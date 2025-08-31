LRT sezono atidaryme – staigmenos: tarp žinomų žmonių žibėjo neseniai kūdikio susilaukusi B. Nicholson

Praverti duris į LRT pasaulį pakvietęs visuomeninis transliuotojas svečius pasitiko su programa, skirta visai šeimai, ir atvėrė duris į užkulisius.
Greta įėjimo pasitikusioje scenoje laukė „Labas rytas, Lietuva“ vedėjos Audros Avižiūtės pokalbiai su laidų vedėjais ir LRT veidais. Tarp pokalbio dalyvių – LRT žiūrovams gerai pažįstama Beata Nicholson, pristačiusi naują „Gero gyvenimo receptų“ sezoną, radijo sezoną pristatė žurnalistas Edvardas Kubilius ir LRT radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis.
Sporto gerbėjai apie laukiančią daugybę įvairių sporto šakų transliacijų išgirdo iš sporto žurnalistų – tinklalaidės „Atviras derinys“ vedėjų Tomo Langvinio ir Dovilės Šeduikytės, vadovaujačios LRT sporto skyriui. Vilniaus „Ryto“ klubo gerbėjai galėjo išgirsti šio klubo krepšininkų Artūro Gudaičio, Martyno Paliukėno ir Gyčio Masiulio mintis apie laukiantį sezoną Čempionų lygoje, kurį transliuos LRT.
Savo mintimis apie kuriamas laidas dalinosi istorikas Alfredas Bumblauskas, žurnalistas Edmundas Jakilaitis, „Myliu Lietuvą“ vedėja Dovilė Filmanavičiūtė, „Kas ir kodėl?“ vedėjas Darius Jurgelevičius, „Sodininko kalendoriaus“ vedėjas Tautvydas Gurskas, kelionių laidų vedėjai Marius Karlonas ir Martynas Starkus ir kiti.
Atvykę šventės svečiai patys galėjo susipažinti su laidų vedėjais – tam buvo skirta speciali susitikimų erdvė, kurioje netrūko norinčių įsiamžinti su LRT eterio veidais. Aktyviausi žiūrovai turėjo progą sudalyvauti ir naujo LRT žaidimo „Spėk ir atspėk“ premjeroje komandose su laidų vedėjais.
Muzikos mylėtojų laukė ne tik pokalbis LRT prodiuserio Audriaus Giržado ir LRT populiariosios muzikos vyriausiojo redaktoriaus Ramūno Zilnio pristatyta šiųmetė „Eurovizijos“ atranka, bet ir trys muzikiniai pasirodymai. Savo pasirodymus atvykusiems skyrė grupė „Black Biceps“ ir atlikėjai Gabrielius Vagelis ir Augustė Nombeko.
Smalsiausieji išvydo visuomeninio transliuotojo užkulisius iš arti – visą dieną vyko ekskursijos po LRT, svečiai apsilankė radijo ir televizijos studijose ir susipažino su LRT pastato istorija su ekskursijų gidais, tarp kurių – ir žiūrovų pamilta žurnalistė Eglė Bučelytė.
Naujas LRT sezonas – nuo rugsėjo 1 dienos, o jame – dar daugiau visai šeimai skirto turinio.