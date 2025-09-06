Naujam TV iššūkiui ryžęsis Tadas Rimgaila rėžė: „Man vidurio amžiaus krizė“

Projekto prodiuseriai kūrybos namai ELITAZ dėl šio projekto subūrė ne tik dvi prodiuserių komandas, kuriose – Faustas Venckus ir Giedrė Kilčiauskienė kovos prieš Stano ir Deivydą Zvonkų, bet ir keturias didžiausias radijo stotis, kurių ekspertai turės išskirtinę galimybę – patikusią dainą nusiųsti tiesiai į savo radijo eterį ir projekto pusfinalį.
„Mes norim naujo hito. Visada mums radijuje trūksta naujų dainų, kurias galėtume paleisti tarp reklamų. Ir tikiuosi, kad bent viena daina kiekvienoje laidoje bus tokia, kuri mano ausyse užkibs ir kurią norėsis groti savo eteryje“, – sako M1 radijo ekspertas, laidų vedėjas Saulius Žvirgždas.
„Atėjau įsimylėti ir rasti naujų dainų, kurias galėsiu pastoviai groti tiek asmeniškai savo grojaraštyje, tiek ZIP FM eteryje“, – teigia ZIP FM radijo ekspertė ir laidų vedėja Jekaterina Zibereva.
„Sunku pasakyti vienu sakiniu, kaip supranti, kad nuskambėjusi daina gali būti hitu. Tai turi būti visuma: melodija, balsas, žodžiai ir kažkas, kas užkabintų. Aš tai vadinu paprastai: arba limpa arba nelimpa“, – apie naujo hito paieškas sako „Radiocentro“ ekspertas ir laidų vedėjas Simas Stankus.
Tuo metu radijo stoties „Lietus“ ekspertas, laidų vedėjas Marius Berenis įsitikinęs – sukurti tikrą hitą nėra taip paprasta: „Kai kada gerą dainą man vaizdas pagadina, o kai kada gerą dainą vaizdas pagerina. Bet šiame projekte mes turime nežiūrėti į tai, kas vyksta scenoje ir klausytis tik dainos. Reikia suprasti, ar ji tik užpildas, kurį gali lengvai perjungti ir iškart pamiršti, ar kūrinys, kurį kartą išgirdus, norisi jį dar kartą susirasti ir paklausyti internete“.
Pirmoji projekto laida žada ne mažai staigmenų. Į sceną žengs ne tik dar negirdėti muzikos kūrėjai, bet ir jau gerai pažįstami atlikėjai. Vienas jų – renginių vedėjas, šokėjas, ne vieno muzikinio ir šokių projekto dalyvis bei atlikėjas Tadas Rimgaila.
„Jaučiu nerimą širdy. Ir labai didelį. Esat matę tą memą, kuriame Robertas De Niro savęs klausia: ką aš čia veikiu? Tai aš jaučiuosi panašiai. Nesu kažkoks kompozitorius ar didelis kūrėjas. Gal daugiau liaudies artistas. Nežinau, ar aš čia kažką gero ir įdomaus darau ir ar kažkam to reikia. Ką aš čia bandau įrodyti, man 41-eri metai, vidurio amžiaus krizė“, – prieš lipdamas į sceną laidos filmavime juokėsi Tadas Rimgaila.
Tačiau daina, su kuria jis ateina į projektą, atlikėjui ypatinga: „Dabar esu labai maloniame gyvenimo etape. Turiu nuostabią žmoną ir fantastišką sūnų. Iš principo jaučiuosi labai laimingas žmogus. Anksčiau galvodavau, jog man reikia kažkam kažką įrodyti, bet dabar to nebejaučiu. Labiausiai noriu, kad šią dainą išgirstų ir pamatytų mano sūnus.“
Pirmoje laidoje į sceną lips 8 kūrėjai. Kurios keturios dainos liks projekte ir pateks į kitą etapą bei gaus šansą būti tobulinamos su viena iš prodiuserių komandų – spręs tik studijoje susirinkę žiūrovai.
Kaip seksis Tado Rimgailos kūriniui iš būsimo atlikėjo albumo, pamatyti bus galima jau šį šeštadienio vakarą, 19 val. 30 min. per LNK.