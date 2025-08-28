Žemaitukas Ovidijus apie L. Suodaitį: per pirmą repeticiją išsigandau

Ar tai reiškia, kad „Žemaitukai“ visam laikui iš dueto virsta trijų vyrų grupe?
„Gal užsakymus priimsime trise“, – paslaptingai šypsosi vienas iš „Žemaitukų“ L. Vaitkevičius.
Visgi bent jau kol kas „Žemaitukai“ oficialiai sudėties nekeičia, o L. Suodaitį dainuojantį kartu su L. Vaitkevičiumi ir O. Petrausku LNK žiūrovai išvys sugrįžtančiame kultiniame muzikiniame šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“. Šiame projekte tai bus išskirtinis duetas, kurį sudarys trys nariai, mat grupė „Žemaitukai“ projekte dalyvauja kaip vienetas, demonstruosiantis savo muzikinius sugebėjimus.
Trijulė neslepia, kad jaučiasi taip, lyg būtų seni bičiuliai, nors „Žemaitukų“ ir L. Suodaičio gyva pažintis – visai šviežia. Pirmieji rankų paspaudimai galiausiai atvedė ir į bendrą dalyvavimą muzikiniame šou.
„Turėjome vieną privatų koncertą. Kadangi stebime Lauryno storiukus, pamatėme, kad jis yra toje pačioje vietoje kaip ir mes. Pasirodo, ten buvo jo tetos jubiliejus. Po pirmos renginio dalies Laurynas pasibeldė į mūsų duris. Taip ir susipažinome, pasikalbėjome, kad galėtume sukurti kažką bendrai, ir štai dabar mes visi – muzikiniame projekte“, – pasakoja L. Vaitkevičius.
Nuomonės formuotojas L. Suodaitis neslepia, kad dainavimas nėra jo stiprioji pusė, tačiau džiaugiasi, kad vokalinius gebėjimus tobulinti galės būtent padedamas „Žemaitukų“.
„Esu dainavęs gal pradinėse klasėse. Bet šiame projekte esu pasiruošęs įdėti labai daug pastangų. Labai džiaugiuosi, kad yra galimybė tai daryti su „Žemaitukais“. Aš atsimenu pirmuosius jų žingsnius scenoje. Linas ir Ovidijus yra pavyzdys, kaip sunkiai dirbant galima užaugti kaip atlikėjams ir fenomenui. Pastaraisiais metais jų nebuvo įmanoma nematyti“, – sako L. Suodaitis.
Nors į savo muzikinį talentą verslininkas ir nuomonės formuotojas žiūri kritiškai, „Žemaitukai“ sako, kad Laurynas juos nustebino.
„Per pirmą repeticiją išsigandau, nes Laurynas neintonavo. Bet susirinkome kitą kartą, nuėjome į studiją, jis geriau girdėjo save ir tikrai geriau sudainavo, suintonavo. Manau, bus tik geryn“, – tikina O. Petrauskas.
Jam pritaria ir scenos partneris L. Vaitkevičius: „Kai įsidainavome, su Ovidijumi išgirdome trečią balsą. O trečią balsą dainuoti profesionaliai yra labai sudėtinga. Mums kai kur net gavosi akordinis dainavimas, mūsų balsai dera.“
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – naujajame LNK sezone nuo rugsėjo 7 d., sekmadieniais, 19.30 val.