Dėl D. Meškausko į Vilnių persikėlusi jo mylimoji Asta – apie tai, prie ko sostinėje įpranta sunkiausiai

Kaimo komandoje šįkart išvysime užkietėjusią kaimo gyvenimo puoselėtoją Birutę Jakučionytę ir „Grupės 2“ narius: Karolį Akulavičių ir Donatą Balvočių,
Tuo tarpu miesto komandoje pergalės sieks dainininkė Ingrida Kazlauskaitė, vizažistė Mantė Palivonaitė-Gasiliūnė ir finansų specialistė, verslininkė, dviejų vaikų mama bei sportinių šokių čempiono Deivido Meškausko mylimoji Asta Endriukaitytė.
Laidos metu sužinosime ne vieną įdomia detalę tiek apie vieną, tiek apie kitą komandą. Štai populiariosios grupės „2 Donatai“ narys Karolis pripažins, kad nors apie gyvenimą didmiestyje ir yra pagalvojęs, kol kas jo širdžiai visgi artimesni namai Akmenėje.
Tuo tarpu D. Meškausko mylimajai Astai savo gyvenamąją vietą teko ne kartą pakeisti. Kaip pasakos moteris, pusę savo gyvenimo ji pragyveno kaime, o kitą pusę – mieste.
„Miestą pasirinkau labiau dėl švietimo, vaikų. O kaime pliusas galbūt yra ta ramybė, gamta, švarus oras. Tikrai dažnai renkuosi kaimą pailsėti. Tačiau vykstu ten tik poilsiui, ne darbams“, – sakys ji.
O štai sutikus D. Meškauską, dėl meilės žinomam vyrui Astai netgi teko palikti Šiaulius ir persikraustyti toliau gyvenimo kurti į sostinę. Tačiau Asta šio vakaro laidoje neslėps – jai sostinėje sekasi gana sunkiai.
„Dabar jau po truputį prisijaukinu, bet man čia per didelis chaosas, per daug žmonių. Sostinę tikrai reikėjo prisijaukinti“, – sakys ji pridėdama, kad Vilniuje gyvena jau metus.
Tiesa, jei ne mylimasis, Asta į Vilnių tikrai nebūtų persikėlusi – kaip laidoje išduos moteris, Deividas jos to labai prašė. „Jis man čia žadėjo ir šokių pamokų, bet kol kas dar neturėjome nė vienos“, – juoksis ji.
Kitaip nei Astai, jos komandos draugei I. Kazlauskaitei artimesni didmiesčiai. Ingrida pasakos juos mėgstanti ne tik dėl daugybės čia randamų pramogų, bet ir dėl pasaulinių žvaigždžių koncertų. Visgi kai ką nepakeičiamo, anot Ingridos, turi ir kaimas… „Labai mėgstu kaimiškus sūdytus lašinukus“, – išduos ji.
O kuriai komandai žaidime seksis geriau ir kas taps nugalėtojais, pamatysime jau šį vakarą.