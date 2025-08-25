Laidos „Gyvūnų pasaulis“ vedėjas P. Kaupelis atsivėrė apie skaudžią netektį

Kai kalba apie savo augintinius, pasikeičia ne tik žinomų žmonių akys
Anot Pauliaus, gyvūnai visuomet atskleidžia tas mūsų puses, kurių net ir patys neįtarėme esant. O neretai būtent per gyvūnus ir aplinkiniai pamato mus visai kitokius. Žinomiausi Lietuvos žmonės, kurie tampa šios laidos herojais, ne išimtis.
„Aš labai džiaugiuosi, kad praėjusiame sezone visi be išimties kalbinti žmonės – ar tai būtų Justinas Jankevičius, ar tai Saulius Skvernelis – supranta, kokia atsakomybė yra turėti augintinį. O ta atsakomybė neįmanoma be meilės. Mačiau, kaip žinomų žmonių akys pasikeičia, kai kalbama apie jų augintinius. Net ir labai rimti žmonės, laikydami rankose savo mylimą gyvūną, atveria širdis ir pokalbis tampa itin nuoširdus“, – įsitikinęs jis.
Anot jo, tą pastebi ir laidos žiūrovai: „Būtent todėl mūsų gyvūnų ir jų šeimininkų gyvenimo būdo laida yra pati atviriausi ir pati nuoširdžiausia. Ir negalėčiau išskirti nė vieno laidos herojaus. Nors gyvenimai skirtingi, bet meilė yra viena.“
Tokius stiprius jausmus pamatysime ir naujajame laidos sezone, kurio svečiais taps net ir labiausiai netikėti pašnekovai.
„Esu nustebintas, kad dažnai televizijos žinių laidose ar naujienų portaluose rodomi santūrūs politikai, namuose kartu su augintiniais yra visai kitokie. Nustebsite pamatę, kokie jie gali būti draugiški ir visai kitokie, kai kalba pasisuka apie gyvūnus. Be garsių atlikėjų, aktorių, muzikantų,
operos solistų ir politikų, žiūrovus taip pat stebinsime ir specialiųjų dalinių kinologų slaptų operacijų užkulisiais“, – intriguoja jis.
Net ir su anapilin iškeliavusiais augintiniais Paulius vis dar jaučia stiprų ryšį
Paulius pasakoja, kad jo paties meilė gyvūnams prasidėjo dar vaikystėje, leidžiant vasaras kaime pas senelius. Būtent čia gyveno ir vienas labai aktyvus šuniukas, vardu Reksas, kuris greitai tapo ir ištikimu Pauliaus draugu.
„Reksas buvo nuolatinis mano vaikystės nuotykių palydovas. Jis, priešingai nei kiti anuomet kaime gyvenantys šunys, lakstė laisvai, nebuvo pririštas prie būdos. Su Reksu mus siejo ypatingas ryšys iki itin skaudaus išgyvenimo, kai mano keturkojį draugą pikti kaimiečiai nudūrė šakėmis. Po to supratau, kad šuo yra ypatingas gyvūnas – sielos draugas“, – prisimena P. Kaupelis.
Netekus Rekso, Paulius ėmė svajoti apie nuosavą šunį, su kuriuo susitiktų ne tik vasaromis, bet galėtų gyventi nuolatos.
„Vaikystėje tėvai neleido bute laikyti šuns, todėl vos išvykęs gyventi ir studijuoti į sostinę, iškart įsigijau vokiečių aviganį Brasą. Su juo, net ir po jo mirties, jaučiu, kad mus sieja stiprus ryšys. Dabar šeimoje auginame du šunis – Pievą ir Sarro. Be jų sunku būtų praleisti net vieną dieną“, – pripažįsta laidos vedėjas.
Visgi, P. Kaupelis neslepia – tam, kad pajustume besąlygišką gyvūnų meilę, neužtenka gyvūno vien tik įsigyti.
„Kaip su žmonėmis, taip ir su gyvūnais – neužtenka pasakyti žodį „myliu“. Tą meilę turime užsidirbti ir jos turime nusipelnyti. Gyvūnai tam yra labai atviri. Tačiau, jei tik imituosi, neskirsi laiko, nesirūpinsi ir nebūsi tam atviras, labai greitai pajusi, kad gyvūnas tampa nelaimingu. Ir tos meilės nenupirksi jokiais žaisliukais ir skanukais“, – užtikrintai sako jis.
Tad kokį patarimą visiems gyvūnų augintojams pirmiausiai duotų Paulius?
„Mes apie gyvūnus žinome kur kas mažiau nei jie apie mus. Savo jausmų nepaslėpsite – būkite atviri, kantrūs ir nepamirškite, kad gyvūnui reikia ne tik pavalgyti ir ar išeiti į lauką atlikti gamtinių reikalų. Jiems nereikia prabangių rūbų ir dubenėlių. Pirmiausiai jiems reikia žmogaus“, – pokalbį baigia laidos vedėjas.