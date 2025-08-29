Vidas Bareikis prabilo apie naujieną: „Visatai siunčiau ženklą ir jis grįžo atgal su pasiūlymu“

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ užbaigia penktąjį sezoną paskutiniuoju šios vasaros eteriu. Dešimt savaitgalių žiūrovai buvo kviečiami išgirsti, kaip ir kur atostogauja žinomi šalies žmonės, laiką leisdami lietuviškame pajūryje, o Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus ragina visus poilsiautojus prisiminti, kad šis kraštas turi kuo nustebinti visais metų laikais.
„Mes turime jūrą, Kuršių marias, Smiltynę, gražius miškus, upę ir galbūt kitokius žmones nei likusioje Lietuvoje. Mūsų miestas pasikeitė švenčių kontekste, nes siekiame turėti šventinį maratoną ištisus metus, nesvarbu koks už lango oras. Prieš porą metų kalbėjausi su iš Vokietijos atvykusiais turistais ir jie man atsakė į klausimą, kodėl jie čia sugrįžta trejus metus iš eilės. Svarbiausias reiškinys – Jūros šventė, bet mane taip pat labai nustebino, jog jie žavėjosi mūsų pajūriu, jo švara bei tvarka ir sakė, kad tokių skanių pomidorų ir agurkų Vokietijoje nerasi.
Taip pat mes turime labiausiai Lietuvoje lankomą Jūrų muziejų, išvystėme kruizinę laivybą, kuri atveža žmones iš viso pasaulio. Jie lanko muziejus, Kuršių neriją, važiuoja į Nidą, į Palangą, kažkas važiuoja į Plungę pažiūrėti šaltojo karo palikimo. Mūsų miestas nėra vienišas ir atskiras. Čia veikia Klaipėdos krašto visuma“, – laidoje dalinsis meras.
Paskutiniame šios vasaros „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ pokalbyje laukia susitikimas ir su charizmatišku ir energingu dainininku, aktoriumi bei režisieriumi Vidu Bareikiu.
Žinomas vyras pasakoja, kad ši vasara – jam itin reikšminga asmeniniame gyvenime, mat birželio gale jis būtent lietuviškame pajūryje susituokė su mylimąja Indre, šventę iškeldami sodyboje, kurioje ilsisi pabėgdami nuo miesto šurmulio.
„Vieną vakarą, po eilinio planavimo atidėliojimo, kai buvo likęs mėnuo ar pusantro, su Indre išsikalbėjome, kad juk darome savo svajonių šventę ir ko mes joje norėtume. Aš norėjau, kad mano geriausi draugai „8 kambarys“ dainuotų ant kopos ir pagal tą dainą palydėtume saulę. Indrė norėjo folkloro ansamblio, su kuriuo užkurtume gegužinę. Aš kažkur savo svajonėse buvau matęs ilgą stalą, sodyboje, šalia grojant styginių kvartetui. Ir taip po truputį, noras po noro, ta šventė susidėliojo“, – vestuvių planavimo detales atskleis laidos herojus.
Paklaustas apie medaus mėnesį, Vidas juokiasi, kad planuotos kelios savaitės poilsio, sutrumpėjo iki keturių dienų kelionės į Italiją, nes užklupę darbai pakoregavo povestuvinio laikotarpio planus. Visgi, žinomas vyras išduoda dėl to didelės nuoskaudos nejaučiantis ir su žmona stengiasi kiekvieną sekmadienį apturėti po nuotykį, praskaidrinantį rutiną.
„Buvome sau pasižadėję, kad po vestuvių pasiliekame dvi savaites laisvas ir liekame šioje sodyboje, savo namuose, kur mums yra geriausia, atokiai nuo žmonių. Bet į tas dvi savaites pradėjo kaišiotis renginiai, nes būtinai atsiranda tas pasiūlymas, kurio negali atmesti. Tai galiausiai draugai, po vestuvių skridę į Italiją, spontaniškai pakvietė atvykti juos aplankyti ir mes ištaikėme keturias dienas, kurios ir virto mūsų medaus mėnesiu.
Tačiau su Indre laikomės tokio tarsi santykių kodo: medaus mėnesį išgyventi bent kartą savaitėje ir visuomet sekmadieniais suplanuojame savaitės nuotykį, kuris grafike yra nebejudinamas ir tik tada aplink jį apsistatome darbais“, – atviraus vyras.
Vidas teigia, kad jau pradėjęs išmokti palaikyti balansą tarp darbų ir poilsio, tačiau neišvengiamai kiekviename žingsnyje jį lydi kūryba, gyvenimo įvykius, patirtis bei jausmus sudedant į dainas. Negana to, dainininkas palieka intrigą savo klausytojams, užsimindamas apie netrukus pasirodysiančias naujienas.
„Man patinka ką dabar darau ir kuriu. Šnekame labai ypatingu momentu mano muzikiniame kelyje, nes greitai viešumoje paaiškės tam tikras pokytis mano kūryboje. Nenoriu Dievui į ausį pasakoti, nes jis po to pradės juoktis, tai laukit naujienų“, – paslapčių neišduoda dainininkas.
Bet tai ne vieninteliai nauji pasikeitimai Vido gyvenime – „Lietuvos ryto“ televizijos rudens sezone žinoma vyrą bus galima išvysti vedėjo amplua. Vidas pripažįsta nedvejojęs sulauktu pasiūlymu į savo rankas imti laidos „Gyvenimas versle“ vairą, o kiekvieną filmavimo dieną laiko dirbtuvėmis, jam pačiam suteikiančiomis įdomios bei naudingos informacijos.
„Šita laida atsirado mano gyvenime tinkamu metu, nes visuomet imuosi tų darbų, kurie mane edukuoja, veda į priekį, priverčia kažko išmokti. Man tikrai labai įdomu protingesnis gyvenimas pinigų, verslo atžvilgiu, kaip savo veiklą monetizuoti ir ta pati kūryba tam tikra prasme yra verslas. Tai kaip gyvenime būna, visatai pasiunti ženklą, o to ženklo aidas atkeliavo su pasiūlymu.
Ir kiekvienas interviu man kaip dirbtuvės, per kurias galima gauti gerų pamokų, išgirsti istorijų, kodėl vieni užsiima trąšų verslu, kiti stato namus, kodėl vieni užsiima antikvaru, kiti gamina gėrimus. Tai jeigu man pačiam įdomu, o pašnekovui prasminga savo patirtimi pasidalinti, vadinasi ir žiūrovai turės ką veikti, pasiėmę užrašines ir žymėdamiesi patarimus“, – teigia Vidas.
Apie atokiame pajūryje rastą ramybę, praėjusią vestuvių šventę, santykius, įpročius, naujus projektus bei būsimą startą televizijoje – susitikime su Vidu Bareikiu jau šį šeštadienį, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
