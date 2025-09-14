Paskutinė „Žvaigždžių duetuose“ likusi pora: „Kodėl prie visų sakei, kad manęs nemyli?“

Į LNK eterį sugrįžusio kultinio muzikinio šou komisija pripažino, kad pirmoje laidoje dešimčiai projekte dalyvaujančių porų buvo atlaidesnė, tačiau šį sekmadienį dalyviai jau bus vertinami rimčiau.
„Nuo dabar prasidės tikroji kova“, – žadėjo viena iš komisijos narių Ieva Prudnikovaitė.
Po vieno iš duetų pasirodymo kita komisijos narė Liepa Mondeikaitė negailėjo patarimų.
„Graži daina, bet norėtųsi, kad ateityje būtų pagalvota ne tik apie gražią dainą, bet ir apie pasirodymą, mintį, idėją, ką norima pasakyti ir atnešti su šia daina“, – sakė atlikėja.
Tačiau čia pat sulaukė ir vieno iš dueto narių ironiško atsako.
„Ačiū labai už įdomų požiūrį. Po laidos mums reikės eiti į akrobatinius užsiėmimus, kad ne tik dainuotume, bet ir akrobatinius šokius darytume“, – replikavo vienas iš projekto dalyvių.
Laidoje skambėjo ne vienas hitu tapęs kūrinys, o dainininkas, muzikos prodiuseris Alanas Chošnau ir jo scenos partnerė, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė atliko naujausią Alano kūrinį „Ar yra dar vilties...“.
„Džiaugiuosi galėdamas kurti. Pritrūksta laiko repeticijoms, dabar kaip tik vyksta pasiruošimas didžiuliam mano koncertui „Naujųjų metų šou“, kuris vyks gruodžio 30 d. „Compensa“ koncertų salėje, tai vienintelis mano šventinis koncertas Vilniuje šią žiemą, tai bandau viską suspėti!“ – atskleidė Alanas Chošnau.
O laidoje emocingų dalyvių kalbų netrūko ir užkulisiuose.
„Kodėl prie visų sakei, kad manęs nemyli?“ – savo porininko projekte klausė Tadas Kanapeckas, geriau žinomas kaip Varkė Labdarkė. Ir iš dainininko Dainoto Varno išgirdo šmaikštų atsakymą: „Nes dirbti reikia, šmiki tu. Aš ant tavęs nepykstu. Aš ant tavęs tik minimaliai pykstu.“
O scenoje per pasirodymą vienas iš projekto dalyvių patyrė pirmąją traumą.
„Aš purčiau tą galvą... Bliamba, kaip skauda“, – pripažino jis.
Po pirmosios projekto „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ laidos lyderiai yra Mindaugas Diliautas ir Laisva, surinkę maksimalų komisijos balų skaičių. Antroje vietoje – gydytoja Viktorija Navickienė ir dainininkas Edgaras Lubys, trečioji vieta atiteko Medai Borisaitei ir Anyanyai Udongwo. Paskutinysis po premjerinės laidos yra Tado Kanapecko ir Dainoto Varno duetas. Pirmoji pora projektą „Žvaigždžių duetai“ paliks po keturių laidų.
Kuris dalyvis ir kokią traumą patyrė? Kam komisija negailėjo kritikos, o ką liaupsino? Visi atsakymai – laidoje „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ jau šį sekmadienio vakarą 19.30 val. per LNK.