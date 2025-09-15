Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsTV antena

Ugnė Siparė: „Esu ne kvaila merga!“

2025 m. rugsėjo 15 d. 11:39
„Žmonės dažnai sako, kad populiarumas išblės, televizija nueis į antrą planą, „Instagram“ tavęs nežiūrės, pasibaigs internetas. Bet kas gali nutikti, bet kas gali sustoti, karjera pasisekti, bet aš pasitikiu ne kažkokiais šalutiniais veiksniais iš šono, kad kažkam aš patikau, ir man pasiūlė darbą. Aš pasitikiu savo jėgomis ir galvoju, kad jei man nepasiūlys vienos ar kitos laidos, kažkas man nepasiseks, aš pasitikiu savimi – esu ne kvaila merga. Paprastai tariant, aš rasiu ką veikti! Nesvarbu, ar tai bus kadre, ar tai bus už kadro, bet aš žinokit, tikrai tikiu, kad nepražūčiau...“, – taip jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigė televizijos laidų vedėja ir nuomonės formuotoja Ugnė Siparė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
34-erių Ugnė atrodo tikras laimės kūdikis. Socialiniuose tinkluose ją seka beveik 100 tūkstančių žmonių, jos trumpi, šmaikštūs video įrašai, kurti kartu su vyru Mariumi, surenka milijonines peržiūras, ji veda populiarius televizijos projektus, keliauja po pasaulį, stebi pasaulinio garso dainininkų pasirodymus Lietuvoje ir užsienyje, tiesiog mėgaujasi gyvenimu.
Net ir atrodo ji puikiai – visada pasitempusi, su plačia šypsena, energinga ir geros nuotaikos. Kaip jai tai pavyksta? Ir kiek teko ir vis dar tenka padirbėti dėl tokio viešai matomo gyvenimo?
Už visa tai ką šiandien turi – šeimą, karjerą, populiarumą – Ugnė sako pirmiausia dėkojanti sau pačiai, nes dėl to teko labai pasistengti ir, kaip sakoma, juodai dirbti. Tiesa, daugelis dabar stebinčių jos gyvenimą to nematė, ir nežino.
„Man nepatinka, kai žmonės sako, kad tau labai pasisekė. Aš visada sakau, kad sėkmė būtų tada, jeigu aš nuėjusi į parduotuvę, ir įsigijusi loterijos bilietą laimėčiau milijoną“, – teigs U. Siparė. Ugnė tik patvirtins seniai žinomą posakį, kad pasiekimai devyniasdešimčia procentų priklauso nuo darbo ir tik likę dešimt – nuo sėkmės.
„Buvo laikas, kai mano darbo diena trukdavo dvidešimt valandų per parą“, – pasakojo U. Siparė.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Ugnė SiparėInstagramLNK
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.