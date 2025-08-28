Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Aras ir Martyna Vėberiai: nuo emigracijos Kipre iki šeimyninės laimės Panevėžyje

2025 m. rugpjūčio 28 d. 16:50
Šį ketvirtadienio vakarą LNK laidoje „Noriu likti Lietuvoje“ – legendinės grupės „Naktinės personos“ lyderio Aro Vėberio ir jo žmonos Martynos istorija. Ši pora Lietuvoje puikiai pažįstama, tačiau mažai kas žino, kad jų santykiuose lemiamą vaidmenį suvaidino emigracija ir ilgi Martynos gyvenimo metai Kipre, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vos aštuoniolikos Martyna išvyko į Kiprą – iš pradžių tik trims mėnesiams, bet pajutusi žydro vandens, baltų smėlio paplūdimių ir karšto klimato trauką, pasiliko ilgam.
„Man reikalinga šiluma, nes kiekvieną žiemą mane kankina šalčio alergija. Kipre atradau rojų žemėje“, – prisimena ji. Ten ji dirbo įvairius darbus, vėliau tapo įtakingo verslininko asistente, gyveno tarp Kipro ir Graikijos.
Tačiau galiausiai suvokė: geras atlyginimas ir saulė nenugali ilgesio namams. „Supratau, kad noriu lietuviškos šeimos, lietuviškai kalbančio vaiko ir gyvenimo šalia tėvų“, – atvirauja Martyna.
Į Lietuvą grįžusi mergina viską pradėjo iš naujo, neturėdama nei darbo, nei draugų rato. Ir būtent tuomet įvyko stebuklas – „Naktinių personų“ dvidešimtmečio koncerto užkulisiuose ji vėl susitiko Arą.
Iš buvusios paauglės gerbėjos Martyna virto gyvenimo partnere – abu pajuto abipusę simpatiją, kuri netrukus virto šeima. Šiandien jie augina sūnų, gyvena Panevėžyje ir švenčia jau dešimt metų kartu.
„Aš čia kaip sanatorijoje – ramybė, mažiau žmonių, jokio šurmulio. Gyvename taip pat kaip Vilniuje, tik tempas lėtesnis“, – apie Panevėžį pasakoja Aras. O Martyna priduria: „Tik pagyvenęs svetur supranti, kaip gera čia. Lietuva yra mano tikrieji namai.“
Aro ir Martynos Vėberių istorija – šį ketvirtadienio vakarą 21 val. laidoje „Noriu likti Lietuvoje“ per LNK.
