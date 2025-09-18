Paviešintas pikantiškas Pauliaus Mikolaičio-Paul de Miko vaizdo įrašas

Sukčių veidu ne savo noru tapo ir aktorė Nijolė Narmontaitė, kurios nuotraukos buvo panaudotas sukčių schemoje reklamuoti išgalvotiems vaistams nuo insulto ir šlapimo nelaikymo.
„Nesuprantu kaip atsiranda tokių, kurie patiki esant stebuklingam eliksyrui nuo visų ligų? Bet buvo mano sekėjų, kurios rašė jog nusipirko net kelis buteliukus tų vaistų“, – LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš?“ stebėjosi žinoma aktorė.
Kvailą ir bažnyčioje muša – sako lietuvių liaudies išmintis, bet sukčiavimo mastai taip pat kelia siaubą. Štai Panevėžyje šiemet viena moteris ne tik sukčiams pervedė 14 tūkstančių eurų, bet ir buvo įtikinta parduoti savo butą bei atiduoti pinigus tiems patiems sukčiams. O vien per paskutinį pusmetį sukčiams lietuviai pervedė per 11 milijonų eurų.
Kad sukčiai gudrėja greičiau nei spėja prisitaikyti mūsų teisėsauga, pritaria ir sukčiams 25 tūkstančius eurų pervedusi verslininkė Raimonda. Įmonės direktorė pirko automobilį iš Vokietijos, bet finale liko ir be automobilio, ir be 25 tūkstančių eurų.
Jai antrino investuotojas Petras, kuris sukčių sukurtose netikrose investavimo platformose prarado apie 7 tūkstančius eurų.
„Norėjau finansinės nepriklausomybės, galvojau, truputį investuosiu, gausiu grąžos ir gerai gyvensiu. Bet praradau pinigų ir gavau gerą pamoką“, – neslėpė greitai norėjęs praturtėti investuotojas.
Laikai, kai sukčiai skambindavo telefonu ir meluodavo, esą jūsų giminaitis pateko į avariją ir skubiai reikia apvalios pinigų sumos, jau baigėsi. Dabar nusikaltėliai pasitelkia dirbtinį intelektą ir jo pagalba sukuria labai realistiškus vaizdus bei nukopijuoja tikrą žmogaus balsą.
„Laiko klausimas, kada gausite vaizdelį, kuriame jūsų giminaitis verkia, kalba savu balsu ir net maniera bei prašo pervesti pinigų, nes nutiko nelaimė“, – laidoje kalbėjo dirbtinio intelekto ekspertas Tomas Sakro.
Jis papasakojo, kaip viena prancūzė buvo apgauta dirbtinio intelekto sukurtomis Holivudo aktoriaus Brado Pitto nuotraukomis ir pervedė jam beveik 1 milijoną eurų. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo sukčiai, kurie įtikino moterį esą ji susirašinėja su Bradu Pittu.
Laidos kūrybinė komanda prieš pat filmavimą gavo ir pikantišką vaizdo įrašą, kuriame laidos vedėjas Paul de Miko nufilmuotas labai erotiškomis aplinkybėmis. Laidos dalyviai spėliojo, kas ir kokiais tikslais slapta nufilmavo Paulių. Galbūt norėjo šantažuoti, sukompromituoti, o gal sugėdinti? Kaip apsisaugoti nuo sukčių ir kaip dėl skandalingo įrašo pasiaiškino Paul de Miko? Jau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val. LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš?“