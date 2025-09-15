Naujoji „ELLE Lithuania“ vyriausioji redaktorė Agnė Gilytė: „Visiškai išėjau iš komforto zonos“

„Aš labai mėgstu permainas. Man labai patinka naujumas, eiti ten, kur dar nebuvau. Kartais net specialiai važiuoju pro kitur nei įprastai, mėgstu namuose keisti daiktus... Pagalvojau, kad veikla, kuria užsiėmiau, nekito jau septynerius metus. Manau, kad jau esu pasiruošusi daryti kažką naujo.
Tai nereiškia, kad viena veikla keičia kitą, bet tiesiog atėjo metas ir galimybė naujai veiklai prisijungti prie esamos. Jau dabar jaučiu, kad tai atnešė nemažai pokyčių mano rutinoje, net ir manyje. Prisijungiau prie jau susiformavusios komandos, aš esu naujokė. Esu mažai dirbusi samdomą darbą, žmones visuomet samdydavau aš, o dabar pasikeitė dinamika“, – pasakojo A. Gilytė.
Kalbėdama apie rugsėjo svarbą mados pasaulyje, A. Gilytė teigė, kad būtent rudenį sukuriamos svarbiausios ir stipriausios prekių ženklų ir mados namų kolekcijos. „Leidyboje, žurnaluose šis laikotarpis labai svarbus ir atsakingas, nes mes pristatome tai, apie ką bus mūsų spintos ir vitrinos ateinantį sezoną“, – tęsė ji.
Ar ji kada nors svajojo būti žurnalo redaktore?
„Iš pradžių svajojau būti drabužių dizainerė, o protingų žmonių patarta, pasirinkau studijuoti žurnalistiką, bet neįstojau. Norėjau studijuoti vedina tikslo būti mados žurnalo redaktore. Bet mano visi karjeros keliai mane vedė į Kauną per Klaipėdą iš Vilniaus – visą laiką esu vedama per aplinkelį, bet galų gale ateinu į tas vietas, kur turiu ateiti jau subrendusi, pasiruošusi“, – pasakojo A. Gilytė, kuri matavosi ir stilistės karjerą.
Pašnekovė taip pat teigė, kad jos gyvenime tamsių karjeros etapų nebuvo. „Tikrai nesirinkčiau likti ten, kur man yra blogai. Per daug myliu save, kaip taip kankinčiausi – dešimt metų dirbčiau nemylimą darbą, gyvenčiau su nemylimu vyru ir taip toliau. Gal buvo sunkesnių etapų, kai vaikai buvo maži, verslas augo, o vyras labai daug dirbo, bet nežinau šeimos, kuri su tuo nesusidurtų“.
Laidos metu pristatyta nauja – tendencijų – rubrika. Anot vedėjos, „ELLE Lithuania“ žurnalistės Ugnės Mingėlaitės, viena jų – kailiai. Jie gali būti bet kokie – madingi kailiniai paltai, apykaklės, batai ir kitos aprangos detalės. Apie kitas tendencijas sužinosite naujausioje laidoje.
