Džordana Butkutė paatviravo apie santykius su Elegijumi: „Gyvename skirtingu ritmu“

„Tai didelė garbė ir džiaugsmas“, – teigia dainininkė, tuo pačiu prisimindama, kad niekada nedėjo didelių pastangų dėl pripažinimo, tiesiog rašė dainas ir jas dainavo žmonėms, tapusiems neatsiejama jos gyvenimo dalimi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ žiūrovų laukia neeilinis pokalbis su scenos legenda, lietuviškosios muzikos ikona Džordana Butkute. Į Nidos prieplauką dainininkė atvyko su ypatinga misija, mat čia – Šlovės take – buvo atidengta jos delno įspaudo plokštė, kuri tapo gražiu kūrybinio kelio įprasminimo simboliu prieš kitąmet laukiantį 40-ąjį sceninį jubiliejų.
„Tai ir garbė ir džiaugsmas širdyje. Būsiu atvira ir gal šiek tiek nekukli, bet jaučiu, kad šio įvertinimo nusipelniau. Atrodo, atvažiavome į Nidą tik dėl dvidešimt minučių šlovės, bet kad jų sulauktum, reikia nueiti ilgą kelią. Tai labai malonus įvertinimas ir, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Todėl esu labai laiminga“, – įspūdžiais iš karto po plokštės atidengimo ceremonijos dalinosi Džordana.
Dainininkė laidoje atvirauja, kad ši vasara – tikras darbymetis, tačiau ir jai pasibaigus poilsio nenumatoma. Džordana pripažįsta, kad po koncertų dar ilgai jaučia iš jų išsineštą publikos energiją, o jos klausytojai – neatsiejama gyvenimo dalis, kuriai visuomet liks dėkinga.
„Galima net sakyti, kad koncertuose pasikraunu iš publikos. Aišku, daug energijos ištaškau ir pati, dalinuosi tuo su žmonėmis, bet kai grįžtu namo – grįžtu su džiaugsmu. Būna, net užmigti negaliu, vis dar matau žmonių veidus. Mes neturime sezoniškumo – po didžiųjų pasirodymų vykstame į kultūros centrus. Juk ne visi gali atvažiuoti į arenas, tai mes atvažiuojam pas žmones, nes visi nusipelnė pamatyti tą grožį ir šou. Neskirstau žiūrovų ir kiekviena publika suteikia ką nors ypatingo. Kai klausytojų susirenka daug – užburia jų triukšmas, o mažesniuose koncertuose atsiranda galimybė pažvelgti į akis, pasikalbėti dainomis. Todėl myliu visus žmones ir niekada nenustosiu jų mylėti. Jie yra didelė mano gyvenimo dalis, nes kas aš be jų?“, – su šypsena pasakoja Džordana.
Kitąmet minėsianti scenoje praleistus keturis dešimtmečius dainininkė neslepia, kad per šį laikotarpį buvo visko: ir pakilimų, ir skaudžių nuopuolių. Tačiau ji niekada nedarė dirbtinių skandalų, kad išgarsėtų ir visada liko atvira sau bei publikai.
„Aš nedėjau daug pastangų. Tiesiog rašiau dainas ir dainavau jas žmonėms. Per daug nesistengiau, nerežisavau, nedariau skandalų specialiai, tiesiog taip būdavo, kad kur žingsnis – ten nuotykis. Bet visą tai jau liko praeityje. Gyvenu čia bei dabar, ypač kai turiu, ko laukti ir žinau, kad manęs laukia“, – laidoje atviraus dainininkė.
Palaikymo Džordana sulaukia ne tik iš gerbėjų, bet ir iš savo vyro Elegijaus, su kuriuo sudaro neišskiriamą komandą tiek scenoje, tiek už jos ribų. Ir nors poros dienos ritmas dažnai nesutampa, jie vis tiek randa laiko, kurį galėtų praleisti kartu.
„Mes kartu ir namuose, ir darbuose, bet gyvename skirtingu ritmu: kai aš einu miegoti – jis keliasi, kai atsikeliu – jis jau nuveikęs milijoną darbų. Tačiau užtat susitinkame vakare ir jau tada būna mūsų laikas. Net telefonus paliekame kitame kambaryje, kad niekas mums netrukdytų, kai atsigulame ant sofos ir įsijungiame rimtą detektyvinį serialą“, – pasakoja laidos herojė.
Apie scenoje praleistus keturis dešimtmečius, klausytojų meilę, kūrybos įprasminimą, įspūdingą batų kolekciją ir asmeninius grožio ritualus – pokalbyje su Džordana Butkute jau šį šeštadienį, 16 val. 30 min. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
