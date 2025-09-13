D. Rudžinskaitė-Ivanauskė prabilo apie nesuvokiamą gyvenimą Jehovos liudytojų šeimoje: „Pasekmes jaučiu iki šiol“

„Pagrindinis dalykas, ką mes turėjome daryti tai – gelbėti žmones. Mes nuoširdžiai galvojom, kad gelbėjam gyvybes ir man nuo vaikystės buvo kalama į galvą, kad tai yra svarbiausias darbas ir mano misija. Kai tik pradėjau vaikščioti, su mama eidavau nuo durų prie durų ir nešiojau Jehovos liudytojų literatūrą.
Tas gyvenimas buvo nuolatinėje baimėje, nes bet kada gali prasidėti Armagedonas. Aš nuolat galvodavau – gal aš nepakankamai gera? Gal nepakankamai skaičiau Biblijos? Nepakankamai daug lankstinukų išdalinau?“ – skaudžia patirtimi šią šeštadienio pavakarę LNK laidoje „Bus visko“ dalysis moteris.
Tačiau už uždarų durų laukė dar didesnis siaubas – fizinės bausmės už menkiausią nusižengimą, emocinis spaudimas ir seksualinės prievartos patirtys, palikusios gilų randą visam gyvenimui. „Kartais net nežinau, kas man skaudžiau – ar vaikystėje patirta prievarta, ar religinė manipuliacija, kurios pasekmes jaučiu iki šiol,“ – sako ji.
Vis dažniau žiniasklaidoje pasirodančios kraują stingdančios antraštės bei istorijos apie prieš savo valią apsvaigintas merginas palietė ir laidos heroję. Todėl dalydamasi savo patirtimi ji tikisi įkvėpti drąsos kiekvienai netylėti ir kreiptis pagalbos.
„Aš pati, atrodo, kad matau tą visą vaizdą, kas buvo išgyventa. Aš nusprendžiau nelikt gyventi aukos vaidmeny. Nusprendžiau, kad noriu būti kovotojos vaidmeny. O kovotojas yra žmogus, kuris eina drąsiai apšviestas televizinių lempų ir kalba apie jautrias temas tam, kad problemos būtų sprendžiamos.“
Jehovos liudytojų šalininkus Deimantė vadina paprastai – sekta. Įvairios religinės organizacijos yra paplitusios visame pasaulyje ir turi tūkstančius savo sekėjų.
Ir nors apie įvairias sektas sklando skirtingos legendos, kaip pati moteris pasakoja, jos visos veikia panašiu principu ir dangstosi skelbdamos Dievo žodį: „Viskas vykdavo per manipuliavimą. Per tokį psichologinį smurtą, kurio patys nariai niekada nejaučia. Jie ten negalvoja, kad jais yra naudojamasi ir kad jų smegenys yra programuojamos.“
