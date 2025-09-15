„Misis Lietuva“ G. Smičiūtė pirmą kartą prabilo apie vykstančias skyrybas su žinomu prodiuseriu: pirmas žingsnis buvo mano

„Ar tai staigmena man? Ne. Tai yra sąmoningas, be emocijų, tikriausiai, priimtas sprendimas. Nors aš esu be galo spontaniškas žmogus, nėra spontaniškesnio žmogaus už mane, ir ši mano savybė tikrai gyvenime atnešė labai daug gero. Bet iki šito etapo tikrai ne metai ir ne du praėjo, kol tai įvyko. Kol įvyko sprendimas“, – šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Kasdienybės herojai“ papasakos tituluota gražuolė.
Kai prieš aštuonerius metus Gretė ištekėjo už vienuolika metų vyresnio kino prodiuserio Aleksandro Broko, apie jų vestuves rašė daug žurnalistų. Sutuoktiniai visada kartu pasirodydavo žvaigždžių vakarėliuose, susilaukė dviejų atžalų, tačiau apie savo santykius pernelyg neatviravo.
„Žodį sunku išbraukiau seniai. Gal kai Leila gimė, prieš septynerius metus. Jau tas žodis neturi prasmės. Aš gal sakyčiau – yra iššūkių“, – itin atvirame interviu neslėps Gretė.
Pametinukus – dukrą Leilą ir sūnų Aleksandrą auginanti moteris sako, kad vaikai, skirtingai nei daug kas galėtų pagalvoti, ne užvėrė duris karjeros galimybėms, o priešingai – tapo paskatinimu susidėlioti gyvenimo prioritetus, išmokti planuoti laiką ir netgi pakeisti darbo kryptį. Pareigas didelėse korporacijose Gretė iškeitė į sveikos gyvensenos paieškas, tapo mitybos specialiste ir pilates mokytoja.
Tačiau tokioje gyvenimo situacijoje, kai vyksta skyrybų procesas, Gretė džiaugiasi, kad pati užaugo darnioje ir mylinčioje šeimoje. Gretės mama – žinoma šalyje šampano ekspertė Jolanta Smičienė, o tėtis Algimantas Smičius – verslininkas. Moteris neslepia – šeima tapo jai didžiausia atrama.
Nors skyrybų procesas dar tęsiasi ir neaišku, kada baigsis, Gretė jau prieš kelis mėnesius susigrąžino senąją pavardę, ir iš Brokienės vėl tapo Smičiūte. Moteris neslepia – tai jai buvo svarbus psichologinis momentas.
„Aš neneigiu, mintis, kad tai gali įvykti, tikrai ne prieš metus ir ne prieš dvejus aplankė. Aš manau, kad natūraliai visoms poroms kyla kartais pasvarstymų, kas būtų, jei būtų“, – neslepia Gretė.
Kol kas visiškai neaišku, kada baigsis visiems nelengvas skyrybų etapas, tačiau Gretė patikina – pastarosios gyvenimo aplinkybės labai ją užgrūdino.
Tačiau Gretė džiaugiasi pagaliau išmokusi pasirūpinti savimi visapusiškai – kaip sakoma, ir kūnu, ir siela. Ji jau keletą metų ir kitoms moterims organizuoja išskirtinius renginius.