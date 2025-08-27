R. Mackevičius tik per plauką spėjo į M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuves: paaiškėjo, ką veikė

– Televizijos vedėjams vasara jau baigėsi?
– Po vasaros atostogų smagu grįžti į eterį, televizijos studijoje jaučiuosi tarsi kištukas rozetėje, galiu kurti, krautis, televizijoje esu kaip žuvis vandeny. Šįkart grįžtu su naujais iššūkiais – tiek žiūrovams, tiek vedėjams, tiek eterio žvaigždėms.
Šis sezonas išskirtinis, vesiu šou „Naujas hitas“ – tai muzikinis projektas apie ateitį, laida, kurioje žmonės dainuoja savo dainas, jis mane labai džiugina. Jau nufilmavome pirmąjį epizodą, galiu pasakyti, kad tai labai pavykęs blynas. Naują, negirdėtą muzikinį kūrinį, atliktą LNK studijoje, vertina ne tik skirtingi muzikos prodiuseriai, bet ir populiariausios šalies radijo stotys, kurių atstovai sprendžia, ar tai jau yra hitas, kuris gali skambėti eteryje. Galiu išduoti paslaptį, kad iš pirmos laidos net dvi dainos pateko tiesiai į radijo stočių grojaraščius.
– Ar turėjai savo favoritų?
– Man patinka nenormalūs, patiko keletas dalyvių, dėl kurių cypavau. Gaila, jie nepraėjo, bet manau, kad jie suvirpina visas įmanomas varpas.
– Daug metų vedi „Lietuvos balsą“.
– „Lietuvos balse“ žmonės dainuoja žinomas dainas, nes turi parodyti, koks galingas jų balsas, o čia gali dalyvauti nedainuojantis, bet kūrybingas žmogus. Net ne dainininkas, galime duoti dainininką, kuris sudainuos tavo parašytą dainą. Čia kaip ateiti į mugę ir rasti naują desertą, skanesnį už jau išbandytus tinginius ir šakočius. Tai susitikimas su labai įspūdingais kūrėjais, kurių norisi paklausti, kodėl tiek laiko slėpė savo dainas.
– Ar pats būtum dalyvavęs „Naujame hite“?
– Būčiau ėjęs su savo „BandeRolė“ amplua. Šis šou – ne tramplinas, o patranka į šou verslą, užtenka vienos dainos ir tu karalius, kurį groja radijai.
– Girdėjau, pirmosios laidos filmavimas buvo įtemptas – turėjai suspėti į Stonkaus vestuves.
– Buvau šokiruotas, kaip sklandžiai viskas ėjosi, kaip smegenys po vasaros įsijungė ir viskas vyko velnišku greičiu. Tikrai labai skubėjau, po filmavimo net į dušą nespėjau, automobilyje persirengiau, nuvažiavau į „Lėlės“ teatrą ir iš karto ceremonija prasidėjo.
– Vasarą pasilsėjai nuo darbų?
– Turėjau tik du renginius. Buvo įspūdingas „Red bull“ renginys Klaipėdoje su tūkstančiais motosporto entuziastų ir Kaukėno labdaros fondo aukcionas tą patį vakarą, per kurį sergantiems vaikams surinkome įspūdingą sumą – beveik 800 tūkst. eurų.
– Tradiciškai atostogas praleidai Nidoje?
– Tai buvo jau septinta vasara Nidoje, keturiasdešimties dienų atostogos, kurių laukiu visus metus ir skiriu dėmesį šeimai ir vaikams. Kartu tai atostogos su sportu ir 26 šeimomis bendraminčių. Daug draugų, šventės, vakarėliai – tiesiog neįmanoma nevažiuoti ir kartu neatostogauti. Visi aplinkiniai namai išnuomoti, užsisakome sunkvežimį su dviem paletėmis alaus ir palete vandens – tokie mūsų kompanijos mąstai. Tiesa, dar šią vasarą buvau Stonkaus bernvakaryje Ibizoje, bet nieko neatsimenu, negaliu papasakoti (juokiasi).
Muzikinis šou „Naujas hitas“ – jau nuo rugsėjo 6 dienos, šeštadieniais, 19 val. 30 val. per LNK.
Rolandas MackevičiusMantas StonkusGelminė Glemžaitė
