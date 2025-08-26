Adrina apie norą dainuoti su Nagliu Bierancu „Žvaigždžių duetuose“: „Mes – vienos sielos žmonės“

Dainuojantį Adrinos ir Naglio duetą LNK žiūrovai galės pamatyti ir išgirsti nuo rugsėjo 7 dienos, LNK televizijoje. Jie kartu su dar devyniomis poromis, sudarytomis iš muzikantų ir žinomų šalies žmonių, savo sugebėjimus demonstruos projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“.
Atlikėja Adrina puikiai prisimena, ką pasakė prodiuseriams, kai buvo pakviesta dalyvauti šiame projekte.
„Iškart atėjo mintis, kad šiame muzikiniam šou noriu dalyvauti su Nagliu. Mes – vienos sielos žmonės“, – sako žinoma dainininkė.
Nors su Adrina iki šiol jie vienas kitą pažinojo tik iš socialinių tinklų, N. Bierancas neslepia, kad toks dainininkės noras jį gerokai nustebino.
„Man pasakė, kad Adrina dalyvaus tik tuo atveju, jeigu ir aš sutiksiu dalyvauti. Tai tikrai paglostė širdį. Galvoju: aš juk jos nepažįstu, bet tai labai faina“, – šypsosi beveik 300 tūkst. sekėjų „Instagram“ turintis N. Bierancas.
Nors Naglis visuomenei labiau žinomas kaip turinio kūrėjas, fotografas ar šokėjas, jam jau yra tekę demonstruoti ir vokalinius sugebėjimus. Vyras yra dalyvavęs muzikiniame projekte „Kaukės“, o viena jo daina „YouTube“ platformoje yra sulaukusi daugiau nei 1 mln. peržiūrų. Visgi pats nuomonės formuotojas tikina, kad šį kartą prieš dalyvavimą projekte labai jaudinasi.
„Aš labai stresuoju ir man labai baisu. Šokėjai nėra pratę net kalbėti – mes pasakojame istorijas kūno judesiais. Todėl vien išleisti garsą prie žmonių yra nemenkas iššūkis. O dar reikia dainuoti gyvai. Kartais atrodo, kad daina gali būti paprasta, bet pabandai ir pradedi dūsti, į natas nepataikai, artikuliacija prastėja. Tikrai yra reikalų“, – sako žinomas vyras.
Visgi Adrina savo naująjį partnerį scenoje drąsina. Atlikėja įsitikinusi, kad su N. Bierancu jie žiūrovams suteiks įspūdingų pasirodymų.
„Man net baisu, ką mes galime padaryti. Mums nereikia nei vokalo mokytojų, nei režisierių – mes savarankiški, – šypsosi dainininkė. – Iš tiesų labai laukiame pirmo pasirodymo. Tas laukimas ir nežinomybė vargina. Bet kai jau prisilieti prie projekto, pamatai, koks jis yra, tai yra kitaip. Žinau, kad po pirmo pasirodymo Naglis sugrįš ir tai padarys su trenksmu. O tada jau bus sunku jį suvaldyti“, – juokiasi Adrina.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – naujajame LNK sezone nuo rugsėjo 7 dienos, sekmadieniais, 19.30 val.