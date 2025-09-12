Sniegynų tigras S. Damulevičius prabilo apie kelionę į mirties zoną: grįžęs nejaučia pirštų galų, netenka svorio

Per dešimtmetį ekspedicijų į aukščiausius mūsų planetos kalnus, Sauliaus patirčių kraityje susikaupė net šešios aukščiausios viršūnės, ne vienas Lietuvos rekordas ir galybė sukrečiančių prisiminimų – apie krauju suteptą juodžiausią teroristinį išpuolį alpinizmo istorijoje, skaudžias kolegų mirtis ir aukštybėse patiriamas haliucinacijas.
Alpinizmą Saulius vadina didžiausia gyvenimo aistra, stipresne už bet kokius kraštutinius psichologinius bei fizinius išbandymus, patiriamus su žmogaus gyvybe sunkiai suderinamame aukštyje: „Mirties zona oficialiai laikoma 8000 m. aukštyje. Tai ten, kur joks organizmas negali išgyventi daugiau negu keliasdešimt valandų, kažkuriuo metu, kai tu ypač pervargęs, tu jau realiai po truputį miršti“, – šokiruojančiais faktais LNK laidoje „Bus visko“ šeštadienį 17.30 val. dalinsis alpinistas.
Saulius pasakos, kad nenaudodamas papildomo deguonies, kopdamas į aukščiausias pasaulio viršūnes, įkvepia net 70 procentų mažiau deguonies, rizikuoja susirgti plaučių ar smegenų edema ir valandų valandas turi atlaikyti šaltį, siekiantį iki 40 laipsnių. Tokios ekstremalios sąlygos dažniausiai lemia tai, jog grįžęs iš ekspedicijų Saulius kelias savaites nejaučia pirštų galų, netenka nuo 5 iki keliolikos kilogramų svorio.
Ne paslaptis, kad dalis į aukščiausius pasaulio kalnus išsiruošusių alpinistų niekada nebegrįžta namo. Tai 2023-iais metais, kopdamas į devintą aukščiausią pasaulio viršūnę – Nanga Parbatą – liudijo ir Saulius, naktį beveik 7,5 km aukštyje kartu su kolega iš Ukrainos gelbėjęs merdėjusį lenką Pavelą.
Deja, bet sustingęs Pavelo kūnas siaučiant audrai jau buvo per sunkus, kad Saulius su kolega būtų galėję jį išgelbėti: „Aš jį įspėjau, kad jis daro klaidą. Jis buvo per daug nepatyręs, kad į tokį kalną liptų tokiu būdu, bet jis manęs nepaklausė. Mes išėjom iš savo palapinės ir visą naktį bandėm jį gelbėti, praradome šansą patys įkopti į viršūnę. O tie žmonės, kurie pasirinko mums nepadėti, kopė į viršūnę tikrąja to žodžio prasme lipdami per jau žuvusį Pavelą.“
Tai buvo antrasis kartas, kai dėl tragiškų aplinkybių Sauliaus bandymas įkopti į žudiku vadinamą kalną Pakistane baigėsi nesėkmingai. Pirmąjį kartą, 2013-aisiais, jam koją pakišo juodžiausiu įvykiu alpinizmo istorijoje laikomas teroristų išpuolis, kurio metu bazinėje stovykloje šaltakraujiškai buvo nužudyti 10 alpinistų ir vienas gidas.
Tarp nužudytųjų buvo ir lietuvis Ernestas Markštaitis, o Saulių išgelbėjo atsitiktinumas – tuo metu jis vykdė aklimatizacinį kopimą ir nakvojo aukštuminėje stovykloje. Vis tik liudijęs sukrečiančius išpuolio padarinius, o vėliau pasirūpinęs bendražygio kūno pargabenimu į Lietuvą, kurį laiką Saulius norėjo neigti visa tai, kas įvyko ir atitolo nuo kalnų, tačiau laikui bėgant patirtą sukrėtimą įveikė ir vėl ėmė svajoti apie būsimas ekspedicijas.
