Ištvanas Kvikas prabilo apie trečią sūnaus Michailo žmoną ir kuris dalykas jį skaudina: „Kišausi, kišuosi ir kišiuosi“

Kaip jie jaučiasi augdami garsių tėvų šešėlyje? Kaip prasiveržia į dienos šviesą ir bando suklestėti? Šį penktadienio vakarą „KK2 penktadienyje“ – garsenybių atžalos, kurių niekas neklausė, ar jos pačios nori būti žinomos. Nors daugelį jų žurnaluose, laidose ir internete matėme nuo pat gimimo, tik dabar jie prabyla atvirai.
Laidos studijoje be Ingos Budrienės ir jos sūnų, Milisandros Radzevičienės ir jos sūnaus Roko apie savo patirtis atvirai pasakos romų muzikantas Ištvanas Kvikas ir jo sūnus Michailas. Tėvas ir sūnus pirmą kartą viešai kalbės apie santykius, griežtą auklėjimą, meilę ir šeimos vertybes.
„Sūnus yra vienintelis, bet jeigu jų būtų trys – vis tiek visi būtume labai artimi. Romams šeima yra svarbiausias dalykas“, – „KK2 penktadienyje“ pasakos Ištvanas Kvikas.
Michailas neslėpė, kad paauglystėje jautėsi suvaržytas: „Žiauriai griežtas tėtis, galėčiau taip pasakyti prieš 15 metų. Buvau tokioje stadijoje – aš viską žinau, o jis nieko nesupranta. Kodėl kiti gali būti lauke iki vienuolikos vakaro, o aš – tik iki aštuonių?“
Šiandien Michailui – trisdešimt, tačiau taisyklės nepasikeitė: „Taip, reikia su šeima bendrauti, nėra ką daryti kieme po aštuntos“, – iki šiol vadeles laiko Ištvanas.
Michailas jau dešimtmetį koncertuoja kartu su „Sare Roma“. Jaunas vyras dirba šeimos restorane, atlieka viską – nuo kurjerio darbo iki didžėjaus.
Ištvanas neslėpė – jam svarbu, su kuo jo sūnus kuria šeimą: „Kišausi, kišuosi ir kišiuosi – man svarbu, kad mano vaikų antrosios pusės būtų mūsų šeimos dalis. Ačiū mano tėvams, kad jie parinko man gerą žmoną.“
Michailo šeimyninis gyvenimas klostėsi banguotai – jis jau buvo vedęs du kartus. „Aš visada buvau marčios pusėje. Sakydavau jam – turi būti minkštesnis. Bet jį valdo meilė. Jam nepasisekė nė su viena žmona, jis dabar turi trečią ir aš jo akyse matau meilę, laisvę“, – sakė Ištvanas.
Michailo žmona – ne romė. „Skaudu dėl to, bet, kaip mano mama sakydavo, kad meilėje tautybių nėra. Aš Mišai sakiau, tu tai moteriai pasakyk, kad ji ženysis ne tik už tavęs, bet ir visos šeimos. Turės mylėti visus – nuo senelių iki šuniukų. Ar ji tikrai nori į romų šeimą?“
Michailas prisimena, kad jį ištiko šokas, kai mama pasakė, jog tėvas nori pakalbėti su jo mylimąja: „Buvo tragedija. Man pradėjo drebėti rankos. Laukiau visą valandą mašinoje, kol jis su ja kalbėjosi restorane, bijojau užeiti, atrodė, kad praėjo savaitė. Žinodamas savo tėvą, aš su juo neičiau kalbėti, o ji išdrįso“.
Atviri pokalbiai apie santykius, meilę, tradicijas ir skaudžias patirtis – jau šį vakarą „KK2 penktadienyje“ 19.30 val. per LNK.