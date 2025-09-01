Mylimajai pasipiršęs iliuzionistas Rokas Bernatonis atskleidė, kur gudriai paslėpė sužadėtuvių žiedą

Pirmoje LNK naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“... Rokas prisipažino: kad įgyvendintų savo svajonę ir patektų į garsųjį teatrą Rokas užtruko aštuonerius metus ir tai geras rezultatas, nes yra iliuzionistų, kvietimo pasirodyti laukusių du dešimtmečius.
Šį kartą į Jungtines Amerikos Valstijas su Roku vyko ir jo sužadėtinė, trejais metais jaunesnė Monika Kudlinskaitė, stebėjusi visus 20-imt Roko pasirodymų.
Pora susipažino populiarioje programėlėje „Tinder“. Monika, pasak iliuzionisto, jį sužavėjo natūralumu.
Pavasarį kelionės po Šri Lanką metu mylimajai pasipiršęs garsiausias Lietuvos iliuzionistas Rokas pasidalins ne tik įspūdžiais iš pasirodymų „Magijos pilyje“ Holivude, tačiau ir atskiro pasakojimo verta sužadėtuvių žiedo slėpimo istorija.
„Šri Lankoje keliavome tik su kuprine, tad sužadėtuvių žiedo vežtis dėžutėje negalėjau, ji būtų lengvai radusi. Taigi nusprendžiau žiedą paslėpti dezodorante, išėmęs pieštuko dalį, ir po ja paslėpęs žiedą maišelyje“, – pasakojo Rokas.
Rokas tikino norėjęs rimtų, ilgalaikių santykių, šeimos, tad džiaugėsi atradęs savo žmogų. Ieškoti sužadėtuvių žiedo iliuzionistas pasakos pradėjo praėjus metams nuo pažinties pradžios.
Pirmoji naujo LNK sezono gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.