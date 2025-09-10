M. Stasiulis be užuolankų – apie trečią santuoką: skyrybos galėtų įvykti tik vienu atveju

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizode jis prisipažino, kad jį išgarsinęs Šiaulių, Panevėžio gatvės vaikinų leksika kalbėjęs Saulėnas buvo uždėjęs ir nemenką antspaudą. Norėdamas parodyti tikrąjį save, jis turėjo padirbėti.
„Mano kelias į televiziją buvo per fenomeno sukūrimą. Saulėną daug kur kviesdavo. Bet supratau, kad su juo nevažiuosiu milijoną metų, jis ribotas, tam tikram tunely važiuoja visą laiką. Universalumo ieškojimas ir kelias iki didelės laidos vedėjo užtruko. Kovojau su savo personažu“, – pasakojo M. Stasiulis.
Su televiziniu žinomumu atėjo ir dėmesio banga, o jis, žinia, ne visada teigiamas.
„Net piktiems žmonėms turi palikti vietos. Negali būti visi idealus. Mane varo į priekį tikėjimas, kad tų besipiktinančių yra labai nedaug. Kas įdomiausia, pačius šlykščiausius dalykus neretai rašo kokia nors septyniasdešimt kažkelių metų buvusi mokytoja.
Pavyzdžiui, kaimynė sodo bendrijoje, kurioje gyvename, pareiškė, kad mūsų šuo per daug loja ir davė užuominą apie tai, kad yra buvę, jog čia nunuodijo šunis. Pasakiau jai: ponia, Jūs esate buvusi tikybos mokytoja, mokat visus poterius, todėl labai stipriai melskitės už mano šuns sveikatą. Nes po to, ką pasakėt, aš suprantu, koks žmogus esat“, – emocingai dalinosi TV laidų vedėjas.
Santuoka su žmona Milda M. Stasiuliui yra jau trečioji. Ir, jis viliasi, paskutinė. Tai yra pažadėjęs sau ir aplinkiniams:
„Jei kada ir skirsimės, tai tik jei Milda nuspręstų mane palikti. Gal čia yra didžioji laimė, kad ji gali mane kontroliuoti, ir man tai tinka. Namie patinka būti silpnesniam už ją.“