterijos organizatoriai.
Kartu su naująja vedėjų pora lietuviams laimėjimus toliau dalins ir Dalia Belickaitė bei Jonas Radzevičius.
Pirmą trisdešimto „Teleloto“ sezono laidą stebėkite rugsėjo 7 d. 17.20 val. per „LNK“.
