Ugnė Siparė: „Esu ne kvaila merga!“

34-erių Ugnė atrodo tikras laimės kūdikis. Socialiniuose tinkluose ją seka beveik 100 tūkstančių žmonių, jos trumpi, šmaikštūs video įrašai, kurti kartu su vyru Mariumi, surenka milijonines peržiūras, ji veda populiarius televizijos projektus, keliauja po pasaulį, stebi pasaulinio garso dainininkų pasirodymus Lietuvoje ir užsienyje, tiesiog mėgaujasi gyvenimu.
Net ir atrodo ji puikiai – visada pasitempusi, su plačia šypsena, energinga ir geros nuotaikos. Kaip jai tai pavyksta? Ir kiek teko ir vis dar tenka padirbėti dėl tokio viešai matomo gyvenimo?
Už visa tai ką šiandien turi – šeimą, karjerą, populiarumą – Ugnė sako pirmiausia dėkojanti sau pačiai, nes dėl to teko labai pasistengti ir, kaip sakoma, juodai dirbti. Tiesa, daugelis dabar stebinčių jos gyvenimą to nematė, ir nežino.
„Man nepatinka, kai žmonės sako, kad tau labai pasisekė. Aš visada sakau, kad sėkmė būtų tada, jeigu aš nuėjusi į parduotuvę, ir įsigijusi loterijos bilietą laimėčiau milijoną“, – teigs U. Siparė. Ugnė tik patvirtins seniai žinomą posakį, kad pasiekimai devyniasdešimčia procentų priklauso nuo darbo ir tik likę dešimt – nuo sėkmės.
„Buvo laikas, kai mano darbo diena trukdavo dvidešimt valandų per parą“, – pasakojo U. Siparė.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Ugnė SiparėInstagramLNK
Rodyti daugiau žymių