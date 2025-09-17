Serialo „Pavojingi ryšiai“ aktorius Mantas Vaitiekūnas prabilo apie asmeninį gyvenimą: esu visiškai išsilydęs

Seriale „Pavojingi ryšiai“ Mantas kartu su Dovile Kundrotaite vaidina brolį ir sesę, nors anksčiau abu buvo pagrindiniai priešai LNK seriale „Rimti reikalai“.
„Aš labai norėjau būti su Dovile geram santykyje. Galvojau, gal seriale „Rimti reikalai“ ji galėtų patapti Gabrio kokia meiluže ar dar kažkuo. Na, dabar sesuo. Velniai nematė, gerai ir sesuo“, – juokėsi aktorius.
Nepaisant intensyvaus darbo, aktorius randa ramybę ir džiaugsmą šeimoje, o tėvystė jam suteikia vidinę pusiausvyrą. Nors žinomas aktorius yra dažnai matomas televizijoje ir teatre, Mantas išlieka santūrus kalbėdamas apie savo asmeninį gyvenimą. „Prieš pusantrų metų mums gimė dukra Paula. Turiu keturis vaikus. Viskas dabar labai gerai“, – atviravo jis.
Pasakodamas apie tėvystę, aktorius atskleidžia, kad branda ir patirtis suteikia daugiau ramybės ir užtikrintumo.
„Tėvystė veža! Dabar esu vyresnis tėvas. Patirtis daro savo. Naktys lengvesnės, nors tie vaikai ir verkia. Visi vaikai verkia ir nubunda, visi nori valgyti. Tai tokios ir bėdos. Jeigu daugiau bėdų nėra, tai viskas kaip per sviestą“, – dalinosi M. Vaitiekūnas.
„Aš esu išsilydęs dėl mergaitės. Bet tuo pačiu esu solidarus su žmona. Pas mus nėra gero ir blogo policininko. Mes jeigu blogi – tai abu blogi, jei geri – tai abu geri. Žmona man padeda ir aš jai padedu. Aš sakau, kad toje brandoje yra visiškai kitaip. Visai kitaip vertini laiką ir su vaikum, ir su žmona. Tu nebenori lėkti, tu nebenori kažkur bastytis, trankytis, grįžti paryčiais. Nori grįžti namo ir būti su šeima“, – pasakojo serialo „Pavojingi ryšiai“ aktorius.
Nauji vaidmenys suteikia Mantui galimybę atsiskleisti scenoje ir ekrane, tačiau tik namuose jis atrado tikrąją ramybę, kuria tyliai džiaugiasi su artimiausiais žmonėmis.
Serialas „Pavojingi ryšiai“ su Mantu Vaitiekūnu – pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. per LNK.
Mantas Vaitiekūnas
