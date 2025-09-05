Pasiruoškite itališkiems sekmadieniams: paaiškėjo, kodėl susigraudino Gian Luca

Būtent todėl šį rudenį TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ keliasi ten, kur viskas ir prasidėjo. Gian Luca ir Elena Karalienė sekmadieniais atvers duris į tikrą itališką gyvenimą, o žiūrovai, jei už lango pasidarys niūru, regės ne tik širdžiai mieliausius vaizdus, bet, žinoma, ir daug gero maisto. Dolce vita!
Kelionės po Italiją – Gian Lucos padėka Lietuvai
Iš Pjemonto regiono kilęs Gian Luca neslepia – visa tai, ką žiūrovai nuo šiol regės sekmadienio rytais, jam prilygsta pasivaikščiojimui vaikystėje pramintais takais.
„Kartais atrodo, kad dabar visa tai – lyg ir nebe mano. Bet vos ten atsiduriu, grįžta visi jausmai. Man tai – labai jautru, todėl labai džiaugiuosi, kad šį sezoną turėsime galimybę mano Italiją parodyti ir visiems Lietuvos žiūrovams. Juk jūs, lietuviai, tiek metų man rodote savo kelią. Džiaugiuosi, kad dabar turėsiu progą parodyti savąjį“, – sako jis.
Anot virtuvės šefo, laida pakvies žiūrovus apsilankyti ten, kur įprastai nepatenka ne tik televizija, bet ir vietiniai italai: „Praskleisime užkulisius į tai, kur gimsta viskas, ką dievina pasaulis. Mano šio sezono tikslas – parodyti dėkingumą Lietuvai už visus čia praleistus metus. O taip pat – padovanoti gerą laiką Italijoje, atskleidžiant visą jos esmę.“
Juk, kaip prisipažįsta kulinaras, Italija jam ir pačiam vis dar sukelia stipriausius jausmus. „Tiesą sakant, jau pirmoje laidoje pamatysite mano ašaras. Skonių prasme, ši šalis niekuomet nenustoja nei stebinti, nei džiuginti. Toks pats laimingas jaučiausi ir tada, kai parmigiano reggiano gamykloje filmavimų metu turėjau progą paragauti ką tik prapjauto, virš 30 mėnesių brandinto sūrio kvapą“, – sako jis.
Kiekvieną sekmadienį laida kvies sužinoti vis kito Italijos pasididžiavimo paslaptis, o tuomet, kaip įprasta, su tuo susietą patiekalą išmokti pasigaminti ir patiems. „Manau, kad lietuviai gebėtų pagaminti viską – gali tekti tik kiek daugiau padirbėti. O mes, savo ruožtu, pažadame daug siurprizų. Pavyzdžiui, pamatysime, kaip gimstagarsusis Panettone pyragas, ar kaip gaminami tortellini“, – sako Gian Luca.
Tiesa, jei Lietuvoje mes turime nuo mūsų identiteto neatskiriamus šaltibarščius ir cepelinus, Italijoje, anot Gian Lucos, tokius brangius patiekalus turi kone kiekvienas miestas: „Italijoje turto yra tiek, kad išrinkti vieną būtų tiesiog nesąžininga.“
Ankstesniuose sezonuose matėme ir tai, kaip tikras italas bando save pripranti prie tikrų lietuviškų skonių – krienų, įvairių raugintų daržovių bei silkės. O prie kokio itališko ingrediento būtų sunku priprasti lietuviams?
Gian Luca nuramina – tokio nėra! „Lietuviai – tikri keliautojai, mėgstantys įvairius skonius. Manau, kad jie visuomet su džiaugsmu priims progą paragauti kažko naujo“, – sako jis.
Didžiausias Elenos tikslas šioje laidoje… susietas su vyru!
Antroji laidos vedėja E. Karalienė pripažįsta, kad turi ir vieną slaptą, asmeninį šių laidų tikslą. Kad po šio sezono pastą pagaliau pamiltų ir jos vyras Vytautas!
Juk, pasirodo, pastos jis negali pakęsti! „Iš pradžių galvojau, kad nieko tokio – perauklėsiu. Deja, paaiškėjo, kad tai – ne taip jau paprasta. Jis makaronų nemėgsta nuo vaikystės – galbūt dėl to, jog tokių patiekalų jo šeimoje tiesiog nieks negamindavo. Gi juos sugadinti ar pervirti – labai lengva“, – pasakoja ji.
Tiesa, Elena visgi pamena vieną kartą, kai jos vyras valgė makaronus nesipriešindamas. Taip nutiko tuomet, kai, persikrausčius į naujus namus, pora dar vis tebegyveno tarp dėžių, ir buvo labai išalkusi…
„Tačiau net ir tuomet jis paklausė, kodėl negalėjau to patiekalo pagaminti tiesiog su ryžiais? Žiauru! Supratusi, kad auklėjimas truks ilgiau nei aš galvojau, ir toliau ieškau pastos rakto į jo širdį ir skrandį. Gal Gian Luca pagaliau padės?! O gal Italijoje sužinosiu paslaptį, kaip jais užburti net ir tą, kuris įprastai jų nemėgsta?“ – viliasi ji.
Be to, Elena, kaip ir Gian Luca, šio sezono laidose žada daugybę spalvų bei intriguojančių pokalbių, kurie atskleis pačias įdomiausias itališkų produktų gamybos sąlygas.
„Pavyzdžiui, tikrai ne kiekvienas yra matęs ar žino, kaip gimsta parmigiano reggiano sūris! Arba, ko reikia tikrai, skaniai itališkai picai? O mes visa tai atskleisime šio sezono laidose“, – sako ji.
Ne ką mažiau Elena nekantrauja žiūrovams atskleisti ir itališką gyvenimo būdą. „Nejaugi jie rimtai gali savaitgalį anksti ryte išeiti į mišias ir po jų negrįžti kone 10 valandų, nes tą laiką leidžia su draugais kavinėse?! Noriu pajusti tą ramią laiko tėkmę, kai gali nestresuoti, kad nespėsi pereiti per perėją, kol dega žalias šviesoforo signalas. Italija man asocijuojasi su visiškomis atostogomis, todėl įdomu pamatyti, ar tikri italai irgi gyvena tokiu ritmu“,– pripažįsta ji.
Žinoma, E. Karalienė pasiruošusi ir gaminti – taip, kad kiekvienas iš mūsų kartą ir visiems laikams perprastume itališkų patiekalų paslaptis: „Dievinu viską, kas susiję su makaronais (ir jau jaučiu, kaip Gian Luca man duoda niuksą į šoną už tai, kad nepasakiau „pasta“). Tikrai nemažai itališkų patiekalų gaminu namuose – lazaniją, tiramisu, makaronus, gnocchi... Bet mes, lietuviai, šiuos patiekalus dažnai gaminame savaip interpretuodami – be reikalo pridėdami nebūtinų produktų. Todėl nekantrauju pamatyti, kaip taisyklingai iškepti itališką picą, pagaminti mažuosius tortellini, ir ko reikia, kad tiramisu būtų toks skanus, tarsi ragautumėte jo pačioje Romoje!“
Laida „La maistas. Italija“ – kiekvieną sekmadienį, 9 val. Per TV3!
