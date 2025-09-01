LNK pristato naują sezoną: laukia ne vienas netikėtumas

Kiekvienas vakaras turės savo istoriją – su kitu siužetu, kitu jausmu ir kita nuotaika. Vieną dieną tai bus šou, kuris privers dainuoti, kitą – drama, nuo kurios nebus įmanoma atsiplėšti, trečią – diskusija, kurioje žiūrovas atpažins save.
Šou, kuris dešimtmečius kėlė aistras, sugrįžta nauja jėga. „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – tai dešimt visiškai netikėtų porų. Kas galėjo pagalvoti, kad krepšininkas Edvinas Šeškus dainuos su Auguste Vedrickaite, o Naglis Bierancas lips į sceną su Adrina?
Ar kad gydytoja Viktorija Navickienė taps scenos partnere Edgarui Lubiui, o ūkininkas Mindaugas Diliautas uždainuos su atlikėja Laisva? Komisijos kėdėse – dirigentas Vytautas Lukočius, solistė Ieva Prudnikovaitė, radijo laidų vedėjas Paulius Vaitiekūnas ir atlikėja Liepa. Jie vertins ne tik balsus, bet ir drąsą scenoje. „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ žada daug daugiau nei muziką – tai istorijos, kuriose netikėti duetai virsta tikrais atradimais.
Naujas „Lietuvos balso“ kūrėjų darbas – tai šou apie tai, kaip viena daina gali pakeisti gyvenimą. Premjerinio šou „LNK iššūkis. Naujas hitas“ scenoje dalyviai pristatys savo dainas, o profesionalų komanda – Stano, Deivydas Zvonkus, Giedrė Kilčiauskienė ir Faustas Venckus – iškart vertins, ar tai kitas Lietuvos hitas.
Vedėjas Rolandas Mackevičius žada daug netikėtumų, o nugalėtojo laukia prizas, apie kurį svajoja kiekvienas atlikėjas – 20 tūkstančių eurų investicija į karjerą.
Ar atspėtum dainą iš trijų natų? „Muzikos detektyvai“ – naujas šou su Gintu Vaičikausku, kuriame dainas klastoja net dirbtinis intelektas. Komandos spėlios melodijas vos iš kelių garsų, bandys atskirti tikrą hitą nuo klastotės, pildys dingusius žodžius. Studijoje – DJ Seklys, žiūrovų energija ir azartas, kuris užkabins labiau nei bet koks kryžiažodis.
LNK šį rudenį pristato dramą „Pavojingi ryšiai“, kurios scenarijų kūrė Edvinas Kalėda. Serialas žada viską – meilę, šeimos konfliktus, aistras, net nusikaltimus. Pagrindinius vaidmenis atlieka Edita Užaitė, Marius Jampolskis, Mantas Vaitiekūnas, Valda Bičkutė ir kiti.
Vienas gaisras – ir šeimos gyvenimas sugriūva. Kai noras išsaugoti artimuosius susiduria su nelegaliais sprendimais, tampa pavojinga net mylėti.
Naujoje Rūtos Mikelkevičiūtės diskusijų laidoje „Už ar prieš?“ žiūrovai išvys dvi priešingas stovyklas ir argumentus. Laidą ves legendinė Rūta Mikelkevičiūtė kartu su jaunatvišku ir provokuojančiu Paul de Miko. Rūtos patirtis, aštrus žvilgsnis ir jaunatviškas bei provokuojantis Pauliaus požiūris žada, kad kiekviena laida taps ne tik įdomiu susidūrimu, bet ir visuomenės nuotaikų analize.
Prie Giedriaus Savicko ir Džiugo Siaurusaičio vedamos „Šeškinės 20“ šį sezoną jungiasi jaunosios kartos komikė Laura Dragūnaitė. Ji ne tik įneš šviežio humoro, bet ir pristatys naują segmentą – „slaptą svečią“, kurį teks spėti žiūrovams. „Bus ir paslaptis, ir komedija, ir detektyvas“, – žada Laura.
LNK ruduo neįsivaizduojamas be laidų, kurios kasdien tampa mūsų gyvenimo dalimi. „Nuo…iki“ šį sezoną lankysis ten, kur paprastai patekti neįmanoma – nuo karališkų atostogų iki žvaigždžių ilgaamžiškumo paslapčių. „KK2“ ir toliau bus greita, aštri ir nepatogi, o „KK2 penktadienio“ laidos taps vieta, kur išsikalba net tie, kurie paprastai tyli. „Bus visko“ šį sezoną pasieks dar aukštesnį lygį – nuo Šiaurės Korėjos slaptų misijų iki Holivudo žvaigždžių gyvenimo užkulisių.
„LNK iššūkis. Tapk TV žvaigžde!“ laimėjęs Tadas Kanapeckas šią sezoną gaus savo prizą – turės laidą „Varkė Labdarkė. Turginio dienoraštis“ LNK interneto televizijoje.
Žinomas Lietuvos sendaikčių, drabužių ir apsipirkimo entuziastas keliaus po Lietuvos ir kaimyninių šalių turgus bei padėvėtų drabužių parduotuves, ieškodamas įdomių pirkinių, derėdamasis dėl kainų, bendraudamas su pardavėjais ir lankytojais, dalindamasis savo patirtimi.
Nuo rugsėjo 1-osios – nauji duetai, nauji hitai, pavojingi ryšiai, karščiausios diskusijos ir sugrįžtantys favoritai. LNK naujas sezonas – kiekvienam vakarui.