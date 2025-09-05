Dovilė Kundrotaitė pradeda dvigubą gyvenimą: filmavimo aikštelė ir mokyklos klasė

Rugsėjis žinomai aktorei Dovilei Kundrotaitei tapo naujų pradžių mėnesiu. Žiūrovai ją išvys naujame amplua LNK seriale „Pavojingi ryšiai“, kuriame ji įkūnys advokatę Mariją – personažą, kardinaliai besiskiriantį nuo kriminaliniame seriale „Rimti reikalai“ kurtos Iglės.
Iš nusikaltimų į teisybės pusę perėjusi aktorė džiaugiasi turėdama galimybę išbandyti kažką naujo. „Tai visiškai priešingas amplua, negu vaidinau iki tol. Iš kriminalinio pasaulio į teisybės pasaulį. Faina, kad kažkas kitokio, kad tai yra toli nuo mano prieš tai kurto personažo. Įdomu yra paieškoti truputį subtilesnių emocijų“, – pasakoja Dovilė Kundrotaitė.
Filmavimo aikštelėje Dovilei teko susipažinti ir su naujais kolegomis – Valda Bičkute, Edita Užaite, Mariumi Jampolskiu. Vienintelis pažįstamas veidas jai buvo Mantas Vaitiekūnas, su kuriuo abu aktoriai „Rimtuose reikaluose“ vaidino priešus, o naujame seriale tapo šeimos nariais.
Paklausta, ar su Mantu yra lengviau vaidinti priešus, ar būti draugais, Dovilė atvira. „Kai mums reikia vaidinti, mes labai juokiamės žiūrėdami vienas į kitam į akis. Gal ir lengviau, kai reikia kapotis, bet šiaip visada su juo labai smagu vaidinti,“ – šypsosi aktorė.
Kitas labai svarbus žingsnis Dovilės gyvenime – pedagogės darbas. Šį rudenį ji žengia į naują profesinį kelią. „Rugsėjo mėnesį pradedu kaip anglų kalbos mokytoja. Labai gerai jaučiuosi. Praeitą pusmetį atlikau pedagoginę praktiką dėl studijų, o dabar jau įsidarbinau kaip oficiali kvalifikuota pedagogė“, – džiaugiasi ji.
Dovilė taip pat užsiminė ir apie savo ateities tikslus. „Noriu tiesiog tobulėti. Aš ir anksčiau jau kurį laiką dirbu pedagoge. Tik tai anksčiau dirbdavau korepetitore, o dabar mokykloje. Tai mano tas penkmečio tikslas yra tiesiog nuolatos tobulėti tiek kaip aktorė, tiek kaip mokytoja“, – pasakojo D. Kundrotaitė.
Naujas vaidmuo seriale ir naujas darbas mokykloje rodo, kad Dovilė nebijo priimti įvairiausių iššūkių. Abi šios sritys jai vienodai svarbios, nes tiek vaidindama, tiek mokydama aktorė siekia to paties – įkvėpti, augti kartu su kitais ir nuolat ieškoti naujų patirčių.
Naujo serialo „Pavojingi ryšiai“ su Dovile Kondrotaite premjera – jau pirmadienį 21 val. per LNK.