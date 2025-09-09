Ugnė Siparė pasiskundė: „Manęs niekas neįvertina“

O kaip gali būti kitaip? Juk mus kasdien lydi muzika. Automobilyje, autobuse, kuičiantis namuose ar per iškilmingiausias šventes skamba jos didenybė! Ir juk mes tikrai visi širdyse esame truputį detektyvai. Sujungus šiuos du dalykus gavosi mirtinai smagus kokteilis –
„Muzikos detektyvai“.
„Jei manai, kad tavo smegenys sugeba „tra la la“ konvertuoti į konkretų hitą – sveikinam, tu vienas iš mūsų! Dvi komandos, vienas nugalėtojas. Girdi dainą, žinai atsakymą – pinigai tavo!“ – pramogą pristato jos vedėjas Gintas Vaičikauskas.
Kertinis laidos linksmintojas – DJ Strazdas. Jis valdo ritmą kaip detektyvas valdo užuominas – viską perpranta vienu žvilgsniu. Keliais muzikos akordais jis sugeba užkurti miesto šventės masto ovacijas.
Šį antradienio vakarą „Muzikos detektyvuose“ varžosi kolegos. Projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ Ugnė Siparė – vedėja, Vytautas Lukočius – komisijos narys. Bet „Muzikos detektyvuose“ jie – konkurentai, nuo kurių priklauso, kurio komanda pateks į finalą ir laimės pinigų.
V. Lukočius nuo mažens augo su muzika, tuo tarpu U. Siparė, kaip laidų vedėja, galėtų kalbėti nesustojamai. Tačiau Vytautas savo pranašumo prieš konkurentę nejautė. „Aš, žinokite, irgi esu pliurpalas, tik nieks Lietuvoje manęs dar neįvertino“, – su aliuzija į trokštamą TV laidų vedėjo kėdę kalbėjo V. Lukočius.
Ugnė pasiskundė, kad taip pat jaučia nedidelę nuoskaudą. „Aš labai gerai dainuoju, bet manęs niekas neįvertina“, – slėpdama ironišką šypseną sakė pirmosios komandos vyriausioji detektyvė U. Siparė. LNK žiūrovai turės unikalią galimybę išgirsti Ugnę dainuojančią. Be fonogramų, o tiesiog iš širdies!
Kartais detektyvai nuklysta ir tarp daugybės įkalčių pasirenka ne tą įkaltį ir trumpam yra suklaidinami. Todėl labai svarbų vaidmenį atlieka LNK žiūrovų komanda. „Dramblys mane įkvėpė, bet Akvilė įkvėpė mane labiau“ – spėdamas dainą sakė V. Lukočius, kuriam atsakymą pasufleravo jaunoji detektyvė Akvilė. Būtent ji traukė komandą į priekį. Ar jai pavyko kompaniją ištempti į finalą?
Tam, kad komandų sukaupti taškai virstų pinigais, privaloma atidaryti seifą. Šio vakaro užduotis – ne iš lengvųjų. Detektyvai išgirs keturias dainas, kurių grupių pavadinimuose minimi mėnesiai. Mėnesiams suteikę eilės numerius ir sudėję juos didėjančia tvarka, gaus teisingą seifo kodą. Gal žiūrovai tai padarys greičiau nei detektyvai studijoje?
O superfinalo intriga privers prakaituoti visų delnus. DJ paleis dainą. Ji skambės atbulai t.y., nuo galo į pradžią. Detektyvo tikslas – išklausius atbulai grojantį hitą pasakyti tikslų dainos pavadinimą ir atlikėją. Atspėja – pinigai dvigubėja. Jei neatspėja – komandos pinigai sumažėja per pusę.
Penki raundai. Penkios intriguojančios ir azartiškos užduotys. Kas greičiau ir tiksliau suseks dainas? Detektyvai studijoje ar žiūrovai namuose? Ar galėtumėte pasakyti, koks estrados šlageris perdainuotas roko ritmu ir pakeistu balsu? Ar pasakytumėte originalų dainos pavadinimą vien tik iš praeivio niūniavimo? Ar galėtumėte atsakyti, kiek kartų grupės „Biplan“ dainoje „Labas rytas“ nuskamba „la“? Norite sužinoti teisingą atsakymą? Įsijunkite šį antradienio vakarą 21 val. LNK laidą „Muzikos detektyvai“.