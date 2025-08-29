Marijus Berenis apie naują eterio partnerę Laisvą: „Teko pažindintis ir su jos tėvais“

Socialiniuose tinkluose vykusio žaidimo, kuriame internautai galėjo spėlioti, kas gi bus naujoji M. Berenio partnerė „Lietaus“ studijoje, metu paaiškėjo, jog tai – žinoma dainininkė, žurnalistė Donata Gutauskienė-Laisva.
Radijo senbūvis M. Berenis gerai pamena, kaip prieš 18 metų jam teko susipažinti ne tik su Laisva, bet ir su jos tėvais.
„2007 metais dirbau su realybės šou „Kelias į žvaigždes“ komanda ir vykome pas visus būsimus dalyvius jiems pranešti, kad pateko į šou. Labai gerai atsimenu kelionę pas Laisvą, nes mus ten pasitiko visa jos šeima, buvo labai daug vaišių, įvairiausių patekalų bei užkandžių, ir tauriojo gėrimo įpylė, svetingai pasitiko... Tai tokia buvo mūsų pažinties pradžia. Džiaugiuosi, kad dabar vėl teks kartu dirbti“, – sako M. Berenis.
Sulaukusi pasiūlymo prisijungti prie antros klausomiausios Lietuvoje radijo stoties komandos, nesudvėjojo ir pati Laisva.
„Kasdien „Lietaus“ klausausi važiuodama automobiliu ir man labai patinka, kad čia grojama daug lietuviškos muzikos. Todėl vos išgirdusi klausimą, ar norėčiau čia dirbti, iškart atsakiau, kad taip. Visa širdimi jaučiu, kad tai – mano vieta, čia galėsiu save dar labiau atskleisti, išpildyti svajones, pabandyti sritį, kurios dar neteko bandyti“, – nauju gyvenimo etapu džiaugiasi Donata.
Nauja Marijaus ir Laisvos laida vadinsis „Viskas bus gerai“ ir „Lietuje“ skambės jau nuo artėjančio pirmadienio, rugsėjo 1-osios. Duetą bus galima eteryje girdėti kasdien nuo 10 iki 13 valandos.
„Mūsų laida bus labai pozityvi, koncentruosimės į gerus dalykus, bandysime gėriu užkrėsti ir klausytojus. Pasaulyje šiuo metu ir taip per daug skubėjimo, streso, neigiamų naujienų. Todėl drauge stengsimės visur įžvelgti grožį, kartu juo pasidžiaugsim. Tai nereiškia, kad vengsime ir aštresnių temų, įvykių apibendrinimo, bet kaip ir pats laidos pavadinimas sako, mes tikime, kad bet kuriuo atveju, galiausiai viskas bus gerai. Be to, smagu, kad į dalykus pažvelgti galėsime ir iš vyriško, ir iš moteriško bokšto, tai įneš dar daugiau įvairovės“, – apie būsimą laidą „Viskas bus gerai“ pasakoja M. Berenis.
Eteryje duetas taip pat žada nuotaikingų žaidimų, prizų, o taip pat – išklausyti skambinančių į studiją istorijas bei nuomones įvairiausiomis temomis.
„Su Marijumi dirbti tikrai nebus sunku, nes nuo jo dvelkia ramybe, susikaupimu, profesionalumu, iš jo tikrai turėsiu, ko pasimokyti. Ir, tuo pačiu, papildysime vienas kitą, nes aš gerokai energingesnė, ugningesnė, drąsiai išsakau nuomonę. Tikiu, kad būsime puikus eterio duetas“, – sako radijo stoties „Lietaus“ debiutantė.
Paklaustas, ar žmona nepavydės, kad nuo šiol Marijus kasdien laiką radijo studijoje leis su kita simpatiška moterimi, šis tik nusišypso: „Ji pavydo scenų nekelia, nes mane labai gerai pažįsta. Žino, koks aš esu ir kad negali būti jokios vietos pavydui ar kažkokioms blogoms mintims. Plius – mano darbas toks“.
Nauja Marijaus Berenio ir Donatos Gutauskienės-Laisvos laida „Viskas bus gerai“ eteryje – nuo rugsėjo 1 dienos, kasdien 10–13 val.